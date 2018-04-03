На «Карлюку», яку проводять 18-й рік поспіль, уперше прислала виставку асоціація єгипетських карикатуристів. А 15 квітня в Каїрі відкриють виставку української карикатури. Для полтавців це перший міжнародний культурний обмін на такому рівні, тому що єгипетських карикатуристів підтримує їхнє міністерство культури. Між іншим, у Каїрі нашу карикатуру представить голова асоціації карикатуристів України Володимир Казаневський.
Як повідомив організатор Михайло Шлафер, фестиваль уперше об’єднав департаменти культури й туризму Полтавської облдержадміністрації, обласну раду, управління культури Полтавської міської ради і міську раду. Вони допомогли прийняти гостей, поселити їх у готелі, забезпечити харчуванням, транспортом і надали залу.
Третя особливість: у залі Полтавського художнього музею ім. Миколи Ярошенка (Галерея мистецтв) експонують одразу дві персональні виставки відомих в усьому світі карикатуристів українця Ігоря Лук’янченка (101 робота) і бельгійського художника Костянтина Сюннерберга (92). Там організатори розмістили й експозицію VI Міжнародного конкурсу карикатури «Час — гроші! Криптовалюта: біткоїн та інші». Це презентація нового конкурсу, який ще триває. Оскільки Полтава стала дуже популярною, організатори вирішили 1 квітня показати поціновувачам цього жанру тільки частину робіт, а демонстрацію повної експозиції перенесли на осінь.
Четверта особливість цьогорічної «Карлюки»: у її програму ввели виставку «Гумор і космос», яка 2 квітня відкриється в Полтавському музеї авіації і космонавтики ім. Юрія Кондратюка, концерт театру поезії та пісні «Надії маленький оркестрик», спектакль театру-студії Богдана Чернявського «Шинель» за повістю Миколи Гоголя.
Вирішують питання про те, щоб у межах «Карлюки» зробити пересувні виставки й ознайомлювати з ними жителів області. Тобто «Карлюка» доросла до того, щоб називатися не виставкою-конкурсом, а міжнародним фестивалем гумору, присвяченим Миколі Гоголю.
Ще одна особливість. За словами пана Шлафера, утворилася черга країн, які хочуть презентувати свої карикатури саме в Полтаві. «На осінь, — сказав він, — плануємо презентувати полтавським глядачам і глядачам із сусідніх областей угорську карикатуру. Це вже домовлено. Наступного року проситься Кувейт. Ведемо відповідні перемовини з асоціаціями карикатуристів Бельгії, Франції, Норвегії, Чехії, Бразилії. Свої карикатури нам надіслало Посольство Швеції».
Директор Полтавського художнього музею ім. Миколи Ярошенка Ольга Курчакова розповіла, що завдяки карикатурі Україна інтегрується у світову культуру. В цьому музеї проводили виставки карикатур провідних арт-салонів гумору з Великобританії, Сербії, Болгарії, Польщі, Росії, Словаччини, Туреччини, Азербайджану, США. У 2014 році там відбулася виставка-конкурс антипутінської карикатури, 1-ше місце в якому посів полтавський художник Андрій Левченко. Ця карикатура мала величезний резонанс, вона відома у світі. І щороку конкурс приносить сюрпризи.
Заступник головного редактора газети «Полтавський вісник» Віталій Скобельський порівняв «Карлюку» зі спорудженням багатоповерхового будинку. У 2001 році виставка займала невеличкий зал, у якому презентували карикатури тільки місцеві художники, а стенди були з ДВП. Тепер Полтаву називають столицею карикатури. І не тільки української. Навіть Москва не може похвалитися подібним фестивалем. А в Києві бувають тільки кулуарні виставки.
«Масштаб «Карлюки» значний. Зал у Галереї мистецтв великий навіть за міжнародними масштабами. Якби тут експонували тільки мої 100 робіт, її вважали б великою. А тут, як бачите, одразу 4 виставки, — підкреслив художник-карикатурист Ігор Лук’янченко. — Недоліки? Освітлення чудове, зал теплий, великий, музика. Усі атрибути виставки є. Ще й фуршет».
Полтавська гостинність — це також складова незмінного успіху «Карлюки».