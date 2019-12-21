Ця практика дасть змогу всім областям активніше долучатися до нових можливостей у співпраці з ЄС для розвитку бізнесу, освіти, науки, культурних проєктів

Презентацію планів роботи на майбутнє та підбиття підсумків перших 100 днів роботи в уряді зробив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час робочої поїздки в Херсонську область.

«Головний пріоритет усіх реформ у галузі європейської та євроатлантичної інтеграції України — відчутний результат для української економіки. Це нові можливості для вітчизняного бізнесу в ЄС, а також зростання обсягів внутрішніх і зовнішніх інвестицій», — зазначив Дмитро Кулеба.

На його переконання, саме південні та східні області будуть першопрохідцями нової політики уряду — донесення переваг євроінтеграції до жителів усіх областей, повідомляє служба віцепрем’єр-міністра.

Серед пріоритетів на найближчі роки — поглибити економічну інтеграцію з Євросоюзом. Буде визначено спільне бачення оновлення галузевої частини Угоди про асоціацію. Україна планує підписати з ЄС угоду про спільний авіаційний простір.

«Ключова зустріч — засідання Ради асоціації між Україною та ЄС відбудеться 28 січня 2020 року. Головні зусилля у році прийдешньому буде спрямовано на те, щоб Україна поступово інтегрувалася до єдиного цифрового ринку ЄС, приєдналася до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Щоб ми максимально наблизилися до укладення угоди про так званий промисловий безвіз (угода АСАА) і щоб динамічно відбувалася інтеграція енергетичних ринків України та ЄС», — повідомив урядовець.

Планують погодити новий порядок денний у галузі юстиції, свободи та безпеки, почати діалог щодо кібербезпеки.

В областях України відкриватимуть офіси євроінтеграції. Це дасть змогу всім регіонам активніше долучатися до нових можливостей у межах співпраці з ЄС для розвитку бізнесу, освіти, науки, культурних проєктів. Перший офіс розпочне роботу саме в Херсоні наступного року, а в перспективі п’яти років — у кожному обласному центрі.

Євроатлантична інтеграція також залишатиметься пріоритетом. Буде впроваджено практики НАТО для зниження корупційних ризиків у діяльності складових сектору безпеки і оборони. «Маємо кілька ключових подій у 2020 році: весняну сесію Парламентської Асамблеї НАТО, що відбудеться в Києві, національний оборонний хакатон, який пройде влітку, а також спільні з НАТО командно-штабні навчання «Непорушна стійкість-2020», — сказав віцепрем’єр.

До кінця цього року оновлять і склад Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції. Разом із Міжнародним секретаріатом НАТО проведуть оцінку Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО за 2019 рік та погодять проєкт на наступний рік.

Україна створюватиме національну систему стійкості відповідно до критеріїв і практик НАТО. Зокрема, за підтримки НАТО та окремих країн — членів Альянсу буде проведено практичні заходи з підготовки фахівців усіх державних органів, залучених до створення системи.

Триватиме боротьба за рівні права жінок і чоловіків у сфері безпеки та оборони. Гендерну тематику впроваджуватимуть в освітній процес.

Віцепрем’єр підбив підсумки 100 днів європейської та євроатлантичної інтеграції в межах роботи нового уряду.

Поглиблення секторальної інтеграції з ЄС. Днями Верховна Рада ухвалила останній закон з переліку необхідних для початку перемовин з ЄС про укладання угоди АСАА. Після позитивного висновку оціночної місії ЄС поступово розширюватимемо перелік промислової продукції для експорту в ЄС за спрощеною процедурою.

Зрушення в енергетиці. Сторони докладають зусиль для впровадження енергетичного додатка до Угоди про асоціацію задля європейських стандартів енергопостачання, захисту прав споживачів, вищої якості послуг. Налагоджується робота митної служби: ухвалено закони, які запроваджують європейські стандарти її роботи. Відбулися позитивні зрушення в захисті прав людини. Розроблено новий додаток до Угоди про асоціацію для запровадження в Україні європейських стандартів захисту персональних даних від крадіжок і шахрайства, посилення боротьби з відмиванням коштів і протидії корупції.

«За 100 днів ухвалено майже 30 євроінтеграційних законів і 16 важливих рішень уряду. Усі вони про європейські стандарти в різних галузях: від будівництва і безпеки на дорогах до трансплантації. Крім операційної роботи, ми перепрошили систему євроінтеграції — оновили План заходів з виконання Угоди про асоціацію до 2024 року. Він став ще амбітнішим», — підкреслив Дмитро Кулеба.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»