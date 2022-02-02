Корупційні схеми у земельних відносинах і природокористуванні існують через брак повноцінної імплементації чинних земельних норм Конституції України. Безболісно вийти з такого стану можна лише за дієвої волі Президента України як гаранта, який очолює Раду національної безпеки і оборони України.

Середньо­зважена частка

Земля та її природні ресурси як природні об’єкти права власності Українського народу — всіх громадян України (ч. 1 ст. 13 КУ) є основним національним багатством і де-юре перебувають під особливою охороною держави (ч. 1 ст. 14 КУ) та є головним непозиченим капіталом нації, а де-факто їх навіть не взято на загальнонаціональний облік і відповідний баланс. Насправді наше національне багатство безкарно й безпощадно експлуатують олігархічні клани.

У процесі пропонованого нами звершення земельної реформи в Україні як нової парадигми передбачено ввести в економіку держави лише четверту частину природних багатств, які оцінюють у грошовому еквіваленті в понад 90 трильйонів доларів США, тобто на кожного громадянина припадає близько 2 мільйонів доларів. При цьому доведено, що починати потрібно з відтворюваних та вичерпних ресурсів як доступних багатств, що становлять лише десяту частину всіх й оцінюються в загальному грошовому еквіваленті в понад 9 трильйонів доларів США.

Тому насамперед потрібно було 25 років поспіль професійно описувати всі такі ресурси, здійснити

їхню класифікацію, а також пооб’єктний кадастр і реєстрацію прав їхньої власності й господарювання (користування ними) у відповідних загальнонаціональних системах геопростору держави, створюючи достовірну базу даних у спеціалізованій на­ціональній земельній установі, сформованій на зразок Національного банку України («Повноваження ресурсами приростають» — Урядовий кур’єр від 8 липня 2014 року).

Необхідно законодавчо і на практиці визнати статус кожного громадянина України (разом — Український народ), що є живим і має лише єдине громадянство (вимога ст. 4 КУ), співзасновником держави і повноправним співвласником землі та її природних ресурсів (основного національного багатства). Кожен такий громадян (від народження до смерті) матиме у статутному капіталі нації рівновелику власну частку громадянина України (в нашому випадку для початку понад 200 тисяч доларів США), яка фіксується у грошовому еквіваленті на спеціальному особистому рахунку кожного.

Лише на такій основі з’явиться змога не лише щомісячно поповнювати довічний особистий фонд кожного громадянина України для власного розвитку і зростання, а й створити передумови прозорого і повноцінного функціонування та розвитку збалансованої конституційно вмотивованої системи земельних відносин і природокористування в інтересах усіх учасників (власників і користувачів) такого процесу. Головне, що життєдіяльність і державотворення в нашій державі відбуватимуться за участі й під контролем усіх громадян України.

На жаль, такі засадничі конституційні права українців з моменту її ухвалення (1996) досі не реалізуються. Проте в гібридний спосіб відбуваються «земельні танці» навколо так званої колгоспно-радгоспної земельної реформи, розпочатої ще в доконституційний період. Як наслідок, постійно маємо економічні, екологічні й соціальні проблеми, пов’язані із землеприродокористуванням.