Міжнародна право захисна організація Transparency International (ТІ) опублікувала щорічний рейтинг «Індекс сприйняття корупції». Україна посіла у ньому 116-те місце зі 180 країн, набравши 33 бали. Порівняно з 2021 роком Україна піднялася у рейтингу ТІ на шість позицій. Експерти організації вказують, що попри низькі показники, Україна, яка потерпає від війни, стала однією з небагатьох країн, яка значно поліпшила свої результати.

«Країна давно бореться із системним зловживанням у владі, але зробила важливі кроки для поліпшення контролю та підзвітності», — йдеться у звіті.

За словами регіональної радниці ТІ у Східній Європі та Центральній Азії Алтинай Мирзабекової, «російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року стало нагадуванням про загрозу, яку становлять корупція та брак підзвітності уряду для глобального миру та безпеки». В організації зазначили, що російські клептократи накопичили статки, засвідчивши вірність президентові володимиру путіну в обмін на вигідні урядові контракти та захист своїх економічних інтересів.

«Відсутність будь-яких обмежень для влади путіна дозволила йому безкарно втілювати свої геополітичні амбіції. Цей напад дестабілізував європейський континент, загрожуючи демократії та вбиваючи десятки тисяч», — заявляють у ТІ.

Як і в попередні роки, перші місця в рейтингу посідають демократичні країни, де державна система базується на правовладді та повазі до прав людини. Перше місце і 90 балів отримала Данія, друге ділять Фінляндія та Нова Зеландія, на четвертому — Норвегія, на п’ятому — Сінгапур, на дев’ятому — Німеччина. Найкорумпованішими серед країн-членів ЄС визнано Угорщину, Болгарію та Румунію, які посіли відповідно 42-ге, 46-те і 100-те місця.

Замикають «Індекс сприйняття корупції» країни, охоплені збройними конфліктами і в яких спостерігається руйнація державних структур: Лівія, Ємен, Сирія, Південний Судан і Сомалі.

Серед пострадянських країн найліпше борються з корупцією в Естонії, яка посіла 14-те місце, отримавши 74 бали. Поряд з нею Литва, Латвія і Грузія.

росія ділить 137-ме місце з Парагваєм і Малі, отримавши, як і десять років тому, 28 балів. росія та Азербайджан, а також Катар і Марокко у звіті TІ названо країнами, влада яких використовує стратегічну корупцію для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей.

Укладаючи рейтинг «Індекс сприйняття корупції», аналізують опитування експертів та бізнесменів, які провели зокрема Світовий банк і Всесвітній економічний форум. Відповідно до результатів, 180 країн класифікують за 100-бальною шкалою, починаючи з нуля, що означає високий рівень корумпованості, до 100. Для визначення «корупції» в цьому рейтингу беруться до уваги конкретні приклади корупційних дій за участю держслужбовців, від хабарництва до зловживання державними коштами, а також здатність уряду боротися з корупцією в державному секторі.