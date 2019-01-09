Цьогорічне Різдво стало історичним для українців, хоч би за яким обрядом вони його зустрічали. Саме 7 січня в трапезному храмі Софії Київської було виставлено на загальний огляд Томос про автокефалію Православної церкви України. Документ, написаний на Афоні грецькою мовою на сувої пергаменту, було покладено між товстими шарами скла. Упритул наблизитися до нього чи доторкнутися неможливо. За дотриманням цих суворих правил стежили співробітники Державної служби охорони. Проте сфотографувати документ — будь ласка.

А отримав довгоочікувану грамоту з рук Вселенського патріарха Варфоломія напередодні Різдва у стамбульському соборі святого Георгія митрополит Київський і всієї України Епіфаній у присутності Президента Петра Порошенка.

У Томосі йдеться, що Вселенський патріархат визнає в межах політично сформованої території України канонічно автокефальну, самоврядну православну церкву. На цьому можна було б і поставити крапку в багатовіковій боротьбі за помісну церкву.

Проте шлях її розбудови лише розпочато. Буде він непростим, устеленим не лише злагодою, а й підлими колючками, які, поза всяким сумнівом, продовжуватимуть підкладати нам кремлівські посіпаки й адепти його придворної РПЦ. Їхня агонія, сповнена потоками бруду, відвертої брехні й закликами до ненависті, посилюється щодня. Втім, собака гавкає, а караван іде. І неодмінно йтиме попри марні спроби (до яких нам слід бути готовими) тих, хто невідворотно втрачає свій ідеологічний і фінансовий вплив на українських теренах.

Рівна серед світових автокефалій

І Софійській площі вкотре судилося стати свідком історичної для України події. Після звершення святкової Різдвяної Літургії, яку в Софії Київській відправив предстоятель Православної церкви України Блаженнійший митрополит Епіфаній, до вірян з різдвяним привітанням звернувся Президент Петро Порошенко. «Цього року в голосах українців значно більше переможності і впевненості, бо напередодні Господь явив нам справжнє різдвяне диво. Цього року Різдво для нас особливо велике й урочисте. Свято подвійне: Православна церква України отримала Томос про автокефалію, — урочисто проголосив Петро Порошенко. — Нашу давню Церкву, історія якої сягає часів рівноапостольного князя Володимира, ми нарешті визволили з московської неволі. І вона, рівна між рівними, увійшла в родину, яка тепер складається із п’ятнадцяти незалежних православних церков».

Томос він назвав однією з найголовніших українських реліквій та процитував його: «Однодумно визначаємо та проголошуємо, щоб уся Православна Церква, що перебуває в межах політично сформованої та цілковито незалежної держави Україна разом із священними митрополіями, архієпископіями, єпископіями, монастирями, парафіями та всіма в них церковними установами, котра знаходиться під покровом Засновника Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви Боголюдини Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, — існувала віднині канонічно автокефальною, незалежною та самоврядною. Ми закликаємо всі світові Православні Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України», — як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ».

Тому створення автокефальної Православної церкви України — запорука нашої незалежності, основа основ нашої духовної свободи. «Ми розірвали останні пута, які прив’язували нас до Москви з її фантазіями про Україну як канонічну територію Російської православної церкви. Цього немає і вже не буде», — особливо підкреслив Президент.

Перша після отримання Православною церквою України Томоса про автокефалію служба відбулася саме під покровом Богородиці Оранти — Нерушимої Стіни, яка століттями берегла Софійський собор, берегла Київ і всю Україну.

«У кожного з нас є трохи від Фоми Невіруючого, який все ставить під сумнів. Але не раз переконувалися, що для нас немає нічого неможливого, коли ми солідарні, коли всі діємо спільно як єдина українська політична нація, — провадив далі Президент. — Це стосується не лише Томоса, а й Угоди про асоціацію з Євросоюзом, безвізового режиму, енергетичної, газової незалежності від Росії… Так само й інших надскладних завдань, які ми вирішували протягом останніх п’яти років у межах нашої української, європейської та євроатлантичної державницької стратегії».

А слово «Томос» не просто увійшло в українську мову — воно стало словом року. Цей факт надзвичайно красномовний. Адже мову творить народ, і він вводить в обіг лише важливі терміни, без яких ніяк уже не можна. Томос додався до таких неологізмів, як Євромайдан, кіборг, безвіз… Це все частина нашої великої історії сьогодення, констатує департамент прес-служби АП.

Тож Петро Порошенко привітав вірян і з отриманням Томоса — незалежно від віросповідання, бо це основа духовної незалежності нашої держави, і з Різдвом Христовим, яке утверджує добро та любов на нашій землі.

Шляхом злагоди, а не розколу

А митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав усіх православних християн України об’єднуватися навколо Київського престолу в єдиній помісній церкві. «Ми маємо свою незалежну Українську православну церкву, молимося своєю рідною, зрозумілою українською мовою. Це корисно на шляху до спасіння кожного з нас, — заявив владика. — У цей величний день Різдва Христового бажаю всім нам, щоб Господь і в подальшому благодіяв, допомагав і сприяв нам, а ми будемо і в подальшому молитися, щоб Господь давав нам єдність, щоб усі православні християни України об’єдналися навколо престолу Київського в єдиній помісній автокефальній Православній церкві України».

Епіфаній тішиться з того, що автокефальна ПЦУ увійшла до родини православних церков як рівна з усіма іншими, але свідомий того, що попереду багато роботи задля її зміцнення.

«Наша правдива Українська православна церква увійшла до родини православних церков як автокефальна, рівна з усіма іншими. Відправленням спільної божественної літургії в кафедральному соборі святого Юрія Переможця на Фанарі ми засвідчили євхаристійну єдність зі вселенським православ’ям, тому двері нашої єдиної помісної православної церкви відчинені для всіх, хто бажає разом в ній служити Богові та її народові», — заявив він. — Найперше маємо надалі підносити молитви за церкву, за подолання ворожнечі та за примноження любові… Ми самі маємо відкласти минулі протистояння, відчуження та ворожнечу, бо лише через прощення одне одному зможемо справді утвердити єдину помісну автокефальну Українську православну церкву».

Тому шлях розпалювання ворожнечі чи насильства чужий нам, нашій свідомості, ментальності й кінцевій меті. А вона полягає у мирі й злагоді.

Перемога всіх вірян

Цікавим видається й коментар з цього приводу лідера кримськотатарського народу народного депутата України Мустафи Джемілєва. Він вважає, що отримання помісною Православною церквою України Томоса Вселенського патріархату про канонічну автокефалію стало «актом, що зміцнює незалежність України». Ця подія знакова не лише для православних християн, а й для всього народу України. «Розірвано пута, які були нав’язані Україні Російською імперією понад 400 років тому. Минуть століття, але цей день і подія й тоді буде в підручниках. Це величезна перемога й плід зусиль дуже багатьох людей», — наголосив нардеп.

Зусилля для здобуття українською церквою незалежності здійснювали з перших днів незалежності країни, але лише після початку війни й окупації Росією частини українських територій стала остаточно видною необхідність автокефалії, повідомляє УНІАН. «Ми порушували це питання в наших бесідах із Вселенським патріархом Варфоломієм ще в 1990-ті роки, але в той період Константинополь ще не наважувався псувати відносини з Москвою. Росія чинила шалений опір наданню автокефалії, вдаючись і до спроб підкупу, й до інших хитрощів», — згадав кримськотатарський лідер.