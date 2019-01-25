«Чому люди не літають, як птахи?» — запитує робот Жорик. Він балакучий, рухається, а ще — цукерками пригощає. Діти зачаровані! Натискають на кнопки, гладять. Хіба вони не літають? Та не стримати уяву, якщо з мультфільмів і художніх стрічок прийшли Оптімус Прайм, Бамблбі, Термінатор. Загалом 22 персонажі.

Саме багата творча уява чотири роки тому підказала хлопцям із Запоріжжя Сергієві Єременку й Дмитрові Міцику (нині їм 30 і 29 років) зробити робота. Починали як хобі, щоб відчути насолоду від результатів праці. Цікаво, що вони не інженери і не зварювальники, проте всі їхні роботи з металу. Сергій навчався на перекладача, а Дмитро обрав менеджмент. То як створювали?

«Сусід у гаражі показав нам, як користуватися зварювальним апаратом. Під його наглядом ми вчилися на товстих залізяках. Потім узяли в нього апарат і зварили двох перших роботів. Це були Доллі та Єва з мультфільму «Валлі». Ідея захопила, й у вільний час у гаражі ми робили нові проекти. Назбиралося стільки, що в гаражі забракло місця. Вони ж великі, наприклад Оптімус заввишки 3,5 метра, ще двоє — по 3 метри. Тому орендували бокс із високою стелею і далі працювали», — розповідає Сергій Єременко.

Він зауважує, що праця важка і вартісна. Витратили власні кошти, позичали та брали кредит. Коли зробили 15 роботів та машину-трансформер, дослухалися до порад друзів і показали рідному місту Запоріжжю. Це було торік у лютому. Виставка землякам сподобалася, а авторів надихнула на гастролі: Павлоград, Бердянськ, Чернігів, Луцьк, Київ (брали участь у проекті в Міжнародному виставковому центрі) і тепер Вінниця. До речі, в Чернігові торік у жовтні вони встановили рекорд України: 21 експонат з металу на одній локації.

Усіх їхніх роботів виготовлено з металу, за винятком голови Термінатора. Вона складна за формою, і відлити її з металу коштувало занадто дорого. Тому на замовлення її зробили з пластику в Харкові. Персонажів хлопці виготовляють із листового металу, проте деякі механічні деталі знаходять на пунктах прийому металобрухту. Перевозити великі експонати (разом важать понад 10 тонн) непросто. Утім, розібраними, в дерев’яних ящиках усі вміщаються в довгу фуру.

«Наша машина-трансформер, яка перетворюється на седан натуральних розмірів, єдина у країні. Її створювали дев’ять місяців. Допоміг зробити цього триметрового робота інженер Олександр Литвинов (ми йому вдячні). А новий наш проект — інтерактивний робот Жорик. Механічну частину виготовили самі, а програмне забезпечення розробили друзі з ІТ-компанії. Невдовзі Жорику замінимо мізки, а ще підберемо йому дружину. Вони поводитимуться як сімейна пара», — каже Сергій.

Серед роботів Жорик найдорожчий — обійшовся в суму, еквівалентну майже 7 тисячам доларів. Почасти тому, що у своєму роді він перший, а пошук — це непередбачені витрати. Жоржетта коштуватиме дешевше, бо автори чітко знають, що і скільки на неї треба.

Сергій зауважив, що з Арабських Еміратів пропонували придбати їхню виставку. Але вони відмовилися, бо й надалі хочуть творити та показувати власні роботи у своїй країні.

Я поцікавився у семирічного Вадима, який робот йому найбільше до вподоби. «Усі!» — відповів він. Світ дитячих захоплень безмежний! Однак у кожного покоління власна казка.