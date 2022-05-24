Заклади вищої освіти Луганщини відновили навчальний та науковий процеси в центрі й на заході України: студенти здобувають знання, співробітники готові до вступної кампанії

Через воєнну агресію рф виші Луганщини змушені були тимчасово прописатися в Рівному, Дніпрі, Полтаві, Хмельницькому, Кам’янці-Подільському Хмельницької області та Івано-Франківську.

«Кожен із чотирьох вишів нашої області, — розповідає начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, — відновив навчальний процес. Хтось зробив це раніше, хтось пізніше, але студенти нині продовжують навчання. І дипломи вони отримають вчасно».

До речі, маючи сумний досвід евакуації 2014-го, працівники вишів Луганщини цього року спрацювали оперативніше, організованіше та ефективніше: в Луганському національному університеті імен Тараса Шевченка, наприклад, швидко зібрали всі документи, скопіювали інформацію з усіх відділів, деканатів, директоратів. Освітній процес тут відновили 11 березня у змішаній формі.

Центр управління вишем працює у Полтаві. Усі структурні підрозділи університету (вісім навчально-наукових інститутів, три факультети, 25 відділів, шість фахових коледжів, регіональний центр професійної освіти) функціонують у дистанційному режимі. Невдовзі у виші буде оголошено прийом на всі спеціальності. Щосуботи в Луганському університеті проходять дні абітурієнта. Тут відновлено зв’язок з усіма студентами.

«Майже всіх викладачів евакуйовано із Старобільська, Рубіжного та інших міст області, врятовано комп’ютерну техніку й сервери, — веде далі очільник Луганщини. — Проте всі корпуси університету, крім тих, що у Старобільську, зруйнувала російська вояччина. Після нашої перемоги над рашистами частину приміщень необхідно буде відбудувати або шукати нові.

Змінив прописку і Луганський державний медичний університет: він переїхав з окупованого Рубіжного до Рівного, де вже розпочала роботу приймальна комісії. До речі, там уже прийняли перших студентів на спеціальність «Стоматологія». Заклад отримав нову юридичну адресу і може повноцінно функціонувати».

Для всіх вишів це вже друга евакуація за вісім років. До 2014-го вони базувалися переважно в Луганську. Нині кожен заклад розпочинає все фактично з нуля.

«Трохи легше було, — робить наголос Сергій Гайдай, — Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля, який на момент початку російсько-української війни мав велику наукову базу. Але в лютому 2022-го довелося її залишити. Один із корпусів університету потрапив під щільний обстріл ворога і відбудові фактично не підлягає. Роботу інших відновити ще можливо. Після перемоги!»

Нині члени колективу СНУ ім. В. Даля перебувають у Дніпрі, Хмельницькому і Кам’янці-Подільському. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара надав необхідну кількість приміщень луганцям для організації навчального процесу, кімнати в гуртожитку для проживання студентів та викладачів трьох факультетів (сюди перемістилася частина адмінперсоналу).

А у Хмельницькому далівцям надали п’ятиповерхову будівлю, де раніше розміщувався приватний виш. Це сприятиме організації повноцінного навчального процесу. Досягнуто домовленості про надання місць луганцям у гуртожитках.

Представники інших факультетів та частина адміністрації університету перебувають у Кам’янці-Подільському. Подільський державний університет надав приміщення для організації робочих місць, кімнати в гуртожитку для проживання співробітників та студентів.

А ось Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка спочатку переїхав із Сєверодонецька до Дніпра. Але нещодавно Міністерство внутрішніх справ України ухвалило попереднє рішення про подальший переїзд закладу в Івано-Франківськ. Університет буде розміщено на базі Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ.

«Це вимушені тимчасові заходи, доки військові ЗСУ не виженуть рашистів з Луганщини. Дуже важливо було зберегти науковий потенціал регіону, підтримати викладачів, забезпечити студентів знаннями та потурбуватися, щоб вони своєчасно отримали дипломи українського зразка, які визнають у всьому світі, і могли вступити в магістратуру. Переконаний, що в умовах війни всі непогано спрацювали на своїх рівнях. Навчальний процес відновлено швидко, викладачі отримують зарплату та забезпечені житлом, знайдено навчальні корпуси», — підсумував Сергій Гайдай.

Олександр ЗАБУЖЕНКО

для «Урядового кур’єра»