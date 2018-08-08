Україна наступного тижня подасть позов до Європейського суду з прав людини проти Росії щодо українських політичних в’язнів. «Є певна категорія людей, яких Росія спеціально переслідує за їхню підтримку територіальної цілісності України, за проукраїнську позицію, викрадаючи їх у Криму чи на території Російської Федерації. Часто немає абсолютно жодних підстав звинувачувати у чомусь цих людей. Це можуть бути наші журналісти чи активісти, яким закидають тероризм чи якусь іншу дурню. Відповідно, подавши цей міжнародний позов, ми привернемо увагу до цілої категорії осіб. Тому що зазвичай знають прізвища Сенцова, Кольченка, Сущенка, можливо, ще кількох, але таких людей кілька десятків. І увага Страсбурзького суду забезпечить щонайменше те, що в них будуть людські умови тримання», — в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов.

Злодії бояться резонансу

Росія, за словами фахівця, побоюється міжнародного осуду, тож коли є увага міжнародних організацій до конкретних українців, які перебувають у в’язниці, то для них і поліпшують умови утримання, і дозволяють відвідування.

«А також у перспективі це можливість звільнити їх через рішення Страсбурзького суду. Це той шлях, який ми обрали для того, щоб через рішення суду тиснути на Росію з вимогою звільнити бранців через безпідставність їхнього переслідування», — підкреслив посадовець.

Наприкінці місяця, як анонсував Президент України Петро Порошенко, відбудеться нарада керівників закордонних дипломатичних установ нашої держави. У межах підготовки до заходу державний секретар МЗС Андрій Заяць провів брифінг щодо захисту прав українців, яких ув’язнено, затримано чи заарештовано за кордоном.

За його словами, нині за межами нашої Батьківщини затримано, заарештовано чи відбувають покарання понад десять тисяч громадян України, з них понад 6,5 тисячі засуджено до позбавлення волі. Відповідно до Консульського статуту, затвердженого Указом Президента, і доручень глави держави МЗС вживає всіх можливих заходів задля надання допомоги нашим співвітчизникам: забезпечення їхніх процесуальних прав, права на захист, на перекладача тощо, а також у поверненні на Батьківщину засуджених до позбавлення волі.

Уважно читайте документи

Державний секретар наголосив, що МЗС надає допомогу всім громадянам України, які її потребують за кордоном. «Пріоритет — політично вмотивовані вироки, засуджені до смертної кари та довічного позбавлення волі. Всі громадяни України можуть розраховувати на допомогу держави: винні й невинні, за сфабрикованими звинуваченнями, за навмисний злочин чи за злочин за необережністю», — каже Андрій Заяць.

За словами державного секретаря, нині в Росії незаконно утримують 27 громадян України, справам яких надано пріоритетну увагу. На особливому контролі справи Олега Сенцова та Олександра Кольченка, оскільки російська сторона продовжує відмовляти нашим консулам у наданні інформації про стан їхнього здоров’я.

Однією з чутливих і резонансних тем Андрій Заяць назвав затримання або засудження громадян України за перевезення нелегальних мігрантів чи контрабандного вантажу. За інформацією грецьких та італійських правоохоронних органів, близько 250 українських моряків перебувають під слідством чи відбувають покарання, здебільшого за перевезення нелегальних мігрантів. Як зазначив Андрій Заяць, лише протягом останнього місяця до України зусиллями консулів повернуто 33 українських моряків, які тривалий час перебували у значній скруті за кордоном.

Окрему групу, за його словами, становлять громадяни України, затримані або засуджені за кордоном за збут наркотичних речовин. Найбільше їх у Російській Федерації — понад 2300 осіб. В інших країнах — Таїланді, Малайзії — ще близько 200.

Державний секретар вкотре закликав громадян України дотримуватися засадничих правил під час перебування за кордоном: дотримуватися вимог місцевого законодавства; не погоджуватися на пропозиції, навіть знайомих осіб, щодо перевезення речей і пакунків під час міжнародних авіаційних та автотранспортних перевезень; не погоджуватися на пропозиції працевлаштування за кордоном без оформлення в легальний, передбачений законом спосіб.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»