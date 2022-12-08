Усі наші батьки, діти, держава та історія заслуговують на вистраждану Перемогу

Столичний Маріїнський палац укотре приймав українських воїнів. Цього разу — з нагоди Дня Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України, вручив бойові прапори, почесні найменування та стрічки почесної відзнаки Президента «За мужність та відвагу».

«Тут наші герої, рідні наших воїнів, командири й представники бойових бригад і підрозділів, які щойно прибули з фронту й знову повертаються на передову. Туди, де справді гаряче. Туди, де вони борються за нашу свободу, за нашу незалежність, за наших дітей. І я дякую вам! Я дякую всім солдатам, усім матросам, усім сержантам, старшинам, усім офіцерам, усім героям, генералам і обов’язково — усім вашим татам і всім мамам, наші шановні українські воїни», — сказав Президент, звертаючись до присутніх.

Він вручив орден «Золота Зірка» Героєві України майору Євгенові Соловйову, командирові екіпажу гвинтокрила Мі-8; старшому лейтенантові Дмитрові Чавалаху; командирові парашутно-десантної роти капітанові Володимиру Чорному.

Президент України вручив орден «Золота Зірка» рідним підполковника В’ячеслава Єрка, удостоєного звання Героя України посмертно. Глава держави також передав орден дружині та матері загиблого Героя України старшого лейтенанта Дениса Максишка. «Золоту Зірку» вручено родині Героя України майора Степана Тарабалки, який загинув 13 березня в повітряному бою.

Володимир Зеленський вручив Відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг». Серед удостоєних цієї найвищої військової нагороди — командир 39 зенітного ракетного полку полковник Костянтин Заіченко. Із початку повномасштабних бойових дій полк під його керівництвом знищив чотири ворожі літаки Су-30, три вертольоти, дві крилаті ракети та понад 230 БПЛА. Загалом його формування знешкодило 241 засіб повітряного нападу ворога.

Відзнаку одержав молодший сержант морської піхоти Дмитро Казіков. Відзначено «Хрестом бойових заслуг» і командира розвідувальної роти капітана Богдана Копчатова. Відзнаку Президента отримав молодший лейтенант Сергій Крижановський, який неодноразово виконував бойові завдання із прикриття позицій розвідувальних органів та відбиття штурму ворога на сході.

Отримав цю нагороду і командир танка старший сержант Андрій Мухін. Відзначено штурмана авіаційної ескадрильї капітана Артема Ханка, який із перших днів повномасштабної агресії росії проти України виконує бойові завдання на літаках Су-24М та Су-24МР. «Хрест бойових заслуг» також одержав начальник штабу — перший заступник командира бригадної артилерійської групи підполковник Андрій Чотій.

Президент нагородив захисників орденом Богдана Хмельницького І ступеня та орденами «За мужність» ІІІ ступеня, повідомляє пресслужба глави держави.

Володимир Зеленський вручив бойові прапори 15 окремій бригаді артилерійської розвідки Сухопутних військ ЗСУ; 45 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ; 140 окремому розві­дувальному батальйону командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ.

Бойові прапори зі стрічкою з почесним найменуванням вручено 60 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ із присвоєнням почесного найменування «Інгулецька»; 61 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ отримала почесне найменування «Степова»; 68 окрема єгерська бригада Сухопутних військ ЗСУ отримала почесне найменування «імені Олекси Довбуша».

Кілька бригад отримали відзнаку Президента України «За мужність та відвагу»: 27 реактивна артилерійська бригада імені кошового отамана Петра Калнишевського; 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила; 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола; 15 окремий гірсько-штурмовий батальйон 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Не минуло й двох місяців після вручення 46 окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ Бойового прапора, а його вже прикрашає почесна відзнака — стрічка до Бойового прапора «За мужність та відвагу». Цю колективну нагороду воїни-десантники отримали за ведення активних бойових дій та виконання бойових завдань на півдні країни, а також за визволення від російських окупантів правобережжя Херсонської області. До слова, серед новостворених бригад ЗСУ — 46, поки що єдина, особовий склад якої удостоєно такої честі.

Таку саму відзнаку отримали 79 окрема десантно-штурмова бригада, 81 окрема аеромобільна бригада, 13 окремий десантно-штурмовий батальйон імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95 окремої десантно-штурмової бригади, 90 окремий аеромобільний батальйон імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова 81 окремої аеромобільної бригади, 132 окремий розвідувальний батальйон. Стрічкою відзначено 302 зенітний ракетний Харківський полк Повітряних сил і 138 центр спеціального призначення (протидії диверсіям та терористичним актам) імені князя Володимира Святославича Військової служби правопорядку.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»