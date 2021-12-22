Україна на понад 61% виконала всі зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, фактично вклавшись у половину терміну, на який угоду розраховано. Така динаміка впливає на торгівлю України з ЄС. Зокрема, експорт української продукції і послуг до ЄС зріс майже на 40% порівняно з докризовим доковідним часом (дев’ять місяців 2019 року). Трансформації, пов’язані з реалізацією угоди, позначаються на розвитку і нарощуванні спроможностей нашого малого, середнього і великого бізнесу. На цьому віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила під час онлайн-брифінгу, присвяченого основним здобуткам і планам на наступний рік у русі України до членства в ЄС і НАТО.

«Цього року велику увагу приділено імплементації угоди, поглибленню секторальної інтеграції, внутрішнім трансформаціям, оскільки з 2022-го ЄС входить у новий семирічний цикл бюджетного, політичного планування. Буде представлено нову реформу ЄС.

Україна цьогоріч пріоритизувала європейську та євроатлантичну інтеграцію в роботі уряду й парламенту. Ухвалено понад 30 законопроєктів з різних секторальних питань виконання угоди, зокрема щодо енергетичного сектору, транспорту, охорони здоров’я. І така динаміка забезпечує прогрес у виконанні угоди», — зазначила вона.

Робота на результат

Віцепрем’єр нагадала, що цьогоріч Україна передала Європейській комісії перші пропозиції з перегляду угоди, було оцінено прогрес за п’ять років, тривають перемовини з перегляду торгових параметрів угоди.

«Сподіваємося, вже на першу половину 2022-го матимемо узгоджену позицію ЄС і наші експортери та імпортери нарешті отримають ширший доступ до ринку ЄС. Сподіваємося, Єврокомісія не затягуватиме переговорний процес і після завершення першого раунду перемовин. Україна зможе подати нові пропозиції з отримання додаткових торгових преференцій у межах угоди», — зауважила Ольга Стефанішина.

А ще цьогоріч Україна та ЄС підписали угоду про спільний авіаційний простір. «Хоч угода повністю не набрала чинності, протягом лічених місяців після її підписання нашим громадянам відкрилися величезні можливості для подорожей до ЄС за доволі ліберальними цінами. І це в час обмежень на подорожі, спричинених коронавірусом», — акцентувала урядовець.

Зроблено велику роботу, щоб на початку 2022-го країна наблизилася до наступних так званих безвізів — енергетичного, митного. «Зокрема ухвалено необхідні закони. Нині оцінюють реалізацію законодавства щодо забезпечення єдиного транзиту товарів з України до ЄС і навпаки. Після приєднання до Митної конвенції станемо єдиним митним простором. Україна свою частину зобов’язань виконала і очікує запрошення до конвенції вже у першій половині 2022-го.

Щодо енергетичного питання, то ЄС сертифікувала Укренерго, чим визнано результативність роботи в напрямі наближення нашої країни до стандартів євроринку електроенергії та синхронізації енергосистем України і Європи», — підкреслила Ольга Стефанішина.

За її словами, на наступному Саміті Україна-ЄС буде представлено спільний план подальшої євроінтеграції нашої держави. Ітиметься про укладення додаткової угоди про вантажні перевезення.

«ЄС дослухається до позиції України в умовах кризи глобального масштабу — енергетичної. Зокрема, Україну долучено до питання сертифікації «Північного потоку-2», — додала віцепрем’єр.

НАТО нас чує

Не менш важливою була робота України в напрямі євроатлантичної інтеграції. «Пишаємося тим, що попри агресивну риторику Росії, пов’язану з євроатлантичними прагненнями України, наші перспективи членства в НАТО й отримання Україною ПДЧ підтвердили всі 30 країн Альянсу. Це підсумок наполегливої роботи української влади, яка достукалася до лідерів країн НАТО, а також наших дипломатів, міністрів, які долучалися до процесу.

Зроблено великий внесок у те, щоб на практиці почати реалізувати інструменти, які стали доступними Україні як країні, що стала партнером з розширеними можливостями. Ми не просто долучилися до всіх можливих навчань, які доступні в межах цього статусу. Проходять спільні навчання з НАТО на території України. Ідеться про навчання з питань протидії гібридним загрозам, захисту критичної інфраструктури. Очікується, що на початку 2022-го у Києві відбудуться міжнародні навчання з питань кібербезпеки, де братимуть участь команди всіх країн Альянсу. Україна прийматиме захід такого масштабу вперше», — анонсувала Ольга Стефанішина.

На наступний рік в Україні заплановано масштабну конференцію з оцінки прогресу річної національної програми співпраці з НАТО.

«Прогрес доволі добрий, зокрема в контексті імплементації стандартів НАТО. За останні два роки імплементовано дві третини таких стандартів. Україна попрацювала над тим, щоб у межах програми розширених можливостей наші військові, представники сектору безпеки мали доступ до роботи у структурах НАТО. Багато уваги приділено роботі, що стосується обміну даними та інформацією з НАТО, індивідуально із країнами Альянсу. Це простір довіри. Вимоги, які ми імплементували цьогоріч, дають змогу оперативно взаємодіяти із країнами НАТО, зокрема на етапі нинішньої ескалації ситуації на окупованих РФ частинах Донецької та Луганської областей з істотним нарощуванням збройних сил РФ на кордоні», — заявила віцепрем’єр.

Україна готується до наступного саміту НАТО, що відбудеться в Мадриді у червні 2022-го. До нього заплановано затвердити спільну з НАТО індивідуальну програму партнерства, яка визначить напрями взаємодії, що базуються на річній національній програмі, відповідно на форматі дій щодо членства. До саміту планують оновити, тобто розширити цілі партнерства з урахуванням вже набутого Україною досвіду.