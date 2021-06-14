Україна сьогодні ближча до отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, ніж будь-коли. Про це Президент Володимир Зеленський сказав у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

«Ми щодня доводимо, що готові бути в Альянсі більше, ніж більшість країн Європейського Союзу. Через те, що, на жаль, у нас сім років іде війна, серед українців зросла підтримка вступу в НАТО. Тому що для людей це безпека, це захист для їхніх дітей», – наголосив Глава держави.

На його думку, за останній рік позиція західних партнерів щодо підтримки України стала міцнішою, але лідери цих держав, як і раніше, часто керуються своїми внутрішніми інтересами.

Проте, за словами Володимира Зеленського, західні країни мають усвідомити, що війна на українських кордонах та на тимчасово окупованих територіях України – це також війна в Європі, на якій вмирають українці «за всі ті принципи, які проповідують і відстоюють лідери НАТО і ЄС».

Тому, на його переконання, західні партнери повинні зрозуміти, що підтримка України – це не лише благо для українського народу, це також благо й безпека для їхніх країн.

Також Володимир Зеленський зауважив, що енергетичній безпеці України та всієї Європи загрожує проект «Північний потік – 2», який, по суті, є зброєю Росії.

Крім того, Глава держави нагадав, що під час нещодавньої телефонної розмови з Президентом Джо Байденом він отримав запрошення відвідати з візитом США наприкінці липня. Під час зустрічі з лідером Сполучених Штатів Володимир Зеленський сподівається обговорити питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, економічну підтримку, а також безпекову ситуацію на сході країни.

Володимир Зеленський зауважив, що наразі Російська Федерація повільно відводить свої війська від кордонів з Україною після нещодавнього стягування значної кількості своїх збройних сил.

«Сьогодні ми, на превеликий жаль, маємо бути готовими до ускладнень у будь-який день. Я не вважаю, що це буде, але ймовірність провокацій є, зокрема в середині вересня, коли буде «Захід-2021» (спільні військові навчання Росії та Білорусі «Захід-2021». – Ред.)», – додав Президент.

Однак він вважає, що Росія не зацікавлена в повномасштабній війні, бо розуміє, що Україна не відступить, піде до кінця, і це може вилитися в Третю світову війну.

Президент України сподівається на зустріч з Президентом РФ задля активізації мирних переговорів, хоча російська сторона затягує її проведення без зрозумілих причин.

«Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду й терміни», – сказав Володимир Зеленський.

У контексті співпраці України з Міжнародним валютним фондом Глава держави висловив думку, що несправедливо висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав. Адже Україна восьмий рік перебуває у стані війни та змушена по-іншому обирати пріоритетні сфери для проведення реформ.

«Я вважаю, не можна порівнювати стратегію поведінки МВФ з Україною з іншими країнами. Нашу країну просто не можна ставити в один ряд з іншими. Тому що у нас є ускладненість, тому що йде війна. Тому що витрачаються гроші не на пріоритети з точки зору економіки, а з точки зору безпеки. Спочатку військові, спочатку медицина, потім усе інше», – пояснив він.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що продовження співпраці України з МВФ важливе для економічної стабільності та інвестиційного клімату, адже до програми МВФ прив’язані інші програми фінансової підтримки.

«Тому ми обов’язково зробимо все, що пообіцяли», – резюмував Президент.