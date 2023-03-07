Процесу призначення директора НАБУ передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів, повідомив після засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.«Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які визначені для отримання статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість уже цього року перейти до початку переговорів про вступ», — констатував керівник уряду. За його словами, із призначенням директора НАБУ Україна має повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру. Крім того, Прем’єр запропонував, аби фіналісти конкурсу на директора НАБУ Сергій Гупяк та Роман Осипчук зайняли керівні посади в бюро.

«Наша команда неухильно дотримується принципу нульової толерантності до корупції та підтримує антикорупційні інституції», — наголосив Денис Шмигаль.

Наприкінці минулого тижня уряд зробив ще один важливий крок у цьому напрямку — затвердив Державну антикорупційну програму на 2023 — 2025 роки. Вона містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію. Програма передбачає заходи у галузях судочинства, державного регулювання економіки, митної справи та оподаткування, державного та приватного сектору економіки, будівництва, земельних відносин та інфраструктури, сектору оборони, охорони здоров’я, освіти й науки та соціального захисту.

Крім того, в документі передбачено заходи, спрямовані на усунення можливих корупціогенних чинників, удосконалення формування та реалізації державної антикорупційної політики. Програма врегульовує питання координації та моніторингу оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання.