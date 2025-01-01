Відкриваючи останнє 2024 року урядове засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Україна гідно пройшла його завдяки нашим воїнам — захисникам і захисницям. А також усім українцям, які наближали й наближають нашу перемогу.

Безпека та оборона

Завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли вшестеро, наголосив Прем’єр-міністр. Він зазначив, що на оборону цього року спрямували більш як половину видатків державного бюджету: «Буквально кожну гривню, зібрану всередині країни». За словами Дениса Шмигаля, в оборонній галузі працюють понад 800 державних і приватних компаній. Більш як тисячу зразків зброї й техніки допущено до експлуатації, половина з них — українського виробництва.

«У сегменті дронів вітчизняна продукція становить понад 96%. Через проєкт «Армія дронів» закупили більш як 1,2 млн безпілотників. Самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу. Значно просунулася ракетна програма. Було створено українську далекобійну зброю», — наголосив Прем’єр. Він відзначив успішну роботу данської моделі, коли партнери закуповують зброю для України в українських підприємств. Уже вдалося залучити майже 1 млрд дол.

Фінансова й економічна стійкість

Україна зберігає фінансову стійкість і фінансує всі пріоритетні видатки в повному обсязі. За словами Прем’єра, цього року від партнерів залучено 41,7 млрд дол. Запрацювала програма від ЄС Ukraine Facility, триває спів праця з МВФ.

«Здобули одну з найбільших фінансових перемог за весь час війни: ЄС та країни G7 надають Україні 50 млрд доларів, забезпечених російськими замороженими активами. російські гроші працюють на нашу стійкість, і перший транш 1 млрд доларів уже надійшов до бюджету», — наголосив глава уряду.

Як зазначив Денис Шмигаль, українська економіка 2024 року показала хороші результати.

«На початку року Президент започаткував політику «Зроблено в Україні», і вона згенерувала 0,6% зростання ВВП. Зокрема, продажі українських товарів зросли на 9,5% завдяки програмі «Національний кешбек». До неї долучилися 8 млн громадян та 1,6 тис. українських виробників», — зауважив Прем’єр.

Він повідомив, що завдяки грантам на розвиток переробки створено майже 18 тис. робочих місць, ще понад 42 тис. буде згенеровано через мікрогранти на започаткування і розвиток власної справи. Важливим інструментом підтримки бізнесу залишається програма «5—7—9». 2024 року підприємці отримали за нею понад 24 тис. кредитів на суму понад 90 млрд грн. Денис Шмигаль наголосив, що попит має програма «єОселя»: майже 15 тис. родин отримали пільгову іпотеку.

Прем’єр повідомив, що 2024 року в Україні зібрано 75,5 млн тонн зернових і олійних культур.

«Держава допомагає аграріям. Крім грантів на садівництво й тепличне господарство, сільгоспвиробники отримали цього року 3,5 млрд грн у вигляді дотацій та субсидій. Результатом стало зростання експорту на понад 13%», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, розширилися логістичні можливості нашої держави. Зокрема, перевалка українських портів становила понад 91 млн тонн. Україна продовжила транспортний безвіз із ЄС, Норвегією, Туреччиною. Збільшено пропускну спроможність західного кордону: відкрито новий пункт пропуску на кордоні з Польщею, проведено реконструкцію ще 18.

Енергетика і відновлення

Пріоритетними напрямами програми відновлення України залишаються енергетика, житло, критична та соціальна інфраструктура, гуманітарне розмінування. Як наголосив Прем’єр-міністр, попри велику кількість російських атак на енергетику державі вдалося зберегти цілісність системи.

«До Фонду підтримки української енергетики залучили понад 1 млрд євро внесків від партнерів. За ці кошти купуємо обладнання і повертаємо людям світло й тепло. Розширили можливості імпорту електроенергії з Європи з 1,7 до 2,1 ГВт. Це допомагає балансувати енергосистему», — нагадав Прем’єр і додав, що уряд запровадив пакет енергетичної підтримки для громадян та бізнесу.

Очільник уряду повідомив, що 2024 року відновлено 155 шкіл, 124 медичні заклади, реалізовано 640 інфраструктурних проєктів.

«У межах програми «єВідновлення» за цей рік понад 46 тис. родин отримали 4,7 млрд грн за пошкоджене та зруйноване житло. Видали житлових сертифікатів на 4,4 млрд грн ще для 2,8 тисячі родин, — сказав Прем’єр. Він відзначив успіхи в гуманітарному розмінуванні: — Обстежили понад 315 тис. гектарів потенційно замінованих земель сільськогосподарського призначення, понад 265 тис. повернули в експлуатацію».

Соціальна, гуманітарна й ветеранська політика

Держава дотримується всіх соціальних зобов’язань, запроваджує освітні програми та проєкти на підтримку ветеранів. Як зазначив Прем’єр-міністр, за 2024 рік було виплачено понад 730 млрд грн пенсій та майже 180 млрд грн соціальних допомог, а також проведено індексацію пенсій. У цьому опалювальному сезоні збережено незмінність тарифів на газ, тепло й електроенергію. Розширено перелік державних соціальних послуг, а центрів життєстійкості, де люди мають всебічну підтримку, зокрема психологічну, вже 200. Денис Шмигаль підкреслив важливість пакета додаткової допомоги «Зимова підтримка», ініційованого Президентом України.

Не менше значення мають освітні проєкти. Як зазначив Прем’єр, завдяки комплексній політиці «Школа офлайн» понад 100 тис. дітей повернулися до очного навчання з дотриманням умов безпеки. Для будівництва укриттів надано 7,5 млрд грн. 2024-го створено Службу освітньої безпеки в школах, вона діє в понад тисячі закладів освіти.

За словами Дениса Шмигаля, закуплено понад 500 шкільних автобусів українського виробництва, а на безплатне харчування учнів початкових класів і програму модернізації шкільних харчоблоків держава надала 2 млрд грн.

«У медицині робимо акцент на реабілітації. Спрямували в цю галузь понад 4,7 млрд грн. Більш як 2,3 млн людей 2024 року скористалися програмою «Доступні ліки». Мережа мобільних аптек охопила 13 регіонів», — повідомив Прем’єр.

Значну увагу уряд приділяє ветеранській політиці. Запровадженим електронним посвідченням ветерана користується понад 350 тисяч людей.

«Є 1480 єдиних вікон у ЦНАПах для ветеранів та їхніх родин. Розширили програму безоплатного протезування. Граничні ціни на протези підвищеної функціональності збільшено, а процедуру отримання такого протеза спрощено. Завдяки грантовій підтримці від держави започатковано тисячу ветеранських бізнесів», — повідомив Денис Шмигаль і додав, що майже 20 тисяч військових та ветеранів скористалися послугою з безоплатного зубопротезування та зуболікування.

Почали роботу понад 460 фахівців із супроводу ветеранів, і щомісяця їх ставатиме більше.

Євроінтеграція та цифрова трансформація

Курс України до Європейського Союзу незмінний, і наша держава продовжує впроваджувати взяті на себе зобов’язання на шляху до євроінтеграції, наголосив Прем’єр-міністр. Він нагадав, що розпочалися передвступні переговори про членство України в Євросоюзі, а також стартував зовнішній скринінг українського законодавства на відповідність європейському праву.

«З нашого боку створено дієву архітектуру переговорного процесу та підготовлено проєкти дорожніх карт, передбачених переговорною рамкою. Готові оперативно виконати всю домашню роботу, щоб держави-члени ЄС могли ухвалити політичне рішення якнайшвидше», — наголосив очільник уряду.

Важливий напрям трансформації держави, за словами Дениса Шмигаля, — цифровізація. Глава уряду повідомив, що користувачів «Дії» вже майже 22 млн, більш як 30 послуг можна отримати в застосунку та понад 120 — на порталі. Крім того, 2024 року запущено сервіс «е-Підприємець», освітню екосистему «Мрія», бронювання в «Дії», шлюб онлайн, uResidency та багато іншого.

Прем’єр нагадав, що Україна посідає п’яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг, і наголосив, що за кожним новим сервісом конкретна мета: допомогти людині, осучаснити державу, пришвидшити всі процеси, щоб повоєнна Україна здійснила стрімкий стрибок у розвитку.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ