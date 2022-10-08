Держави-члени ЄС та інші міжнародні партнери Києва повинні «істотно збільшити військову допомогу Україні», відповідаючи на запити українського уряду. Країни, «які вагаються» щодо надання зброї, мають відкинути сумніви і зробити посильний внесок у припинення війни. «Вагання серед тих, хто підтримує Україну, лише продовжує війну та забирає невинні життя українців», — йдеться у резолюції Європарламенту «Ескалація росією загарбницької війни проти України», яку ухвалено на пленарному засіданні у Страсбурзі. Документ підтримали 504 депутати, 26 проголосували проти.

Не фінансувати війну грошима ЄС

Євродепутати вважають, що санкції — дієвий механізм впливу на російську владу, тому закликають країни-члени ЄС без зволікань схвалити восьмий пакет санкцій проти росії. Тим часом Єврокомісія повинна почати роботу над новим санкційним пакетом, який має охопити нові галузі російської економіки. Запропоновано відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT газпромбанк, альфабанк, россбанк, тинькоффбанк та інші. А також посилити санкції щодо криптоактивів.

Європарламент закликає розглянути санкції, «які стратегічно послаблять російські економіку та індустріальну базу, особливо військово-промисловий комплекс». А до оновленого переліку персональних санкцій варто внести осіб та підприємства, «причетних до депортації та незаконного всиновлення українських дітей, і так званих спостерігачів на фіктивних референдумах, а також усіх членів партій держдуми рф, які обіймають посади у виборних парламентах усіх рівнів, зокрема на регіональному та муніципальному».

Євродепутати наполягають на «негайному та повному ембарго на російський імпорт викопного палива та урану», а також повністю відмовитися від обох газогонів «Північний потік», «щоб припинити фінансування воєнної машини путіна грошима ЄС».

Резолюція закликає до «подальшої заборони на купівлю, імпорт і транспортування титану, алюмінію, міді, нікелю, паладію, родію, а також необроблених і оброблених діамантів з росії або через росію в ЄС, імпорт виробів із заліза та сталі, що походять з росії, для зменшення доходів рф».

Нелегітимні референдуми та нікчемні укази

Євродепутати ще раз висловили захоплення волею і мужністю українського народу, який «зазнає величезних жертв, щоб захистити свою країну та європейські цінності: свободу, гідність і демократію». У документі наголошено, що всіх російських урядовців та військове керівництво, причетне до скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Україні, потрібно притягнути до відповідальності.

Сфабриковані підсумки нелегітимних фіктивних референдумів, які проведено «під дулами автоматів» і всупереч нормам міжнародного права на окупованих частинах Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, резолюція називає нечинними. «Європарламент денонсує указ президента росії від 29 вересня 2022 року про визнання «незалежності» українських Херсонської та Запорізької областей, а також незаконні договори про інтеграцію в російську федерацію, підписані 30 вересня 2022 року», — заявлено в документі.

Під час голосування депутати підтримали усну поправку, в якій указ президента путіна від 5 жовтня про передачу у власність рф Запорізької АЕС визнано нікчемним.

Ядерні погрози російського керівництва викликають у євродепутатів обурення. Вони вважають їх «безвідповідальними та небезпечними» і застерігають москву від завдання ядерного удару по Україні. «Будь-які спроби росії представити напади на окуповані території як напад на росію і внаслідок цього — як підставу для ядерного нападу незаконні та безпідставні. Вони не перешкоджатимуть Євросоюзу надавати подальшу допомогу Україні в її самообороні», — йдеться у резолюції.

«росія зазнала ганебної поразки»

Під час дебатів, які відбулися напередодні голосування за резолюцію, більшість промовців говорили про поразку росії у війні з Україною як про доконаний факт.

«Дякуємо українському народу за його героїчний опір і за цю нищівну поразку путіна», — заявила польська євродепутат від групи консерваторів Анна Фотига. Вона засудила ядерну риторику кремля на адресу України та Заходу і закликала медіа й політиків «не долучатися до ігор путіна і не повторювати його погрози ядерною війною».

путін хотів завоювати Україну, але не лише зазнав ганебної поразки, а й створив за собою шлейф жорстоких злочинів проти людяності, наголосив у виступі литовський євродепутат від групи лібералів Петрас Ауштрявічюс. Проведення мобілізації та анексію українських територій він вважає «намаганням росії створити ситуацію перманентної війни. Так у сучасній політиці може діяти лише держава-терорист».

Німецький євродепутат Міхаель Галер відзначив, що останніми тижнями «системний конфлікт між демократіями, які живуть у мирі, і диктатором» загострився. «Цей фашистський агресор зробив спробу анексувати території і провів референдуми, вдаючи, що ці люди нібито лише й чекають на росію», — зазначив євродепутат і закликав «окремі країни-члени пришвидшити постачання зброї» Україні.