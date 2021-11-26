Уманська міська територіальна громада багата на працьовитих, талановитих, мудрих людей. Відома культурними надбаннями, історичними пам’ятками далеко за межами нашої держави, громада живе цікавим насиченим життям, активно розвивається. Маючи розгалужену інфраструктуру, міцну соціальну сферу, чимало промислових підприємств, освітніх та культурних закладів, Умань приваблює дедалі більше людей. Багато молоді залишається жити й працювати в місті, адже бачить перспективи зростання. Комунальний комфорт, планомірне поліпшення благоустрою, залучення інвестицій у розвиток економіки, туристичної галузі, медицини, оновлення дитячих закладів — усе це дає підстави пов’язувати долю з цим чудовим містом.

Як і в кожній громаді, тут є й чимало питань, які необхідно вирішувати. Над цим наполегливо працює Уманський міський голова Ірина ПЛЕТНЬОВА разом з командою. Сама вона називає рік, що минув, часом надій і випробувань. Звичайно, це не такий великий період, аби підсумовувати зроблене, але відзначити певні тенденції, як і зробити висновки, вже можна. Про них — наша розмова з Іриною Григорівною.

— Ірино Григорівно, в чому полягає головний результат зусиль, яких докладали депутати, вся територіальна громада протягом року?

— Недавно відбулася 26 сесія міської ради, де обговорювали це питання. Позитивні тенденції, які з’явилися в житті міста, необхідно наполегливо й активно розвивати. А зрушення на краще помітні жителям громади в багатьох напрямах.

До прикладу, житлово-комунальне господарство. Нині це одна з головних складових добробуту, комфортного та безпечного проживання людей. Я з гордістю можу сказати, що наша громада за останній рік істотно змінилася. Уперше за багато років побудовано та відремонтовано велику кількість доріг і тротуарів, оновлюють мережу вуличного освітлення, щоденно ретельно прибирають вулиці, сквери, дитячі та спортивні майданчики. Нове асфальтоване покриття прокладено на 28 вулицях. Відремонтовано 55 доріг і тротуарів. Ремонтуючи вулицю Велика Фонтанна, замінили 500 метрів труби теплопостачання, за що жителі міста особливо вдячні, адже мають безперебійну подачу тепла. Капітальні ремонти доріг буде продовжено.

— Ідучи містом, переконався, що багато куточків оновили, причепурили, покращили.

— Так, Уманська міська територіальна громада стає кращою та розвиненішою. Місто розбудовується: виростають нові житлові будинки, підприємства. Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових споруд становила 13 320 кв. м. Приватні забудовники ввели в експлуатацію сім нових об’єктів комерційного призначення. Оновлюємо, вдосконалюємо всю міську інфраструктуру. Встановлено 239 нових дорожніх знаків та інформаційних табличок, нанесено дорожню розмітку й замінено відбійники. На дев’яти вулицях у мікрорайоні Нова Умань, де раніше зовсім не було освітлення, встановлено ЛЕД-ліхтарі, відремонтовано освітлення в інших мікрорайонах міста.

Налагодили щоденне прибирання доріг із залученням спеціалізованої сучасної техніки — машини-пилососа та двох мийних машин. Ліквідовано стихійні сміттєзвалища, з яких вивезено 2222 тонни різних відходів.

На вулицях стало менше правопорушень. Для безпеки громадян додатково встановили 35 камер відеонагляду на 16 перехрестях і площах міста. Для забезпечення порядку створено комунальне підприємство «Уманська муніципальна варта». Її працівники усунули цього року понад 300 порушень паркування автомобілів, оштрафовано порушників за самовільне випалювання листя та рослин, спільно з працівниками поліції проведено рейди та викрито так звані наливайки.

На вулиці Чкалова введено в дію каналізаційний колектор, завдяки чому жителі мікрорайону одержали додаткові зручності, а також не допустили потрапляння стічних вод в Осташівський став.

На подвір’ях багатоповерхових будинків облаштовано 18 дитячих та 13 спортивних майданчиків. Замінено адресні таблички із назвами вулиць. Оновлено зупинки громадського транспорту. Перелік зробленого можна продовжувати.

— До складу міської територіальної громади тепер входить і аграрний сектор. Як розв’язуєте проблеми сільського населення?

— Прагнемо наблизити життя в селі Полянецькому до міського рівня, допомагаючи розв’язувати проблеми благоустрою, забезпечення людей транспортними послугами, комунального та побутового обслуговування, розвитку підприємництва. Усі сільськогосподарські підприємства завершують господарський рік з гарними показниками.

— Ірино Григорівно, в розпал пандемії коронавірусу не можу не запитати, як спрацювала галузь охорони здоров’я.

— Попри труднощі, що постають у період пандемії, стає загальновизнаним, що медичні послуги у громаді стають дедалі доступнішими й високоякісними. Цього року лікувальні заклади міста забезпечили новим високоякісним устаткуванням. Проведено ремонтні роботи. Відкрито нові кабінети, лабораторії та відділення. Тепер жителям громади не потрібно їхати в обласні центри для отримання діагностичних послуг.

Центральну міську лікарню забезпечено новим потужним комп’ютерним томографом, що дає змогу на ранніх стадіях діагностувати інсульт, пневмонію та інші захворювання; сучасним цифровим рентген-апаратом, завдяки якому можна швидко, безпечно й точно обстежити хворого; апаратами ШВЛ та УЗД; концентраторами кисню; кисневою станцією на 50 ліжок та іншою необхідною апаратурою. Придбано автомобіль для екстреної медичної допомоги. Міський центр первинної допомоги, пологовий будинок, психіатрична лікарня, стоматологічна поліклініка поповнилися численним медичним устаткуванням, легковим автомобілем, комп’ютерами, мобільними телефонами для лікарів. У співпраці із благодійним фондом «Село та місто» медичні заклади міста отримали сучасні багатофункціональні ліжка з матрацами та приліжкові тумби для зручності перебування пацієнтів.

— На вулицях міста зустрічається чимало юних облич, зокрема студентів. Як втілюєте пріоритети в молодіжній політиці?

— Мені приємно, що наша громада рік у рік молодшає. Нині в її складі — близько 22,5 тисячі молодих людей. У місті навчається понад 18 тисяч студентів. Доречно згадати, що недавно здобутки в молодіжній політиці визнано на державному рівні. За підсумками Національного конкурсу «Молодіжна столиця України» Умань увійшла в десятку найкращих міст України з реалізації молодіжної політики.

Втілювати заплановане в цій галузі допомагають молодіжні програми міської ради. Крім наявних, впроваджуємо програму особистісного та професійного розвитку молоді «Державотворець». Під час засідань молодіжної ради при виконавчому комітеті обговорюємо проблеми життя громади, зокрема в галузі культури, спорту, організації дозвілля. З ініціативи цієї громадської організації налагодили підготовку фахівців з молодіжної роботи.

Цього року розпочали реконструкцію міського будинку культури. Незабаром у нас буде гарний і сучасний культурний осередок. У межах соціального проєкту «Активні парки — локації здорової України» відкрито кілька спортивних майданчиків. У місті успішно працює одна з найкращих спортивних шкіл області, в якій виховують понад 600 спортсменів і працюють 19 тренерів. Розпочали будівництво багатофункціонального спортивного комплексу, в якому будуть басейни, тренажерні зали. У галузі фізичної культури і спорту працюють 14 громадських об’єднань та спортивних клубів, у яких займаються понад 1560 осіб.

— Молодіжна політика невіддільна від реформування навчальних закладів. Які зміни відбуваються в освітній галузі?

— Уперше за багато років освіті почали приділяти достойну увагу. Передовсім прагнемо значно поліпшити умови для навчання та виховання дітей. Школи й садочки нашої територіальної громади оновлюють, вони стають сучасними. У дитячих закладах ми заборонили збирати батьківські внески. Усім необхідним забезпечуємо за кошти міського бюджету. Цього року здійснено поточні ремонти у всіх школах, капітальні ремонти приміщень та їхнє утеплення, благоустрій територій у школах №№3 і 5, замінено вікна у школах №№ 7 та 12. У Полянецькій школі замінено вікна й повністю оновлено систему опалення, в гімназії №2 та школі №8 облаштовано туалетні кімнати. У деяких навчальних закладах відремонтовано кабінети і спортзали, закуплено сучасні лінгафонні кабінети, в яких учні можуть вивчати іноземні мови за допомогою нових комп’ютерів. Встановлено нові сучасні тренажерні майданчики, для міської гімназії та шкіл №№3, 5, 14 придбано кабінети робототехніки, для першачків усіх шкіл придбано телевізори, ноутбуки, фліпчарти, магнітно-крейдові й коркові дошки, комплекти парт зі стільцями та дидактичних матеріалів. Створено міський центр позашкільної освіти «Територія творчості» і дитячу школу мистецтв «Антарес», оновлено матеріально-технічну базу цих закладів. Працюють 77 гуртків, які активно відвідують школярі.

Усі ці та багато інших добрих змін сприяють утвердженню нових підходів у реформуванні освітньої галузі.

— У пресі й на телебаченні вже не раз висвітлювали практику надання соціальних послуг у вашому місті. Нині сюди їздять по досвід з інших регіонів. Як вдається соціальним службам з огляду на складні економічні реалії задовольняти потреби різних верств населення?

— Цілий загін соціальних працівників, добре навчених, уважних і сумлінних, допомагає уманцям долати побутові негаразди, зміцнювати здоров’я, реалізовувати культурні та інші потреби. Завдяки успішному наповненню міського бюджету маємо змогу спрямовувати на соціальні послуги чималі кошти. Нині в місті діє 13 програм соціального захисту людей, 24 тисячі громадян скористалися програмою «Турбота». 365 особам надано матеріальну допомогу. 600 отримали соціально-реабілітаційні послуги, наближені до санаторних, зокрема 23 учасники АТО. Запроваджено надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. З моєї ініціативи вперше за кошти міського бюджету надають матеріальну допомогу на дороге лікування важкохворим дітям.

Наша громада одна із трьох на Черкащині, в яких надають допомогу людям, що постраждали від домашнього насильства.

— Розвиток туризму — теж пріоритетна галузь?

— Гостинність нашого міста відома не тільки в Україні. Туристська Умань приростає новими туристичними об’єктами та місцями відпочинку. Серед них Гідропарк, DINOSOFIAPARK та екопарк «Хащі». Оновлені всі наявні туристські об’єкти. Крім відомого історичного парку «Софіївка», багатьох туристів приваблює комплекс фонтанів «Перлина кохання» та єдине у Східній Європі лазерне шоу. У селі Полянецькому працює «Лялькова хата», відома далеко за межами області. Громада активно співпрацює із 19 закордонними містами-побратимами. Це дає змогу брати участь у міжнародних конференціях, семінарах та реалізації корисних ініціатив.

Усі проєкти в різних галузях нам вдалося реалізувати завдяки активній співпраці з народним депутатом України Антоном Яценком. Це й результат злагодженої роботи заступників, виконавчого комітету міської ради, депутатів і всієї громади.

ДОСЬЄ «УК»

Ірина ПЛЕТНЬОВА.Народилася 1971 року в місті Сміла на Черкащині. Освітянка за професією, працювала в навчальних закладах, апараті Верховної Ради України, була помічником-консультантом народного депутата України. Майже 8 років очолювала громадську приймальню народного депутата України Антона Яценка і спільно з ним реалізувала багато проєктів, спрямованих на розвиток Умані.

Заміжня, виховує двох синів. На посаду міського голови її обрано в листопаді 2020 року.