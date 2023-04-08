Учорашні рішення Денис Шмигаль назвав пріоритетними й такими, що впливатимуть на життя країни і після завершення війни

У вступному слові перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що питання безпеки буде одним із пріоритетних ще багато років і після завершення війни, тому Кабінет Міністрів уже формує нові підходи в ньому.

Ухвалення урядом на засіданні Концепції безпеки закладів освіти Прем’єр прокоментував так: «Ідеться не лише про розбудову сучасних комфортних укриттів. Концепція передбачає нові підходи до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, нові підходи до пропускного режиму, відеоспостереження, інклюзивності. Концепція дасть змогу впроваджувати чіткі алгоритми дій у разі небезпеки, додаткове навчання для вчителів та учнів, як діяти в різних ситуаціях. Хочемо, щоб наші діти продовжували навчання в максимально безпечному просторі».

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначив, що нині освітній процес залежить від безпекової ситуації та відбувається офлайн, онлайн або у змішаній формі. Головне, щоб навчання було безпечним, щоб кожна українська дитина мала доступ до якісної освіти, а кожен учитель відчував турботу та увагу.

Міносвіти роз’яснило, що концепція — це комплексне бачення створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти та організація в них рівних, належних і безпечних умов здобуття освіти та викладання.

Як поінформував департамент комунікацій Секретаріату Кабміну, цьогоріч передбачено 1,5 мільярда субвенції регіонам на облаштування у школах якісних укриттів. Від місцевої влади уряд очікує швидких результатів та ефективного використання наданих коштів.

Допомогти людям

Уряд затвердив Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032 року, а також План дій щодо допомоги ветеранам в адаптації на наступні два роки. Стратегію буде винесено на розгляд РНБО.

«Стратегія дасть змогу створити чіткий алгоритм і систему допомоги українським ветеранам-героям, щоб забезпечити їм комфортні умови з першого дня після звільнення зі служби, допомогти з роботою чи створенням власного бізнесу», — прокоментував це рішення Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Насамперед це запровадження людиноцентричного підходу. Після перемоги України у війні маємо реінтегрувати велику кількість людей у громаду, суспільство, економіку. А перед цим треба оцінити стан їхнього ментального і фізичного здоров’я, потім надати можливість брати участь в економічному житті країни», — каже міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Мінветеранів роз’яснило, що в систему переходу входитимуть психологічна та правова допомога, соціальна, професійна, культурна адаптація військовослужбовців, ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів родин полеглих захисників і захисниць України, надання сучасних та дієвих інструментів для безпроблемної суспільної й економічної реінтеграції цих осіб.

Стратегія зокрема про оновлення законодавства, спрямованого на впровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя; розроблення переліків послуг у системі переходу відповідно до категорії учасників цієї системи та порядків їх надання; формування системи моніторингу за якістю надання послуг та оцінки їх якості; впровадження новітніх інформаційних технологій накопичення та автоматизованого оброблення інформації у системі переходу та забезпечення взаємодії електронних реєстрів; підвищення рівня зацікавленості тергромад щодо використання потенціалу учасників системи переходу.

Уряд ухвалив рішення, згідно з яким одноразову грошову допомогу призначатимуть та виплачуватимуть волонтерам, які надавали волонтерську допомогу ЗСУ чи іншим силовим структурам під час заходів із забезпечення оборони країни, захисту безпеки населення і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) під час надання такої допомоги, і членам сімей загиблих з числа таких волонтерів. Для призначення одноразової грошової допомоги необхідно звернутися до утвореної Мінветеранів міжвідомчої комісії із заявою та подати потрібні документи.

Кабмін схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року та відповідний операційний план.

Мінреінтеграції поінформувало, що стратегія передбачає комплексну держпідтримку ВПО. Фокус на таких стратегічних цілях: реагування на виклики внутрішнього переміщення; безпечна евакуація громадян із небезпечних районів і задоволення їхніх гуманітарних потреб; адаптація ВПО на новому місці проживання; інтеграція ВПО у тергромадах, які приймають; підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції. Нині основна увага — адаптації та подальшій інтеграції ВПО у приймаючих громадах. Це доступ до освітніх послуг, працевлаштування, підтримка самозайнятості. Важлива складова — надання фахової психологічної допомоги.

Санкції проти недружніх держав

Кабмін підтримав рішення внести на розгляд РНБО пропозиції про застосування санкцій проти Сирії.

У Мінекономіки заявили: «Участь сирійських суден у нелегальному вивезенні з окупованої території України зерна, «визнання» т.з. днр та лнр, постачання росії зброї, яку застосовують для агресії проти України, всебічна підтримка керівництвом Сирії режиму путіна. Перелік недружніх кроків Сирії щодо України можна продовжувати. І наша держава на них реагує. Уже запроваджено санкції проти керівництва Сирії. Україна розірвала дипломатичні відносини із Сирією, припиняє та скасовує міждержавні договори. Нинішнє рішення уряду — фінальна жорстка, але абсолютно адекватна відповідь на позицію Сирії: запровадження секторальних санкцій проти країни терміном на 50 років».

Ідеться зокрема про обмеження торговельних операцій, заборону інвестування в Сирію, транзиту ресурсів, польотів, перевезень резидентами Сирії територією України, передання резидентам Сирії технологій, заходження невійськових суден та військових кораблів під прапором Сирії до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів.