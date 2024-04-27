Відкриваючи урядове засідання 26 квітня, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що 38 років тому світ став свідком однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства, а також свідком величезної брехні радянського режиму. Цей день — також нагадування світу, що росія може спричинити ще одну ядерну катастрофу. Окупація Запорізької атомної електростанції — це вже злочин проти людства, адже ставить під загрозу всіх на цій планеті.

«Ми маємо відвернути цю катастрофу, росіяни мають залишити Запорізьку станцію. Разом з нашими партнерами працюємо, щоб станція повернулася під український конт­роль і світ не побачив ще однієї ядерної трагедії», — запевнив очільник уряду.

Прем’єр-міністр повідомив, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. Ціна залишається 2 гривні 64 копійки за кіловат. Також положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня.

«Цього місяця ми затвердили постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа. Також цього тижня державний Нафтогаз продовжив чинність пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, становитиме 7 гривень 96 копійок за кубометр блакитного палива», — нагадав Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, у січні — березні цього року уряд спрямував з державного бюджету 113 мільярдів гривень на соціальні виплати.

«За рік середня пенсія зросла на 10,6 відсотка. Усі виплати здійснюємо в повному обсязі та без жодних затримок.

Розуміємо, що особливо під час війни мільйони українців потребують допомоги та підтримки. Тому за більш ніж два роки ціни на газ, воду і тепло залишалися без змін», — наголосив Денис Шмигаль.

Щодо ситуації в енергетиці, то вона залишається складною. Попри ремонти 24/7 в енергосистемі зберігається значний дефіцит. Укренерго вже кілька днів поспіль вимушене залучати аварійну допомогу з Європи.

«Масштабні пошкодження, яких завдала росія за останній час, неможливо відновити за кілька тижнів або навіть місяців. Ми працюємо над альтернативами: встановлюємо міні-ТЕЦ в різних містах, посилюємо енергосистему через її децентралізацію», — прокоментував поточну ситуацію Прем’єр-міністр. Він подякував енергетикам за роботу і закликав українців ощадливо використовувати електроенергію.

Посилення економічної стійкості

На вчорашньому засіданні Кабінет Міністрів затвердив порядок використання коштів за програмою підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

«Умови прозорі та зрозумілі. Інвестори, які реалізовують проєкт на суму понад 12 мільйонів євро і тривалістю до п’яти років, отримують максимальне сприяння від держави. Підтримка у вигляді супроводу, податкові та митні пільги, компенсація витрат за збудовану інженерно-транспортну інфраструктуру або підключення до мереж. На ці компенсації та підтримку в бюджеті вже передбачено 3 мільярди гривень», — повідомив Денис Шмигаль.

Крім того, уряд уніс зміни до статуту Експортно-кредитного агентства України, що дасть змогу страхувати нові інвестиції від ризиків війни. Це стосується іноземних інвестицій та українських компаній, які вкладатимуть кошти в українську економіку та розвиватимуть експорт.

«У 2023 році іноземні інвестиції становили 4,3 мільярда доларів, з яких 3,2 мільярда — реінвестиції. Цей обсяг уже перевищує деякі довоєнні роки, але цього поки що недостатньо для швидкого відновлення економіки. Тому запроваджуємо нові інструменти підтримки, поліпшуємо бізнес-клімат, продовжуємо розвивати програму «Зроблено в Україні», — зазначив Прем’єр-міністр.

Один з елементів цієї програми — компенсація аграріям за придбану сільгосптехніку, якщо вона від українського виробника. Компенсація може бути 25% вартості. Загалом ідеться вже про 44 українських виробники та понад 2000 номенклатурних позицій. Бюджет програми на цей рік — 1 мільярд гривень, а скористатися підтримкою від держави зможуть майже 4000 українських аграріїв.

Відчуваємо партнерське плече

Серед іншого уряд ухвалив документ, яким збільшує вдвічі суму мікрогрантів для започаткування власної справи в Харкові та Харківській області.

«Відтепер сума таких грантів становитиме до пів мільйона гривень для одного громадянина, який вирішить започаткувати свій мікро- або малий бізнес», — зауважив Денис Шмигаль.

Як повідомляє Мінекономіки, згідно з ухваленим рішенням уряду, підприємці, які зареєстровані та здійснюють чи планують здійснювати підприємницьку діяльність у місті Харкові та Харківській області, можуть взяти грант за програмою «Власна справа» обсягом від 50 тисяч до 500 тисяч гривень для започаткування або розвитку бізнесу. Грантові кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може і діючий підприємець, і людина без досвіду такої діяльності.

Прем’єр наголосив, що уряд продовжує співпрацю з партнерами в усіх напрямах: санкційному, військовому, фінансовому.

«Днями Україна отримала 1,5 мільярда євро від ЄС в межах нового інструменту Ukraine Facility. У межах пакета допомоги від США отримаємо майже 8 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Загалом від початку року Україна вже отримала приблизно 12 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для покриття дефіциту нашого бюджету. Ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми», — перелічив Денис Шмигаль й укотре подякував нашим союзникам і партнерам за підтримку.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ