Триває великий суспільний діалог на дуже важливі теми — Всеукраїнський форум «Україна 30». На цьому дискусійному майданчику говорили про інфраструктуру, правосуддя, культуру, підприємництво, безпеку, цифровізацію, землю, освіту і науку. Загалом відбулося десять форумів. На черзі — екологія та захист довкілля.

По 9 червня включно представники влади, громадянського суспільства, експерти обговорюватимуть збереження довкілля й природних ресурсів країни, порятунок лісів від вирубування й пожеж, зменшення промислового забруднення, правильне використання відходів, запобігання пожежам, якість води та ефективне її використання, майбутнє Чорнобильської зони відчуження, боротьбу зі зміною клімату. Говоритимуть про те, які зміни, зокрема й законодавчі, потрібні в галузі довкілля, аби українці дихали чистим повітрям, пили чисту воду, мали зиск від використання природних ресурсів держави, щоб власне використання природних багатств було ефективним. Відкрив Всеукраїнський форум «Україна 30. Екологія» Президент Володимир Зеленський, який розповів про виклики сьогодення і про те, що робить влада для розв’язання екологічних проблем.

«Використання надр. Ця галузь асоціювалася виключно з корупцією та незаконним видобутком. За рішенням Ради національної безпеки і оборони, розпочато повний аудит усіх надр та їх користувачів. Мета — пошук і скасування незаконно отриманих так званих сплячих ліцензій. Доступною для всіх стала геологічна інформація, спеціальний дозвіл на видобуток корисних копалин можна придбати на відкритих аукціонах. Робимо все, аби надра країни працювали на наші майбутні покоління, зокрема були основою для запровадження економічного паспорта українця. Ідеться про отримання кожною українською дитиною відсотка від видобутку надр. Ці кошти вона потім зможе використовувати на освіту», — сподівається глава держави.

Що таке економічний паспорт

До слова, під час нещодавнього Всеукраїнського форуму «Україна 30. Земля» міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко в контексті планів запровадження економічного паспорта українця зауважував, що в країні має бути справедливий розподіл доходів від використання земельних ресурсів і надр.

«Економічний паспорт українця — це про те, що кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину коштів від реалізації державою природних благ. Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал. Таким чином, українець стане основним акціонером України», — роз’яснював міністр.

Про ще один аудит і туристичний магніт

Президент Володимир Зеленський, говорячи про ще один напрям екологічної політики — протидію промисловому забрудненню та екологічний контроль задля належної охорони довкілля, якості повітря, води, розповів, що розроблено законопроєкт про запобігання, зменшення і контроль промислового забруднення.

«Документ має розпочати масштабну модернізацію української промисловості й мінімізує рівень промислових забруднень. Водночас жодні норми не працюватимуть без відповідної системи нагляду. Тому нині створено спеціалізовану екологічну прокуратуру й відповідні підрозділи Національної поліції. Наші промисловці мають розуміти, що нині замало бути успішними й продуктивними. Слід бути й дуже відповідальними», — підкреслив глава держави.

Щодо водних ресурсів і якісної питної води, то, за словами Президента, аналогічно до аудиту надр буде проведено комплексний аудит усіх водних ресурсів держави. А в контексті підготовки до управління річковими басейнами побудовано чотири сучасні лабораторії і, відповідно до європейських принципів, розпочато державний моніторинг, який охоплює головні річки України.

Не менш важливим Володимир Зеленський назвав питання Чорнобильської зони відчуження.

«Затверджено програму розвитку Чорнобильської зони на три роки. Ідеться про нову концепцію розвитку території, внутрішню й міжнародну промоцію. Ця зона має стати потужним магнітом як для українського, так і для іноземного туриста. Зона відчуження має стати зоною відродження», — наголосив він.

Наступний виклик — глобальна зміна клімату, глобальне потепління. «Цей виклик постав не лише перед Україною, а й перед усім людством. За оцінками українських та іноземних науковців, світ майже дійшов до позначки невідворотних змін. Україна за підтримки міжнародних партнерів робить внесок у боротьбу із глобальним потеплінням — модернізує комунальну інфраструктуру і промисловість, розвиває відновлювані джерела енергії, переймається енергоефективністю. Законодавчо запроваджено систему моніторингу, звітності й верифікації викидів парникових газів, ухвалено законодавство в галузі обігу озоноруйнівних речовин. Уряд незабаром має оновити амбітні цілі України в Паризькій угоді», — розповів Володимир Зеленський.

Важливі документи

Знаковим на форумі стало підписання Президентом Закону «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», який Верховна Рада ухвалила 1 червня, і указу про впровадження проєкту «Зелена країна» про збереження й відтворення лісів.

Відповідно до екологічного проєкту «Зелена країна», поставлено амбітну, але цілком реальну, за словами глави держави, мету: за 10 років збільшити площі лісів на мільйон гектарів.

«Протягом найближчих трьох років задля цього планується висадити мільярд дерев. Наші лісові ресурси — один з головних союзників у боротьбі зі змінами клімату. На жаль, лісова галузь не зазнавала реформування фактично 50 останніх років. Ми почали перетворення, які змінять систему управління лісами, запровадять кращі європейські практики й зроблять галузь максимально відкритою. Запроваджуємо нові правила продажу деревини, які ліквідують сірий ринок. У країні прозоро онлайн без жодних корупційних ризиків мають реалізовувати 100% необробленої деревини. Перші кроки на цьому шляху вже дають результати: плюс мільярд гривень доходів державних лісгоспів лише за перший квартал цього року. Уперше в історії України проводиться національна інвентаризація лісів», — зазначив Президент.

Про важливість заборони використання пластикових пакетів Володимир Зеленський каже так: «500 — стільки пакетів за рік використовує кожен українець. 20 хвилин — стільки користуємося одним пакетом. Понад 100 років — так довго вони розкладаються».

Закон забороняє безоплатне розповсюдження пластикових пакетів (крім біорозкладних) у роздрібній торгівлі й закладах громадського харчування. Пластикові пакети мають надавати лише за гроші. Роздрібні ціни на такі пакети не можуть бути нижчими за мінімальні, встановлені урядом. Передбачено обов’язкове маркування біорозкладних пластикових пакетів і встановлено штрафи за порушення норм.

Говорив Володимир Зеленський ще про один важливий напрям екологічної політики — управління відходами. «Тоді як чимало країн уже переробляють 99% відходів, в Україні, на жаль, на вторинну переробку потрапляє лише 6% відходів», — констатував він.

Розроблено законопроєкт про управління відходами, що має активізувати їх перероблення, запобігати нагромадженню, запровадити грамотну утилізацію.