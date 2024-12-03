Уряд вважає, що надалі треба докорінно поліпшувати та розширювати логістичні можливості України

Сектор транспорту та інфраструктури — серед тих, що постраждали найбільше внаслідок російської війни. Це підтверджує свіжий звіт Світового банку, в якому зазначено, що для відновлення України необхідно майже 500 мільярдів доларів. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на Міжнародному транспортному форумі 29 листопада. У заході взяли участь представники іноземних держав, міністри, урядовці та голови дипломатичних місій.

«Транспортні мережі залишаються основою економіки та мобільності людей. На найближчу перспективу перед нами стоять такі завдання: швидко відновити транспортну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками, надалі поліпшувати та розширювати наші логістичні можливості, поліпшити умови для перевезення пасажирів», — зазначив Прем’єр-міністр.

Стабільна робота морського коридору

Як зауважив Денис Шмигаль, завдяки Збройним силам України вдалося забезпечити стабільну роботу українського морського коридору. На сьогодні ним скористалися понад 2800 суден, які перевезли більш ніж 75 млн тонн вантажів (зокрема 50 млн тонн сільгосппродукції) до понад 40 країн.

«Це ще раз підтверджує, що Україна залишається наріжним каменем глобальної продовольчої безпеки, попри регулярні атаки ворога на нашу портову інфраструктуру», — зазначив очільник уряду.

Прем’єр наголосив, що постійні удари росії по українських портах загрожують продовольчій безпеці всього світу, і на ці загрози необхідно відповідати належно.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба сказав, що нині Україна має два виклики в галузі транспорту. З одного боку, слід швидко реагувати на всі руйнування, яких завдає ворог, а з іншого, — прискорити роботу над інтеграцією в європейську транспортну систему, дотримуючись усіх стандартів та вимог Європейського Союзу.

Віцепрем’єр наголосив, що держава продовжує працювати над модернізацією торговельних шляхів, морських та сухопутних, як надійним зв’язком зі світом. Попри постійні руйнування, залізниця та портова інфраструктура працюють з надзусиллями, щоб забезпечити евакуацію людей із прифронтових територій, перевезти важливі вантажі та забезпечити безперервний доступ українських товарів до світових ринків, аби запобігти продовольчій кризі.

«Закликаю всі країни об’єднатися навколо України та продовжувати розбудовувати і відновлювати українську інфраструктуру, як ми це робили останні два роки. Спільно можемо досягти значних результатів. Ми можемо поділитися своїм досвідом адаптації та розвитку альтернативних шляхів логістики, щоб посилити міжнародні зв’язки та забезпечити сталий економічний розвиток наших країн», — сказав Олексій Кулеба.

Допомога Заходу

Генеральний секретар Міжнародного транспортного форуму Янг Тей Кім, звертаючись до присутніх, підкреслив, що саме зараз найбільш вдалий час, щоб продемонструвати свою єдність та перетворити плани допомоги Україні на дії.

«Під час візиту ми мали змогу побачити всі ті руйнування, які спричиняє війна. Ми маємо допомогти Україні з негайними потребами та працювати на майбутнє, щоб залікувати рани, завдані нині. У час, коли залізницю пошкоджено, повітряний простір закрито, порушено логістичні шляхи, маємо думати про майбутнє та будувати стійку систему нової інфраструктури, яка буде готова до викликів майбутнього. Маємо напрацювати механізми у транспортній відбудові. Транспортний форум готовий підтримувати цю роботу. Ми не лише відбудовуємо дороги, порти та мости, — ми будуємо майбутнє України разом», — сказав Янг Тей Кім.

Данія, Сполучені Штати Америки, Австрія, Бельгія, Канада, Хорватія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Японія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія та Україна схвалили спільну заяву. Документ має на меті забезпечити більш ефективне спрямування підтримки держав-членів на потреби нашої держави та заохотити міжнародні фінансові установи, уряди і приватний сектор збільшити обсяги інвестицій у реконструкцію транспортного сектору України.

Міністр транспорту та житлового господарства Швеції Андреас Карлосон виступив із пропозицією вивчити можливість створення фонду для підтримки нагальних потреб України у транспортному секторі. За його словами, фонд функціонуватиме на основі добровільних внесків країн-учасниць МТФ. Перший внесок до фонду зробить Швеція обсягом 8 мільйонів шведських крон.

За підсумками діалогу міністри транспорту і представники держав-членів доручили МТФ вивчити умови для більш ефективного спрямування підтримки держав-членів на заявлені негайні потреби України.

Як підкреслив Денис Шмигаль, вкрай важливо розвивати альтернативні логістичні маршрути. Передовсім це автомобільні дороги та залізничний транспорт.

«Війна істотно збільшила навантаження на автомобільні пункти пропуску, тому важливо збільшити пропускну спроможність кордону. Від початку повномасштабної війни ми відкрили два нові пункти пропуску з Румунією та за підтримки наших партнерів розпочали реконструкцію ключових пунктів пропуску з Польщею, Словаччиною та Угорщиною», — зазначив Прем’єр-міністр.

Крім того, уряд швидко розв’язав проблему черг із вантажівок на кордоні, запровадивши інноваційний інструмент — систему «єЧерга». Завдяки цій системі кордон перетнули 1,5 млн транспортних засобів.

За словами Прем’єр-міністра, не менш важливим було продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС до червня 2025 року. За перші 18 місяців чинності угоди імпорт в Україну зріс на 44%, а експорт — на 48%. «Ці цифри показують, що лібералізація перевезень вигідна обом сторонам», — наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що вантажні автоперевезення з України до ЄС і у зворотному напрямку — з Євросоюзу в Україну — і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Оновлена угода передбачає певні взаємні зобов’язання щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство розвитку громад та територій