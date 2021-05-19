На Сумщині тривають двотижневі навчальні збори підрозділів 117-ї бригади територіальної оборони, в яких беруть участь кілька тисяч резервістів та військовозобов’язаних краю

Урочище Сосняк на одній з мальовничих околиць Сум добре знайоме городянам неповторними краєвидами — хвойно-дубовий гай, свіже повітря, красень Псел завжди вабили любителів відпочити. Саме тут багато років тому одержав прописку спортивно-оздоровчий центр «Універ» Сумського державного університету, який минулого тижня змінив свої традиційні відпочинково-оздоровчі шати на суворіші й прагматичніші. Тут на його базі розпочалися двотижневі навчальні збори резервістів та військовозобов’язаних 117-ї бригади територіальної оборони Сумської області, що триватимуть до 26 травня.

Не для того, щоб комусь погрожувати

Не тільки Сосняк набув тимчасового військового статусу: такі самі навчальні збори відбуваються у кількох районах краю, зокрема, Охтирському, Роменському, Шосткинському, Конотопському. Туди прибули представники місцевих територіальних громад. Мета — вдосконалювати військовий вишкіл резервістів та військовозобов’язаних Сумщини. Це для того, щоб ствердити: у нас достатньо сил, волі, матеріально-технічних ресурсів, аби протистояти будь-яким можливим військовим посяганням, які нині особливо очевидні.

На цьому наголосив голова Сумської ОДА Василь Хома, який узяв участь у відкритті навчальних зборів. Адже прикордонний статус Сумщини, «жовтий» рівень терористичної загрози потребують особливої зібраності, пильності й організованості. Тож кожен учасник зборів одержує широкі можливості для вдосконалення навичок, їх опрацювання на конкретних об’єктах, перевірки своїх здібностей у військовій справі.

За словами заступника командира роти зв’язку лейтенанта Юрія Дудка, такі навчання мають надзвичайно велике духовне значення: будь-які і будь-чиї агресивні дії негайно матимуть адекватну відповідь.

Уже перші дні підтвердили високий рівень організації навчальних зборів. На місцях завчасно перевірили всіх учасників на наявність коронавірусної інфекції, надали кошти на придбання дезінфекційних засобів, транспорт для доставки до місць дислокації, кожен військовозобов’язаний та резервіст отримав майно згідно з нормами, усіх призначили на посади, передбачені штатним розписом. У разі бойових дій бійці охоронятимуть об’єкти стратегічного значення, разом із правоохоронцями контролюватимуть рух транспорту і пересування громадян між населеними пунктами, чергуватимуть на блокпостах тощо. Важлива деталь: на час зборів за їх учасниками зберігаються заробітна плата і робочі місця.

Служба службою, а обід за розкладом

Як і належить, навчання проходить за чітким армійським розпорядком. Перший день ознайомчий, з одержанням форми, взуття, засобів гігієни тощо, два наступні — організаційні, а потім безпосередньо навчання, спектр якого широкий і розмаїтий. Символічно і знаково, що перед початком навчальних буднів учасники зборів, які раніше не проходили військову службу, склали присягу на вірність українському народу, що надало особливої урочистості й піднесеності.

Як повідомив заступник військового комісара з територіальної оборони — начальник відділу територіальної оборони Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Кир’ян, крім індивідуальної, під час якої учасники оновлюють уже набуті навички, передбачено вогневу, тактичну, інженерну підготовки, топографію, виконання вправ зі стрілецькою зброєю, інші заняття. Завдання зі злагодженості дій виконуватимуть відділення, взвод, рота — і всі щодо охорони кордонів і об’єктів Сумщини. До роботи долучаються представники Національної гвардії, поліції, прикордонники, з якими опрацьовують завдання військово-оборонного, профілактичного характеру.

Склад учасників зборів розмаїтий: частина має військові навички, є учасники АТО й новачки. Тож під час складання навчальних планів ці особливості неодмінно враховують.

Молодший лейтенант запасу Андрій Савенко вдруге бере участь у навчанні. Він каже, що такі практичні уроки корисні й потрібні. Є і представниці прекрасної статі. За словами дитячого лікаря Богдани Вихрисюк, на зборах можна перевірити і вдосконалити власні навички, обмінятися досвідом з іншими медиками.

Але, як кажуть, служба службою, а обід за розкладом. В «Універі» працює чудова стаціонарна їдальня, де організовано триразове харчування. За словами начальника продовольчої служби Максима Масляна, меню розмаїте і калорійне: в розрахунку на одного учасника не менш як 3,5 тисячі кілокалорій на день. Окрім різних видів супів, каш, передбачено свіжі фрукти, овочі, печиво, цукерки.

Хоч і нелегко дається навчання, бо щоденний розпорядок доволі напружений, однак воно варте того. Головне, аби здобуті знання не довелося в майбутньому застосовувати на практиці.