Якщо вночі дрижать хати, селяни не біжать мерщій у двір. Це не землетрус, а просто фури везуть селом зерно в порт. Чому місцевими дорогами? У такий спосіб об’їжджають пости вагового контролю. Або інше: керівник господарства вдень на державній дорозі М-12 порожні вантажівки спрямовує на свій тік, а вночі, коли контроль дрімає, вони колоною вирушають у порт. Перевантажені авто руйнують не лише дороги, а й хати, в яких стіни тріскаються. Випадки, коли активні мешканці б’ють на сполох, непоодинокі.

Держава бореться з порушниками. Та чи послідовна у своїх діях щодо збереження доріг? Навряд чи. Наприклад, на авто з вантажем понад норму склали акт на штраф, і воно, перенавантажене, далі їде руйнувати, бо механізму заборони руху немає.

Ваги є, а працівників не вистачає

На всю Вінниччину, другу в країні за протяжністю доріг, раніше був лише один пересувний ваговий комплекс. Та й його в період тривалого мораторію на заборону перевірок не використовували. Тепер ситуація інша. Область має чотири таких комплекси: три на балансі управління Укртрансбезпеки та один — облавтодору. Тому контроль за перевезенням великоваговим транспортом значно покращився. Якось за Вінницею перевіряльники зупинили вантажівку загальною масою 65 тонн. А це на 25 тонн більше від дозволеного! Таке порушення — не виняток, а системна поведінка частини вантажовідправників і перевізників, яка склалася за роки. Упровадженням мораторію політики загравали з підприємцями і водночас дбали про себе, адже в багатьох можновладців свій бізнес.Цікаво було б побачити інформацію з морських портів про те, скільки кожна фура привезла зерна. Однак інші дані теж промовисті. Якщо за 7 місяців минулого року на вінницьких дорогах було виявлено майже 200 випадків перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм, то за аналогічний період цього року — 250. Тож не погода винна в колійності, ямковості та деформації доріг!

В області пересувні вагові комплекси зосереджено на дорогах державного значення, де найбільший рух. До слова, поставити їх будь-де не можна: майданчик облаштовують за певними вимогами, щоб точно визначити вагу. У межах Вінниччини на трасі М-12 (Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам’янка) є чотири майданчики, на М-21 (Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський) — два. Ще один біля міста Гнівань, неподалік від якого працюють два гранітних кар’єри.

Звісно, перевізники переказують один одному, де саме розміщено пункти контролю, та прагнуть об’їхати їх місцевими дорогами. Тому перевіряльники вранці можуть працювати в одній місцевості, а з обіду — в іншій. Іноді і вночі. Але для цілодобового контролю бракує працівників. «У нас не вистачає людей, щоб кожного дня забезпечити роботу всіх чотирьох пересувних вагових комплексів», — сказав начальник управління Укртрансінспекції у Вінницькій області Олексій Соколовський.

З його слів, здійснення вагового контролю — один із шести основних напрямів роботи управління. На все у штаті 17 працівників (фактично є 15). Щомісяця одного працівника вінницьке управління, як і деякі інші, відряджає до Миколаївської та Одеської областей, в яких зосереджено найбільші вантажопотоки. Крім того, хтось у відпустці, хтось на лікарняному. До слова, у Європейському Союзі, який допоміг Україні значно збільшити кількість пересувних вагових комплексів, тепер ставлять ваги безпосередньо на дорозі. Так автоматизовано, без людського чинника, визначають вагу, а дані відразу заносять до комп’ютерної бази.

Громади зацікавлені берегти дороги

В області на місцевих дорогах ваг немає (якщо не враховувати біля Гнівані). Тут здійснюють документальний контроль. Був випадок, коли диспетчер перевізника з Львівської області спрямував три фури із зерном не державною дорогою М-12 через Умань, а в об’їзд через Чечельницький район (межує з Одеською областю). А там є такі ділянки, що машини зупинилися на кілька днів. Місцеві активісти, користуючись нагодою, викликали перевірників. За перевантажені понад норму авто перевізника було притягнуто до відповідальності.

Проте документальний контроль — справа хитка. Вагу вантажу визначають за записами у товаро-транспортній накладній та свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Нині товаро-транспортна накладна не документ суворої звітності. У водія одна може бути для контролю, а інша — для вантажоодержувача.

А як, скажімо, визначити вагу цукрових буряків, які везуть з поля? Товаро-транспортної накладної у водія немає, на приймальний пункт, де зважують, працівників Укртрансбезпеки не пускають. Але ж має бути певний механізм, щоб забезпечити інтереси держави та об’єднаних територіальних громад?

«ОТГ зацікавлені зберегти дороги, і багато до нас звертаються, особливо в період жнив та збирання цукрових буряків, щоб ми поставили ваги. Нещодавно під час обласної наради вирішили створити спільну мобільну групу великовагового контролю з працівників обласного управління дорожнього господарства, нашого управління і поліції. Разом реагуватимемо на інформацію селян. Наприклад, є звернення зі Жмеринського і Мурованокуриловецького районів», — запевнив Олексій Дмитрович.

Більшість добровільно штрафу не сплачує

Проведення вагового контролю регламентують постанови Кабінету Міністрів №1567 «Про затвердження порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті» та №879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування». Правилами дорожнього руху визначено допустимі норми: для звичайних авто загальна маса не більш як 40 тонн, для контейнеровозів — 44 тонни, а також враховують навантаження на осі. Рух транспортних засобів з подільним вантажем понад встановлені норми заборонено. Проте цю вимогу вантажовідправники та перевізники ігнорують. Для нероздільного вантажу, вага якого більша за встановлені норми, надають дозвіл на перевезення.

Згідно з постановою №879, ваговий контроль здійснюють Державна служба України з безпеки на транспорті та Національна поліція. Не обов’язково спільно. Відповідальні за порушення водій і перевізник. Зокрема підрозділи Укртрансбезпеки мають справу лише з перевізниками. За порушення нараховують плату за проїзд залежно від відстані маршруту і ваги понад норму (у постанові №879 наведено таблицю нарахувань). Крім того, згідно із Законом «Про автомобільний транспорт», накладають адміністративно-господарський штраф — 1700 гривень.

Управління Укртранс-безпеки у Вінницькій області виявляє дедалі більше випадків транспортування понад габаритно-вагові норми. Зросла і сума стягнень, які спрямовують у державний бюджет. Так, за результатами габаритно-вагового контролю перевізники-порушники сплатили у 2017 році мільйон гривень, у 2018-му — 1,5, з початку цього року — 1,2 мільйона. Проте помітна різниця між нарахованою сумою та фактично сплаченою.

Щодо адміністративно-господарського штрафу проблем немає. Не сплатив протягом 15 днів — документи передають виконавчій службі. А ось нарахування за перевезення ваги понад норму та залежно від відстані маршруту (постанова №879) приблизно 80% перевізників добровільно не хочуть сплатити, а сама процедура стягнення недосконала.

За словами Олексія Соколовського, рахунок плати про порушення рекомендованим листом направляють перевізникові, який протягом 30 днів має його сплатити. Якщо він цього не зробив, управління звертається в прокуратуру, яка подає позов до суду. «І судимося. Нещодавно ми виграли два суди на мільйон гривень. З початку року виявили 250 порушень — це приблизно 200 судових справ. У прокуратурі немає стільки працівників, щоб їх підготувати. До того ж за кожну вона сплачує судовий збір розміром з прожитковий мінімум. Якщо, скажімо, нараховано стягнення на суму 1,5—3 тисячі, чи буде хтось подавати до суду? Треба юридично передбачити механізм стягнення через виконавчу службу, як роблять щодо адміністративно-господарських штрафів. Це буде на користь дорогам, адже кошти від нарахувань надходять у дорожній фонд», — зазначив він.

Переписати ще треба хотіти

Динаміка збільшення кількості виявлених порушень свідчить про необхідність підвищити відповідальність за збереження доріг. У Верховній Раді тривалий час лежать такі законопроєкти. Зокрема до Закону «Про автомобільний транспорт» пропонують внести зміни про збільшення відповідальності залежно від розміру перевантаження. А саме передбачено, що штраф становитиме від 500 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А нині за будь-яке перевищення він однаковий.

«Крім того, треба встановити відповідальність і вантажовідправників за перевищення вагових норм транспортування вантажу. Інакше розв’язати проблему складно. Ми не раз це пропонували, але відображення у законодавстві так і нема», — сказав Олексій Соколовський.

У сусідній Польщі служба безпеки на транспорті одна з найкращих у ЄС. Там манівцями об’їхати пункти контролю неможливо. Якщо понад норму (і немає дозволу), то зайве висипай на місці або прибувають з підприємства і забирають надлишок. Штраф накладають у будь-якому разі, і розмір його в рази більший, ніж в Україні. Вантажовідправник своїм гаманцем відповідає за перевантаження транспорту.

Здавалося б, річ у простому — впровадити європейські підходи. Скажімо, «списати» домашнє завдання у польських відмінників. Утім, одне — на словах дбати про Україну, і зовсім інше — ухвалити законодавчі зміни не під себе, а для блага країни.

А ТИМ ЧАСОМ

Рекордний штраф за перевищення ваги

Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

ПОКАРАННЯ. Посилюючи державний нагляд на автомобільному транспорті та заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування, працівники управління Укртрансбезпеки в Черкаській області спільно з працівниками управління патрульної поліції області перевіряють транспортні засоби. Тільки за кілька серпневих днів виявлено десятки порушень вимог щодо перевезення вантажу. У багатьох випадках водії перевищують габаритно-вагові обмеження.

Приміром, 7 серпня автодорогою Київ — Одеса автопоїзд перевозив технологічне устаткування. Під час контрольного зважування встановлено, що його вага понад 109 тонн, тобто перевищена майже на 40 тонн. Нарахований штраф установив рекорд: перевізник заплатив близько мільйона гривень! Його вже стягнуто до державного бюджету.

Як повідомили в управлінні Укртрансбезпеки області, за сім місяців нинішнього року виявлено 2552 порушення транспортного законодавства. Сплачено штрафів та плати за проїзд 2,3 мільйона гривень.