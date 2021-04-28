Електронні сервіси дедалі більше входять у практику в різних сферах життя на Черкащині

На Черкащину очікують істотні зміни в застосуванні електронних сервісів. Про це ішлося під час зустрічей в облдержадміністрації та Черкаській міській раді. За повідомленням голови облдержадміністрації Олександра Скічка, в області незабаром упроваджуватимуть один із пілотних проєктів Міністерства цифрової трансформації України. Про це відбулася детальна розмова із профільним міністром Михайлом Федоровим.

Ідеться про створення офісу цифрової трансформації всієї області. Його складові — впровадження телемедицини, проєкту «Єдина школа» для 29 інноваційних шкіл, трекінгів (GPS-датчиків) для орієнтиру руху громадського транспорту, електронної карти для людей з особливими потребами, в якій буде вказано всі інклюзивні об’єкти. Передбачено реалізацію проєкту «Черкащина у смартфоні», переведення важливих державних послуг і сервісів в електронну форму, введення електронного документообігу, системи електронного квитка на громадський транспорт, створення на базі ЦНАПів центрів «Дія», цифровізацію архівів.

В області вже працюють, аби всі 854 населені пункти від найбільших міст до глибинки було об’єднано поняттям smart. Уперше в Україні Лисянський, Іркліївський та Уманський професійні аграрні ліцеї серед 60 шкіл і 30 закладів профосвіти з 10 областей беруть участь у пілотному проєкті — впровадженні інструменту SELFIE для самоаналізу закладів середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, розробленому експертами Європейської комісії. Враховують думки керівників закладів освіти, вчителів і учнів. Опитування анонімне і добровільне.

Як розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан, цим інструментом уже користуються тисячі закладів освіти із 74 країн, а Україна стає 75-ю. Кожен заклад одержить доступ до інтерактивного звіту, побачить чесний зріз своєї цифрової готовності та зможе напрацювати стратегічний план дій для поліпшення цифрової трансформації. По закінченні пілотного проєкту змога скористатися SELFIE з’явиться у всіх українських закладів освіти.

Черкащина долучається й до проєкту «Інтернет-субвенція», після реалізації якого понад мільйон українців зможуть уперше під’єднати свою оселю до оптичного інтернету. Упродовж цього року до мережі планують уперше підключити понад 6 тисяч лікарень, шкіл та бібліотек у більш як 3 тисячах сіл України. На це з державного бюджету планують витратити 500 мільйонів гривень.

За словами помічника голови облдержадміністрації Сергія Свєрчкова, на Черкащині планують приєднати до мережі більш як 450 соціальних закладів. Для цього у Міністерстві цифрової трансформації розробили типовий договір. Обов’язкова його умова — користування інтернетом у межах проєкту зі швидкістю 100 Мбіт/с без абонплати для кожного закладу соціальної інфраструктури до 31 грудня 2022 року.

Щоб розподіл коштів був максимально прозорим та ефективним, Мінцифри створило окремий сайт проєкту «Інтернет-субвенція», де можна ознайомитися з інформацією про проєкт. Триває попередній збір заявок від голів громад. А на інформаційній панелі можна в реальному часі відстежувати перебіг реалізації проєкту.

Офіційний збір заявок буде відкрито одразу після ухвалення відповідної постанови Кабінету Міністрів, якою врегулюють порядок та умови надання субвенції.

Під час робочої зустрічі із заступницею міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерією Іонан у Черкаському міськвиконкомі обговорили спільні наміри та нові проєкти для впровадження в обласному центрі сучасних електронних сервісів. Посадовиця висловила готовність до всебічної підтримки міста й пообіцяла допомогу в пошуку міжнародних донорів.

Запропонувавши створити спільний з областю проєктний офіс, Валерія Іонан на прикладі Харкова розповіла про його переваги. «Цей офіс, — сказала вона, — голова й руки управлінців. Фінансують його донори, готові підтримувати такі проєкти в інших містах. Міністерство допоможе із їхнім пошуком».

Під час зустрічі у міськвиконкомі йшлося про втілення принаймні шести спільних проєктів. Це передовсім створення сучасного порталу з повною інформацією про регіон та можливістю одержати відповідь на своє запитання, звернувшись до чатботів; діджиталізація та спрощення доступу до міських сервісів з упровадженням електронного документообігу; система електронного квитка на громадський транспорт; поступове впровадження системи smart city, в яку буде інтегровано систему безпечного міста. А ще — цифровізація архіву.

Особливо зацікавили представників міської влади пропозиції, які виведуть на вищий рівень надання муніципальних послуг громаді та підвищать безпеку в місті.

«Ми працюємо над тим, щоб Черкаси увійшли до трійки найкомфортніших міст України. Нині місто стало ще на крок ближче до цієї мети», — прокоментував міський голова Анатолій Бондаренко.

Кроком до втілення високоефективних цифрових технологій стало впровадження в області комплексної системи відеоспостереження «Безпечна Черкащина». Її презентація відбулася цими днями. Нині силами працівників поліції до системи «Безпечна Черкащина» інтегровано 202 камери відеоспостереження з яких 31 — з можливістю розпізнавати номерні знаки транспортних засобів та 171 оглядова.

Розбудова загальнообласного комплексу та загальноміських систем відеоспостереження за світовими стандартами на базі сучасної платформи дасть змогу здійснювати централізоване збереження відеоданих, що забезпечить аналітичну обробку інформації та створить умови для її використання різними категоріями користувачів, а це життєво важлива необхідність для сучасного міста.

Об’єднання з іншими регіонами в єдину комплексну систему відеоспостереження допоможе оперативно отримувати інформацію про події, що відбуваються в інших містах та селах області із застосуванням аналітичних функцій, що значно розширить можливості поліції в охороні громадського порядку та розкритті злочинів по гарячих слідах.

Етап цифрової трансформації, який уже розпочався, забезпечує нові види інновацій у різних галузях. Плануючи проведення цифрових перетворень, ініціатори прагнуть враховувати ті культурні зміни, які стали реальністю, інтегрувати, організувати та змінити структуру даних і процесів для повної реалізації в цифровому середовищі. Нові інструменти допоможуть оптимізувати продуктивність — скоротити кількість процесів і автоматизувати завдання, аби виробити більше з тими самими ресурсами. Взявши до уваги всі ці моменти, переконані прибічники трансформації, пересвідчуємося, що вона стала необхідним і ефективним засобом ділової революції.