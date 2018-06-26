Останній тиждень червня став визначальним для 45 студентів, які впродовж трьох місяців стажуватимуться у п’яти міністерствах і Секретаріаті Кабінету Міністрів. У залі засідань урядових комітетів у Будинку уряду своєрідну путівку в життя молодим і заповзятливим давали перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку й торгівлі Степан Кубів і Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко. Вони офіційно відкрили Національну програму стажувань у центральних органах виконавчої влади.

Молоді обличчя, до слова, в Кабміні з’являються не вперше. Таку практику дедалі активніше запроваджує Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Саме з його легкої руки до роботи в центральних органах влади цьогоріч буде долучено близько тисячі молодих фахівців. І це стажування стане черговою ланкою в оновленні кадрів для владних структур. Їм ще належить зарекомендувати себе належним чином.

А цими вихідними країна відзначала і День державної служби, і День молоді, що стали символічними для багатьох представників молодого покоління, які вирішили присвятити себе служінню державі.

Реформа державної служби, запроваджена вітчизняним урядом, передбачає повне перезавантаження систем управління державою і зміну умов праці держслужбовців. Тож вихідними Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зустрівся з учасниками проекту «Державотворець» — студентами з 21 регіону нашої країни. Його мета — організувати стажування молоді в Адміністрації Президента, Секретаріаті Кабінету Міністрів, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади.

«Важливо, щоб у державну службу приходили молоді досвідчені люди. Важливо, коли є можливість вступити до держслужби і зробити це конкурентно, — переконаний Володимир Гройсман. — Ми проводимо реформу держслужби, а це повне перезавантаження держапарату. Нам треба змінити систему й умови праці в цій системі».

Перед державою нині стоять безпрецедентні виклики, багато проблем, які потребують нового розв’язання, нових підходів, наголосив Володимир Гройсман. «І варіантів два: прийти у владу і змінювати країну або опустити руки і змінити країну проживання. Але знаємо: хоч би де були по світу, завжди будемо в гостях. Тільки в Україні ми вдома. І сьогодні у нас є шанс змінити свою країну. Не всім випадає можливість бути причетним до змін», — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

І сьогодні треба дивитися на будівлю уряду не як на велику споруду за розміром, а як на місце, куди можна принести добру й світлу енергію і працювати заради своєї держави.

Досвід, знання, можливість отримали й надалі отримуватимуть ці студенти протягом періоду стажування в органах державної влади. Відверта розмова в Будинку уряду у них вийшла не лише з Прем’єром, а й із Державним секретарем Кабінету Міністрів Володимиром Бондаренком.

Хлопці й дівчата, які здобувають освіту в різних галузях, поділилися свіжими враженнями від роботи в міністерствах, службах, агентствах і навіть дали кілька слушних порад для подальшої ефективної реформи. До слова, багатьох розчарував низький рівень заробітної плати за той обсяг роботи, яку виконують державні службовці, та ще подекуди й подеколи наявні бюрократичні процедури в органах влади.

Мета змін у державній службі, підкреслив Володимир Бондаренко, — зробити все залежне від старшого покоління, щоб працівники були вмотивовані, зокрема з фінансового боку, і робили свій внесок у розвиток держави. Він нагадав про створення в десяти міністерствах та Секретаріаті Кабінету Міністрів директоратів, які запроваджуватимуть нові підходи в роботі.

«Нова державна служба покликана розмежувати роботу над стратегією і поточну роботу», — наголосив Державний секретар, додавши, що мета проекту — також осучаснення й омолодження державної служби.

Володимир Бондаренко переконаний, що потрібно посилювати комунікацію, доносячи людям правдиву інформацію про зміни, які щодня відбуваються в нашій країні.

«Донесіть натхнення, яке ви отримали за ці сім днів, до тих місць, куди повертаєтеся», — звернувся до молодих хлопців та дівчат Державний секретар і закликав у майбутньому приходити на роботу до державної служби, «ставати поруч і творити зміни».

Не обійшлося, звісно, і без селфі-зйомки й колективного фото. А ще не менш цікавою стала екскурсія до Музею історії урядів України.

Керівник Української академії лідерства Роман Тичківський переконаний, що стажування молоді в міністерствах та інших центральних органах влади стане лише початком плідної співпраці, й сподівається, що рік у рік таких наборів дедалі більшатиме. Він подякував Прем’єр-міністрові, команді Секретаріату Кабінету Міністрів, зокрема департаменту інформації та комунікацій з громадськістю, за те, що «попри велику завантаженість, тут вважають роботу з молоддю пріоритетом».