Третя хвиля COVID-19 в Україні не спадає. Навпаки, коронавірус швидко поширюється територією країни, дедалі більше областей потрапляють у «червоні» зони епідемічної небезпеки. Цей рівень значно обмежує діяльність суб’єктів господарювання і як наслідок призводить до втрати ними частини, а іноді й усього доходу. Така ситуація потребує заходів реагування держави задля часткової компенсації втрачених доходів застрахованим особам.

На останньому урядовому засіданні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за дорученням Президента держава виплатить по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям та працівникам підприємств, які постраждають внаслідок запроваджених карантинних обмежень у «червоних» зонах.

«Ми розуміємо, що посилені карантинні обмеження в цих регіонах суттєво обмежують діяльність деяких сфер та підприємств. Тому буде запроваджено грошові виплати та підтримку за аналогією до тієї, яку люди отримували взимку», — зазначив Денис Шмигаль. Розроблено комплекс заходів із підтримки людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування.

У парламенті перебуває президентський законопроєкт «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Документ глава держави визначив невідкладним.

Перевірений механізм

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що подолання наслідків кризової економічної ситуації, спричиненої заходами із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, — одне із пріоритетних завдань держави. Воно потребує постійного реагування на потреби бізнесу, сприяння відновленню його економічної активності.

«На території регіонів, яким встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, діють додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи для ведення бізнесу, пов’язані із прийманням відвідувачів. Основна мета їх запровадження — обмеження контактів громадян між собою. Тому законопроєкт передбачає надання допомоги застрахованим особам, які є найманими працівниками суб’єктів господарювання, зареєстрованих у регіонах, де встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 8 тисяч гривень та за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі, визначеному рішенням відповідного органу місцевого самоврядування», — йдеться в документі.

У законопроєкті зазначено, що допомога застрахованим особам — виплата з державного та місцевих бюджетів у зв’язку із втратою частини заробітної плати найманими працівниками суб’єктів господарювання, роботу яких тимчасово зупинено внаслідок запровадження із лютого 2021 року обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених для запобігання поширенню на території окремих адміністративно-територіальних одиниць гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та у зв’язку із втратою частини доходу фізичними особами — підприємцями, економічну діяльність яких тимчасово зупинено внаслідок запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних із поширенням COVID-19.

Виплату одноразової допомоги застрахованим особам планують здійснювати на підставі заяви застрахованої особи, поданої нею в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Застрахована особа матиме право звернутися із заявою про виплату допомоги протягом 30 днів із дня запровадження на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби.

У разі виявлення недостовірних відомостей, наданих застрахованою особою, на підставі яких було виплачено допомогу, що впливають на право її одержання, сума допомоги підлягатиме поверненню застрахованою особою до держбюджету та відповідного місцевого бюджету у визначеному урядом порядку.

На своїй сторінці у Facebook заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко написав: «У грудні — січні, коли в Україні було посилено обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусу, допомогу з державного бюджету в розмірі 8 тисяч гривень отримали майже пів мільйона українців. Загалом на допомогу фізичним особам — підприємцям і найманим працівникам тоді було витрачено понад 3,6 мільярда гривень.

В Офісі Президента розуміють, що в умовах карантину життєвої важливості набуває підтримка малого бізнесу й найманих працівників підприємств, діяльність яких вимушено призупиняється. Саме тому йдеться про використання такого механізму: за рахунок коштів з державного бюджету виплачують 8 тисяч гривень, за рахунок місцевого додається ще сума, розмір якої має визначити орган місцевого самоврядування. Заявки, як і в грудні — січні, прийматимуть через застосунок «Дія». Упевнений, що центральна влада свої зобов’язання виконає. Чекаємо на підтримку лідерів місцевих громад».

Настрої населення

До слова, 23—24 березня 2021 року соціологічна група «Рейтинг» провела опитування, щоб визначити суспільно-політичні настрої населення. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2500 респондентів. Серед питань були й такі, що стосувалися ситуації з коронавірусом.

61% опитаних підтримують запровадження жорсткого карантину в разі зростання рівня захворюваності на коронавірусну недугу (на початку березня таких було 56%). 37% — протилежної думки. 68% опитаних висловилися за запровадження жорсткого карантину лише в регіонах, де ситуація із захворюваністю стає небезпечною, 26% — за локдаун на всій території України.

Із початку місяця різко зросла кількість тих, хто вважає, що рівень захворюваності зростає. Так вважають 68% опитаних (на початку березня — 37%). 22% вважають, що рівень не змінився, лише 5% вважають, що він зменшився.