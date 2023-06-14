Сумський та Роменський добровольчі будівельні батальйони вже рік відбудовують зруйноване в області після російського вторгнення

Вадиму Лаврику 38 років. Народився в давньому місті Ромни на Сумщині, здобув вищу будівельну освіту і все життя пов’язав з рідним районним центром, де працює за фахом. А ще активно долучився до діяльності місцевого добробату, що організували торік у травні як волонтерський осередок з відбудови краю, який зруйнували російські окупанти.

Як каже Вадим, його вибір цілком усвідомлений і спланований. Він бачив і розумів, що руйнування великі й складні, тож додаткові робочі руки зайвими не будуть. Ставши координатором, швидко сформував основу колективу, залучивши друзів, знайомих, колег. Спочатку набралося до десятка охочих, згодом долучилися нові ентузіасти. І 12 травня 2022 року вони вперше вирушили розбирати будівельні завали.

Так склалося, що одним з міст, в яке приїздили і приїжджають, став Тростянець.

Тростянець, Охтирка, Боромля, Ворожба

Місто пережило важку окупацію і зазнало істотних руйнувань. Ось і цими днями роменці вкотре побували там, допомагаючи відновлювати дах на житловому будинку одного із захисників України, який зараз на фронті.

Робота звична, бо до цього загалом здійснили понад 100 виїздів, проїхавши рідною Сумщиною більш як 18 тисяч кілометрів. Побували в місті-герої Охтирці, Боромлі, Ворожбі, Білці. У рідному Роменському районі працювали в різних населених пунктах, допомагаючи місцевим селянам. Підрахували, що за цей час розібрали майже 100 тонн будівельного сміття й уламків розтрощених будівель, відновили більш як десяток, а загалом попрацювали на 23 об’єктах. Крім приватних житлових будинків, це були заклади соціальної сфери, державні установи тощо.

І нині у планах ще багато об’єктів, які потребують робочих рук волонтерів. Зокрема в селі Боромля, де зруйновано та пошкоджено понад 80 житлових будинків та окремі заклади соціальної сфери. За словами очільника Боромлянської громади Василя Романіки, роменські добробатівці стали для місцевих селян бажаними гостями. Після кожного їхнього приїзду населений пункт стає більш упорядкованим і чепурним.

Як правило, будівельники-волонтери зосереджуються на первинній відбудові житла, яка передбачає швидке відновлення через підмурування основних стін, перекриття даху, встановлення нових енергоощадних вікон тощо. Тепер складено кошториси на десять будинків, що потребують оновлення дахів і вікон. На жаль, немає фінансових можливостей зробити все одразу. Та поступово, день за днем ситуація змінюється на краще.

Внесок сумських активістів

Також активно працює Сумський добровольчий батальйон, створений трохи раніше за Роменський. Він теж має на своєму рахунку багато добрих і корисних справ. Його нинішній координатор 34-річний Олексій Клюєв у колективі з першого дня, тобто з кінця торішнього квітня. За освітою він майстер-будівельник, основне місце роботи — сумське підприємство «Насосенергомаш», посада — головний інженер з будівництва. Оскільки тепер виробництво не завантажене, колектив перейшов на дводенний робочий тиждень. Тож є вільний час для волонтерської діяльності.

Нині у складі батальйону майже 20 городян різних професій і спеціальностей. Коли формують команду на виїзд, залучають 10—13 осіб, це найбільш оптимально. Як і колеги з Ромен, за рік виїжджали десятки разів у різні зруйновані громади Сумщини і вивезли загалом понад 640 кубічних метрів залишків будівельних конструкцій без урахування металевих.

В Охтирці демонтували будівлю міської ради, прибрали півтори сотні квадратних метрів битого скла в місцевій художній школі. А у Тростянці працювали і працюють переважно в житловому секторі. Їхні об’єкти — на вулиці Благовіщенській. У першому замінили вікна, двері, виконали інші роботи, а другий, житлову п’ятиповерхівку, що не підлягала ремонту, демонтували. До слова, будинок разом із Привокзальною площею відновлюватимуть комплексно, за окремим архітектурним планом.

Залишилися сумські добрі справи і в селі Білка Тростянецької громади, де перекрили дах у будинку військового. Тепер захисник України зможе після перемоги повернутися у відновлене житло.

В один з недавніх виїздів до Тростянця волонтери демонтували житловий будинок на вулиці О. Братушка, який через руйнування не підлягав відновленню. За словами начальника відділу капітального будівництва Тростянецької міської ради Віктора Никоненка, всі 13 волонтерів потрудилися на славу. Їм надали комунальну техніку, забезпечили гарячим харчуванням. Як завжди, роботи вели в супроводі представників ДСНС, які перевіряли території та об’єкти на безпечність. На черзі — демонтаж п’яти житлових будинків у приватному секторі Тростянця, не придатних для подальшого проживання.

Як розповів Олексій Клюєв, найближчим часом, улітку, на волонтерів чекає відновлення даху школи загальною площею майже 900 квадратних метрів у селі Гаврилівка (колишня назва Гришине) Роменського району. Хочуть встигнути до 1 вересня, щоб місцеві школярі могли вчасно розпочати навчальний рік.

Насамкінець. Як повідомила пресслужба руху «Добробат», схожі осередки діють у Харківській, Чернігівській та Київській областях, де є руйнування. Упродовж останнього року до відбудовчих робіт загалом залучено понад 7 тисяч добровольців. Це з різних регіонів, зокрема окупованих, а всього надійшло більш як 38 тисяч заявок.

Волонтери розчищають завали, частково розбирають конструкції пошкоджених будівель, закладів соціальної сфери, багатоквартирних та приватних житлових будинків, відновлюють дахи, встановлюють вікна.

Добровольців багато, а ось коштів і будівельних матеріалів поки що бракує. Але це тимчасово, бо відбудова набуде більших масштабів і темпів.