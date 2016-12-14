Бойові дії на Донбасі зруйнували тамтешнім мешканцям звичне життя не лише в моральному плані, а й у матеріальному. Знищене або пошкоджене житло, понівечені водогони, лінії електропередач, а ще садочки та школи стали не придатними для того, щоб їх відвідували діти. Завдання військовослужбовців української армії — не лише захищати територіальну цілісність держави і мирне населення від нападу агресора, а й допомагати долати наслідки нападів ворога. Цим займаються офіцери структур цивільно-військового співробітництва (ЦВС). Їхню допомогу з часу створення підрозділу 2014 року вже відчули мешканці прифронтових районів Донецької й Луганської областей. Завдяки діяльності ЦВС для цивільного населення цих районів доставлено 4 тисячі 500 тонн гуманітарних вантажів, а лише за 10 місяців цього року — понад 2200 тонн.

У Міністерстві оборони серед основних досягнень оборонної реформи називають створення Сил спеціальних операцій, формування та розвиток системи цивільно-військового співробітництва, збільшення чисельності війська, вдосконалення системи підготовки військ, зокрема завдяки впровадженню підготовки українських військовослужбовців інструкторами НАТО, налагодження підготовки інструкторів з тактичної медицини, а також значні зміни у логістичному, медичному і грошовому забезпеченні, системі харчування.

— Усе починалося з пілотного проекту, — розповів начальник управління ЦВС Збройних сил України полковник Олексій Ноздрачов. — На початку бойових дій у зоні проведення АТО діяли дві групи цивільно-військового співробітництва: на півдні Херсонської й на заході Донецької областей. Результати діяльності і потреба в допомозі підштовхнули до рішення збільшити кількість груп, урізноманітнити військові спеціальності особового складу ЗСУ, задіяного у роботі груп ЦВС, а також розгорнути діяльність в інших секторах зони АТО.

Наймасштабнішими проектами першого півріччя 2016 року він назвав відновлення газогону завдовжки 3100 метрів і відновлення газопостачання в Мар’їнському районі, дублювання електромережі в Красногорівці й електромережі Мар’їнка — Новомиколаївка. Також у ІІІ кварталі 2016 року організовано роботи з відновлення дитячих садків та майданчиків, встановлення вікон, ремонту доріг та з реалізації інших таких проектів у населених пунктах, включаючи Кам’янку, Бердянське, Сопине, Троїцьке, Трьохізбенку. За цей час оперативно-тактичне угруповання (ОТУ) «Маріуполь» провело роботи з відновлення дошкільного навчального закладу в населеному пункті Кам’янка, вікон у пошкоджених будинках Бердянського і Сопиного, футбольного поля в Бердянську, ремонт доріг у Сопиному.

ОТУ «Луганськ», окрім ремонтних і відновлювальних робіт на соціальних об’єктах, встановило радіоточки та налагодило трансляцію українського радіо в селищі Кримське, селах Трьохізбенка та Гречишкине.

За словами Олексія Ноздрачова, ЦВС стало найбільш ефективним та результативним сегментом відносин між суспільством і армією, а також між збройними силами і політичною владою, воно є стандартною функцією збройних сил країн-членів НАТО.

— У 2016 році основні наші зусилля були спрямовані на недопущення гуманітарної катастрофи в районах проведення АТО, сприяння органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у розбудові та відновленні інфраструктури, а також на гуманітарні проекти, спрямовані на підтримку найбільш вразливих верств населення у цих районах, — сказав він.

У межах спільної діяльності з ДСНС перевірено й очищено близько 3000 гектарів території. Крім того, офіцери ЦВС разом із міжнародними гуманітарними компаніями, зокрема The HALO Trust, Danish Demining Group та Міжнародним комітетом Червоного Хреста тощо, проводять системну роботу з гуманітарного розмінування та інформування місцевого населення про мінну небезпеку. Групи ЦВС залучали й до розмінування території Луганської ТЕС, щоб забезпечити ремонтно-відновлювальні роботи.

— За рішенням керівника АТО цивільно-військове співробітництво координуватиме всі питання гуманітарного розмінування. Цю роботу виконуватимуть представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці інженерних військ. До неї залучаються також міжнародні організації, координацію з якими здійснюватимуть також групи ЦВС. Ця робота має особливе значення, а надто під час підготовки до весняних сільськогосподарських робіт, — сказав полковник Олексій Ноздрачов.

У структурі управління ЦВС у жовтні 2015 року створено відділ пошукової роботи, на який покладено завдання координації роботи пошукових груп ЦВС у межах гуманітарного проекту Збройних сил «Евакуація-200», пошук зниклих безвісти у районі проведення АТО військовослужбовців та робота з сім’ями зниклих безвісти (загиблих) військовослужбовців. За інформацією полковника Ноздрачова, на сьогодні в Україні є три кладовища — Кушугумське в Запоріжжі, Краснопільське в місті Дніпрі і Старобільське в селі Чмирівка Старобільського району Луганської області, на яких поховано невідомих захисників України.

Актуальним залишається питання підготовки фахівців із ЦВС для участі в АТО. На базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського організовано курси цивільно-військового співробітництва із залученням іноземних фахівців. Таким чином, у 2014 році підготовлено 99 фахівців, у 2015 — 428, у 2016 — 366.

Упровадження ЦВС сприяло значному підвищенню довіри цивільного населення до Збройних сил як інституту держави, дало змогу мінімізувати вплив наслідків бойових дій на цивільне населення у районі проведення АТО, сприяло формуванню позитивної громадської думки щодо діяльності українських армійців у районах дислокації військових частин та підрозділів угруповань військ та розширило можливості у протидії негативному інформаційному впливу противника на населення держави. Робота з відновлення інфраструктури на Донбасі триватиме й у наступному році.