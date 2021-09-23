Ще навесні в перші дні після завершення опалювального сезону 2020—2021 років колектив комунального підприємства «Харківські теплові мережі» на чолі з новим генеральним директором Василем Скопенком, проаналізувавши зимові проблеми теплопостачальників, узявся за визначення перспективних напрямів розвитку підприємства з підвищення якості послуг для міста.

До завірюхи треба кожуха. Не куцого і не драного

Господарство новому керівникові дісталося клопітне та проблемне, адже упродовж останніх років траплялися на тепломережах значні аварії, які неодноразово ледь не довели Харків до зимового колапсу. Важкими веригами на бюджеті ХТМ повисли численні борги, зокрема із заробітної плати, що призвело до значного відтоку кваліфікованих кадрів. Та й зношеність мереж і обладнання перевищувала 70%. Генеральному директорові було цілком очевидно, що кількість ушкоджень, які слід усувати, досягла технологічної межі.

А підприємство забезпечує тепловою енергією 9071 будинок і споруду різних форм власності, 6400 житлових будинків, з них 5115 — комунальної власності. Послугу з гарячого водопостачання надає майже 831 тисячі харків’ян. В експлуатації ХТМ понад 1,5 тисячі км теплових мереж у двотрубному обчисленні. Теплову енергію виробляють 250 котелень і ТЕЦ-3, задіяні 11 перекачувальних насосних станцій.

«Саме тому, — каже Василь Скопенко, — у літню кампанію з підготовки КП «ХТМ» до нового опалювального сезону 2021—2022 років на підприємстві проводили безпрецедентні за масштабом роботи. Для їх забезпечення місто з бюджету надало колосальні кошти — 476,3 мільйона гривень. Було задіяно інвестиційну програму підприємства, закладену в тарифах, на суму 102,798 мільйона гривень.

Реалізуємо проєкт із підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Фондом чистих технологій. Цього року заплановано виконання робіт на загальну суму 25,3 мільйона доларів США».

За його словами, опалювальний сезон харків’яни планують розпочати вчасно. Поки що орієнтовна дата — 15 жовтня. Але якщо температура буде нижчою, то за рішенням міської ради подачу тепла можуть розпочати раніше. Як запевнив Василь Скопенко, підприємство підготовку до опалювального періоду веде чітко за графіком і заплановані ремонти завершить у визначений термін.

Цього разу зима не підкрадеться непомітно

Працівники ХТМ ремонтують тепломагістралі. Найпроблемнішим називають центр міста зі зношеними тепломережами. За словами генерального директора, вже відремонтували 100 кілометрів магістральних, внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж. Ремонтні роботи ведуть на 140 локаціях у місті. Крім тепломагістралей, цього року ремонтують котли. Із 22, які ремонтували, 17 вже ввели у експлуатацію. Решту планують відремонтувати протягом двох-трьох тижнів.

Для безперебійного пуску тепла в житлових будинках у «Тепломережах» цими днями формують додаткові бригади, які зможуть оперативно усувати можливі пориви труб у перші холодні дні. Ці бригади за дорученням секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова формуються із залученням робітників та фахівців інших комунальних підприємств міста.

«У всіх районах буде створено бригади, які відповідатимуть за розповітрювання мереж. Ми замінили багато котельного обладнання, магістральних тепломереж. Тепер найважливіше — подати тепло в будинки харків’ян», — зазначив після наради секретар міськради.

За словами Василя Скопенка, в «Харківських теплових мережах» готові створити 20 бригад — робітників забезпечать усіма необхідними матеріалами та інструментами, які вже закупили.

«На нинішній підготовчий період працівників вистачає, — пояснює гендиректор ХТМ, — хоч вільні місця залишилися. З боргами повністю розрахувалися, працівники отримують поточну зарплату. Усе сплачуємо вчасно. Але з огляду на те що є позиція міста залишити для населення тариф на тепло і гарячу воду на рівні 2019—2020 років, не зможемо підвищити заробітну плату, оскільки частину її закладено в тарифах. Зарплати не найбільші. Отож у нас є певна кількість вакансій. Однак за рахунок того, що з початку року ми почали стабільно платити зарплату, ту частину робітників, яка насамперед потрібна — це зварники і слюсарі — ми набрали. Їх достатньо для проходження опалювального сезону».

Крім поточних проблем, існують і глобальні, стратегічні, які не під силу розв’язати комунальному підприємству. Серед них найголовніша — вартість газу.

Передоплата заганяє в боргову яму

«Цього року входження в опалювальний сезон дуже складне. Ситуація спричинена необґрунтованим зростанням вартості газу. Якщо порівняти з минулим роком, то ми закуповували газ за 4 тисячі гривень за тисячу кубічних метрів. А із січня ціна зросла більш ніж наполовину. Тільки з вересня нам вдалося запасатися цим паливом за 7900 гривень за кубометр. І хоч ліміт газу за такою ціною фактично вибрали, у квитанціях на оплату залишився торішній тариф — 6 тисяч гривень», — каже генеральний директор.

Для населення це, безперечно, добра новина. Однак як пояснює гендиректор ХТМ, із 21 вересня ціна для юридичних осіб і бюджетних організацій стала ринковою — 17 000 гривень за тисячу кубометрів, а в жовтні вона зросте до 20 000 гривень.

Згідно з новими правилами, українські теплопостачальні підприємства повинні вносити передоплату за газ Нафтогазу. Харківські теплові мережі, за словами Василя Скопенка, на початок опалювального сезону мають здійснити передоплату 450 мільйонів гривень за споживаний у жовтні газ.

Як пояснює генеральний директор ХТМ, не виконати вимогу газопостачальників тепловики не можуть, бо це чітко прописано в договорі. І за невнесення і несвоєчасну оплату передбачено штрафні санкції. Оскільки гроші за тепло підприємство отримує лише після того, як надає послугу, а заплатити Нафтогазу потрібно наперед, утворюються великі борги.

Треба зважати й на те, що рівень розрахунків населення нині становить 63%, а юридичних осіб — 95—97%. Щоб утримати чинні тарифи на рівні 6000 гривень за кубометр газу, Харківським тепломережам, хоч тут і сподіваються на допомогу держави та міського бюджету, доведеться добре напружитися.

Як зазначив Василь Скопенко, щоб не бути чорною дірою для міста, цього року Харківські теплові мережі спільно з міською владою вирішують багато виробничо-економічних питань. Передовсім це зменшення обсягів споживання енергоносіїв, забезпечення надійності роботи мереж, мінімізація термінів відключення споживачів у період проведення ремонтних робіт, підвищення якості послуг, що надають, зниження втрат тепла під час транспортування, виконання заміни мереж з урахуванням спеціальних програм будівництва та благоустрою міста, заміна аварійних ділянок теплових і гарячоводних мереж.

За словами генерального директора Харківських теплових мереж, колектив підприємства і міська влада роблять усе можливе, щоб пройти новий опалювальний сезон без серйозних проблем із системою теплопостачання і щоб люди справді отримували високоякісну послугу.