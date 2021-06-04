Хочу дізнатися, де можна знайти новий повний перелік документів для оформлення субсидії та з яких документів він складається. Заздалегідь дякую!

Богдан

З метою соціальної підтримки сімей, які отримують невеликі доходи та не мають фінансової можливості самотужки сплатити за житлово-комунальні послуги, в Україні діє програма житлових субсидій.

Умови призначення та порядок надання громадянам житлових субсидій визначено Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (із змінами та доповненнями).

Для отримання житлової субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає за зареєстрованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи — за фактичним місцем проживання):

— заяву про призначення та надання житлової субсидії за формою, встановленою Міністерством соціальної політики України;

— декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України;

— довідки про доходи — у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у порядку, встановленому цим Положенням. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру; копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

— договір наймання (оренди) житла (у разі наявності);

— інші документи, які не передбачені цим пунктом, але відповідно до цього Положення необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби).

Відповідно до постанови КМУ від 19.05.2021 №505 «Деякі питання призначення житлових субсидій», з 01.05.2021 розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020—2021 років, проводиться без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

— надавалася у грошовій безготівковій формі;

— була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень (будинків); індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію; внутрішньо переміщені особи);

— була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації.

Також зауважу, що для отримання детальної консультації щодо призначення житлової субсидії можна звернутися до управлінь соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій та Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за тел.: 408-07-37, 404-01-03, 404-37-12.

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