Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації замовив виготовлення проєктно-кошторисної документації з будівництва багатоквартирних житлових будинків на вільній ділянці площею 7 гектарів на вулиці Лазурній у Полтаві. Вартість цієї документації на стадії ескізного проєкту становить понад мільйон гривень. Згідно з оприлюдненою у ProZorro інформацією, виконавцем проєктних робіт обрано товариство «Укрбілдінвест».

Майже одночасно департамент замовив виготовлення документації на будівництво зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та зливової каналізації району житлової забудови в тому самому мікрорайоні. Це замовлення обійдеться в майже 1,5 мільйона гривень. Послугу має виконати приватне підприємство «Полтава Будкомплекс».

Це свідчить про те, що в обласному центрі розпочалося анонсоване ще у квітні будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб.

Інфраструктуру збудує місто

Співзасновник і директор ТОВ «Укрбілдінвест» Олександр Олепір розповів, що їхня компанія запропонувала проєкт, який передбачає будівництво восьми шестиповерхових будинків на 900 квартир. Перші поверхи в цих будинках буде зроблено з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями. Кожна квартира матиме індивідуальний електричний водогрійний котел та електроплиту. На вимогу влади, в будинках не передбачено жодних комерційних об’єктів. Але поряд є земельні ділянки, де можна збудувати, наприклад, торговельний центр. Між будинками буде достатньо території без бордюрів — тільки рівна ділянка з газоном та ігровими майданчиками, майданчиками для відпочинку дорослих. Парко-місця передбачено по периметру кварталу. А для гостьових машин — уздовж центрального проїзду. Також під кожним будинком житлового комплексу передбачено підвальні приміщення подвійного призначення — укриття.

Мабуть, на території житлового комплексу із часом збудують і об’єкти соціального та комерційного призначення. Адже без них цей район міста буде неповноцінним, жити там буде некомфортно.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін із цього приводу сказав: «Щодо комфортності проживання, то, можливо, ті, хто займається генпланом міста, уточнять план цієї ділянки, проведуть усі заходи, щоб там з’являлася необхідна інфраструктура — магазини та інший бізнес. Упевнений, що там, де будуть люди, бізнес теж з’явиться. Буде певний потік мешканців, то там щось збудують. Поряд перша лікарня, пологовий будинок, магазини, бібліотека для юнацтва. Це питання міської влади, і вона може це вирішити».

Він пояснив, чому у проєкті майбутнього мікрорайону не передбачено звичну інфраструктуру: держава не може фінансувати будівництво приватних закладів.

Під житло для переселенців у Полтаві відвели 4,5 гектара землі ще й на території колишніх Артскладів. Але договір на відповідне проєктування там поки що не оприлюднювали.

Крім Полтави, нове житло для внутрішніх переселенців планують звести у містах Кременчук, Лубни, Миргород та Горішні Плавні. Це будуть окремі будинки заввишки не більш як чотири поверхи. Коштів із місцевих бюджетів та від приватних організацій не залучатимуть.

«Будинки мають бути три- або чотириповерхові, щоб їх можна було якомога швидше звести. Кошти надаватимуть військовій адміністрації, й вона буде замовником будівництва. Це кошти держбюджету. Ні місцеві, ні приватні кошти там не залучатимуть», — повідомив раніше Дмитро Лунін.

Справжня доброчинність іде від серця Справжня доброчинність іде від серця

Загалом в області планують звести будинки на 2000 квартир. Площа кожної з них у середньому становитиме 50 квадратних метрів. Тобто загалом буде приблизно 100 000 квадратів житла. Категорії тих, хто заїде в новозбудовані квартири першочергово, визначать після початку будівництва, яке, за оптимістичним сценарієм, розпочнуть навесні 2023 року за умови достатнього фінансування та якщо не буде повітряної загрози з боку російських окупантів.

«Ці помешкання будуть у власності військових адміністрацій. Люди там проживатимуть доти, доки на їхній території не буде відновлено будинки та помешкання», — зазначив Дмитро Лунін.

ПОВА планує викупити для переселенців приблизно 500 квартир у вже збудованих будинках. У вартість нових і викуплених помешкань входитимуть санвузли та найнеобхідніші меблі, щоб люди могли заїхати й одразу жити.

Доки житло проєктують, шукають фінанси на його будівництво, внутрішні переселенці вимушені жити в дитсадках, школах, гімназіях, ліцеях, ДЮСШ, училищах та освітніх центрах не завжди в комфортних умовах. Деінде їхні помешкання потребують невідкладного ремонту. Частково розв’язати цю проблему їм допомагають волонтери руху «Будуємо Україну разом». Це програма громадського об’єднання «Українська освітня платформа».

Рух «Будуємо Україну разом» заснували 2014 року. Тоді волонтери відбудували два зруйновані будинки в селі Семенівка під Краматорськом. А в самому місті встановили нові вікна в багатоповерхівці.

Після повномасштабного вторгнення росії волонтери БУР почали ремонтувати помешкання для переселенців. Зокрема в селі Угринів Івано-Франківської області відремонтували житло для родини з Маріуполя. На Львівщині у Стрию оновили приміщення для відпочинку переселенців з Харкова та Маріуполя. Волонтери цього руху відновлювали поруйновані обстрілами будинки в селах Чернігівщини.

«У нас волонтери різного віку — від 18 до 40 років. У Стрию була жінка, якій 72 роки, вона туди приїхала з Харкова, і це було дуже класно: волонтерка обмінювалася досвідом з молоддю. У нас всі розуміють одне одного», — розповідає координаторка БУР Юлія Капустенко.

Приміщення волонтери ремонтують коштом благодійних внесків бенефіціарів програми BURfriends, внесків волонтерів та на добровільні пожертвування небайдужих людей із-за кордону.

До свята Миколая бурівці відремонтують вісім кімнат студентського гуртожитку Полтавського педагогічного університету. У цих кімнатах живуть переселенці — студенти Покровського педагогічного коледжу. І оновлять аудиторію Полтавського педуніверситету для занять з розвитку дітей, які втратили батьків.

Полтавська громада теж проводить комплекс ремонту житла для переселенців у межах відповідної цільової програми. Її розраховано на два роки, вона передбачає фінансування в сумі 981,9 мільйона гривень. Загалом у програмі прописано 43 заходи підтримки і допомоги ВПО.