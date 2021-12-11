Біля багатоповерхівок у Черкасах на імпровізованому стадіоні підлітки грали у футбол. «Малі, ловіть м’яча!» — гукнув один з юнаків, які ніби ненароком вигулькнули біля речей, що їх менші склали скраю майданчика. Із цим вигуком парубок щосили вдарив ногою м’яча, і той полетів на інший край. Коли хлопці повернулися назад із м’ячем, старших уже не було. Гру було завершено, та й додому час — вечоріло. Кинувши рюкзаки на плечі, пішли кожен у свій бік. Та, як виявилося, і друзям, і їхнім батькам цього вечора ще довелося поспілкуватися. І привід був зовсім невеселий — з рюкзаків у дітей зникли мобільні телефони.

Викуп чи обмін з винагородою

Що означає нині смартфон для підлітка, важко навіть описати. Це цілий особистий світ — спілкування, розваги, фотоальбоми, навчання, батьківський конт-роль. І всього цього, як виявилося, двоє хлопців позбулися, піддавшись на банальну хитрість — побігши за м’ячем.

Батьки, покартавши ошуканих, не сподівалися на продовження історії. Знали, що знайти порівняно недорогий (з точки зору правоохоронної системи, а не родинного бюджету) телефон — справа майже нереальна. Та за кілька днів мамі одного з них надійшло повідомлення буцімто від жінки, яка знайшла телефон. За те, щоб віддати річ, попросила перевести на банківську картку 2 тисячі гривень. І почалося спілкування: мама хлопця наполягала на особистій зустрічі й категорично не погоджувалася надіслати гроші.

Так тривало більш як тиждень. Якось завдяки програмі, яку було встановлено на вкраденому смартфоні, дитина з допомогою комп’ютера визначила його приблизну локацію. Дзвінок батьків у поліцію, на жаль, не допоміг — правоохоронець попросив звернутися за кілька днів, коли він буде не настільки завантажений роботою. Зрештою втративши терпіння, батьки потерпілого припинили відповідати на настирливі повідомлення «благодійниці». Тоді в хід пішла інша зброя зловмисників — у дитячих шкільних групах нібито від хлопця дітям стали надходити повідомлення дивного, а іноді й відверто знущального чи провокаційного змісту. Довелося пояснити ситуацію класному керівникові й попросити всіх дітей видалити номер однокласника із груп. Тут і зрозуміли, що вкрали не просто телефон, а ніби пів світу, хоч і віртуального.

Невдовзі надійшло чергове повідомлення: жінка написала, що готова-таки зустрітися й передати телефон. Обумовили час та місце, обов’язкова умова — відсутність правоохоронців. З другої спроби зустріч відбулася. У малолюдному місці до мами потерпілого підійшов хлопчина на вигляд років сімнадцяти й попросив віддати гроші, показавши телефон. Сказав, що його нібито просто попросили передати річ і взяти гроші, але постійно зиркав у всі боки й будь-якої миті був готовий рвонути в кущі неподалік. Навіть сказав якісь грубощі й лише криво з-під лоба посміхався на слова, якими жінка його присоромила. Потім вона зізналася, що почувалася в безпеці, адже поряд, за кільканадцять кроків, був її чоловік, готовий будь-якої миті допомогти. Однак більше в таку ситуацію потрапляти не хотіла б, адже настрій усій родині зіпсували не на жарт.

Обмін відбувся. Одному із хлопців телефон повернули за винагороду, щоправда, в рази меншу, ніж спочатку хотіли крадії. Батькам іншого довелося придбати новий.

Ось така історія. Її сюжет далеко не новий. Тільки на моїй пам’яті їх були десятки. А загалом крадіжка телефона стає буденною справою. У єдиному державному реєстрі судових рішень видно, що лише на Черкащині протягом цього року було більш як 400 подібних проваджень з викраденням мобільного, розслідуваних правоохоронцями. Деякі з них розглянули суди, які винесли відповідні вироки. Окремих зловмисників покарано. Однак число подібних правопорушень, на жаль, не меншає. Телефони залишаються для крадіїв ласою здобиччю.

Як убезпечитися від подібних ситуацій?

І як діяти, якщо телефон разом із частиною особистого простору дитини потрапив у руки зловмисників? Із цими запитаннями звернувся до заступника завідувача відділу комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Черкаського НДЕКЦ МВС Романа Пташкіна. Ось його рекомендації.

Насамперед варто змінити метод збереження своїх даних та ставлення до смартфона загалом. Адже це лише інструмент отримання власної інформації. Нині, коли хмарні сервіси пропонують абсолютно безплатно місце для ваших даних, зберігати власні фото- й відеоконтакти на смартфоні — ідея не з найкращих.

Приміром, для фотографій існує GooglePhoto. Спеціалізований додаток автоматично завантажить ваші фотознімки у хмарне сховище й видалить зі смартфона. Так не засмічуватиметься його пам’ять, і фото будуть у надійнішому сховищі. Для відеозаписів існує YouTube від Google. Досить гнучка система налаштувань дасть змогу зберігати і приватні відео, і робити їх публічними чи ділитися з певним колом людей. Схожі сервіси можуть зберігати відомості про контакти у хмарному сховищі. Після втрати телефона ви не втратите відомостей про свої контакти. Деякі месенджери надають змогу зберігати необмежену кількість даних. Навіть після втрати смартфона ваші дані надійно зберігаються.

Доступ до вищезгаданих сховищ можна отримати не тільки зі смартфона, а й з комп’ютера чи ноутбука, що досить зручно.

Як захистити смартфон до його втрати

1. Ніколи не використовуйте банальних паролів типу 1111, 0000 тощо. Надійний пароль — це основа захисту ваших даних.

2. На телефоні обов’яз-ково має бути активований будь-який режим захисту — пароль, графічний ключ, відбиток пальця тощо. Не важливо, який із методів ви застосуєте, важливо, аби захист було активовано. Не маючи доступу до даних, ніхто не телефонуватиме й не писатиме вашим друзям чи знайомим від вашого імені.

3. Активуйте на телефоні функцію пошуку пристрою. У разі втрати його можна буде віддалено заблокувати чи видалити з нього дані.

4. Застосовуйте парольний захист для месенджерів. Якщо в месенджерах ви зберігаєте важливі дані, краще встановити пароль. Цей, здавалося б, зай-вий метод захисту нерідко стає основною причиною збереження та нерозповсюдження відомостей.

Якщо телефон уже викрали

Заходимо за адресою «https://www.google.com/android/find» та авторизуємось у системі з тими самими обліковими даними, що й на смартфоні (e-mail). Після авторизації вам буде відображено список пристроїв, що прив’язані до вашого e-mail. Обираємо необхідний пристрій. Якщо смартфон увімкнено, то доступними будуть три функції: «Відтворити сигнал», «Захистити пристрій» або «Стерти дані з пристрою».

Завдяки функції «Захистити пристрій» можливо заблокувати телефон та вивести певний напис на його екрані. Тут же на сторінці «https://www.google.com/android/find» за умови, що телефон увімкнено та підключено до інтернету, можна визначити його місцезнаходження.

У більшості месенджерів є функція «Вийти з інших пристроїв» — можна заблокувати доступ до месенджера з іншого пристрою — планшета чи комп’ютера, але за умови, що вхід в акаунт було заздалегідь здійснено.