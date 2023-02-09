Цього року українці зможуть одержати ще більше мікрогрантів для започаткування або розвитку малого бізнесу

Підтримка бізнесу залишається незмінним пріоритетом діяльності уряду. Він продовжує реалізовувати найефективніші програми допомоги приватному сектору, серед яких торішня грантова програма «єРобота», що передбачає надання мікрогрантів на започаткування та розвиток власного бізнесу.

Уряд не лише продовжує життя затребуваних програм стимулювання підприємницької діяльності, а й удосконалює механізми підтримки бізнесу. Минулого місяця, коли Кабмін змінив порядок надання грантів за програмою «єРобота» (мікрогранти та гранти на розвиток садівництва і тепличного господарства), Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував це рішення так: «Мікрогранти для малого й мікробізнесу виплачуватимуть насамперед з ресурсів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття. Це забезпечить стабільність фінансування програм та їх сталу реалізацію. Мікрогранти, щодо яких 2022 року ухвалено позитивне рішення, виплатять із загального фонду держбюджету. Тримаємо курс на подальше сприяння бізнесу».

Учора заступниця міністра економіки Тетяна Бережна повідомила, що уряд на 2023-й передбачив на програму мікрогрантів «Власна справа» 1,8 мільярда гривень. Це дасть змогу видати українцям понад 7000 мікрогрантів на започаткування або розвиток малого бізнесу.

«Розраховуємо, що отримувачі цих коштів створять багато робочих місць, адже обов’язкова умова надання мікрогранту — створення підприємцем одного-двох робочих місць, залежно від суми гранту. І це позитивно позначиться на ринку праці. Маємо добрі підсумки цієї програми за минулий рік: мікрогранти отримали 3300 підприємців, які створять понад 8000 робочих місць», — цитує слова Тетяни Бережної пресслужба Мінекономіки.

Заступниця міністра додала, що програма мікрогрантів найпопулярніша серед грантових програм проєкту «єРобота». Перша цього року хвиля подачі заявок на мікрогранти розпочалася 1 лютого. За тиждень українці вже подали через портал «Дія» понад 200 заявок на отримання коштів. Сума мікрогранту — від 50 до 250 тисяч гривень. Його можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини і матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може і підприємець, і людина без досвіду такої діяльності. Заступниця міністра уточнила, що серед підприємців, які торік отримали мікрогранти за урядовою програмою «єРобота», майже 30% працюють у галузі оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспорту, 20% — у переробній промисловості, 13% — у галузі тимчасового розміщування й організації харчування. Найбільше грантоотримувачів було в Києві, Львові та Рівному.

Урядовий проєкт «єРобота» — це шість грантових програм: мікрогранти на відкриття чи розвиток власного бізнесу; гранти на створення й розвиток переробних підприємств; часткова компенсація вартості створення теплиць; гранти на підтримку садівництва, ягідництва та виноградарства; гранти на підтримку ІТ-стартапів; стипендії на ІТ-навчання.