З наближенням Різдвяних свят до Брюсселя потягнулися російські митці. Бельгійську столицю завішано афішами про гастролі московського балету, який традиційно під новий рік везе сюди «Лускунчика», та петербурзької балетної трупи, що пропонує глядачам «Лебедине озеро». Ледь не щомісяця сюди навідується Володимир Співаков зі своїм оркестром «Віртуози Москви». І якщо афіші з російськими балеринами не стають причиною негативних емоцій, то портрет Співакова, який у 2014 році підписав лист російських митців на підтримку дій Путіна в Криму, викликає обурення, особливо в місцевих українців. Проте якось вплинути чи завадити гастролям у Брюсселі російського диригента із сумнівними політичними поглядами неможливо. Бельгійцям, які купили білети на його концерт, абсолютно байдуже, що він думає про Україну і президента Путіна. Прикро, але місцева українська діаспора вже змирилася з цим і навіть не влаштовує пікетів біля приміщень, де виступають «Віртуози Москви».

Проте особистість іншого російського гастролера, який цього тижня навідався до Брюсселя, мала б викликати зацікавлення в міжнародних правоохоронних органів. На запрошення брюссельського Російського центру культури та науки в бельгійську столицю приїхав на презентацію своєї книжки «Взвод» одіозний письменник і пропагандист Захар Прилєпін.

Епатажна поведінка та хамська манера спілкування — не головні недоліки Прилєпіна. В Україні він відомий тим, що з 2016 по 2018 рік перебував на окупованій частині Донецької області, де воював у ранзі заступника командира батальйону «армії ДНР». В одному зі своїх інтерв’ю російським ЗМІ він відкрито визнав, що вбивав українців на Донбасі. «Я керував бойовим підрозділом, який убивав людей у великій кількості. Із донецьких батальйонів загалом за показниками рідко хто міг порівнятися з моїм. Усе, що ми робили, — це повний бєспрєдєл», — вихвалявся Прилєпін. СБУ відкрило кримінальну справу проти російського найманця. Але ці факти не завадили Прилєпіну приїхати у європейську державу. Його не затримали під час перетину кордону, бо українські правоохоронні органи такого подання не направили в Інтерпол. Тому Захар Прилєпін безперешкодно зустрівся зі своїми прихильниками в Брюсселі. Газета La Capitale відверто написала, що в Російський центр культури та науки на вулиці Меридієн завітав «солдат/романіст/російський політик, який брав участь у війні між своєю країною і Україною: 40-річний Захар Прилєпін».

Невелика група українців спробувала пікетувати приміщення Російського центру культури та науки. Але бельгійська поліція не пустила їх у приміщення. Для поліції порушниками закону були українські активісти, а не російський терорист Прилєпін, який вихвалявся вбивствами громадян України.

Під час зустрічі з шанувальниками на запитання із залу про Донбас Прилєпін у властивій йому розв’язній манері відповів, що Донбас фактично вже частина Росії. Бо там, мовляв, уже все діє за російською системою — економіка, освіта, і взагалі там скрізь сидять російські помічники і спеціалісти, а донбаські міністри їздять в Росію зі звітами. Він назвав мінські домовленості пасткою для української влади, яка призвела до того, що Донбас стане повторенням придністровсько-абхазького сценарію. Він запевнив, що жителі Донбасу з російськими паспортами скоро братимуть участь у виборах, як і всі інші росіяни. Усі ці моменти з виступу Прилєпіна, який повідомив своїх брюссельських прихильників про намір іти в політику і пообіцяв, що найближчим часом оголосить про створення власної партії лівоконсервативного спрямування, українському керівництву варто пам’ятати, особливо напередодні зустрічі в нормандському форматі. Бо, схоже, саме приблизно такий вигляд матиме позиція Путіна на переговорах у Парижі.

До речі, після Брюсселя Захар Прилєпін поїхав у Париж. Каже, любить бувати у Франції, бо французькі переклади його книжок гарно розкуповують, а місцева аудиторія до нього дуже прихильна.