Черкащина — край хліборобський. Навіть біля багатьох висоток обласного центру можна побачити акуратно розплановані земельні ділянки, де червоніють помідори, вилежуються на осонні помаранчеві гарбузи. Що вже казати про сільську місцевість!

Отож всеукраїнський проєкт продовольчої безпеки «Сади Перемоги», який втілюють з початку року, багатьом до душі. Сотні людей навесні посадили овочі, впорядкували сади. Потім ретельно доглядали їх. У багатьох громадах цей рух став масовим. Люди з досвідом пригадали, що «Сади Перемоги» мають довгу історію та успішні приклади в багатьох повоєнних країнах і навіть країнах у стані війни. Ще президент США Вудро Вільсон під час Першої світової запропонував реалізувати схожу програму під гаслом «Їжа виграє війну».

Продовольчі батальйони приймають виклик

Настав час збирати вирощене. У Зорівській громаді в Золотоніському районі на Черкащині не нарадуються багатому врожаю. Як розповіла голова громади Галина Галушко, завдяки старанням усіх жителів сіл з ділянок «Садів Перемоги» біля шкіл та садочків, а також на землях сільгосппідприємств загальною площею 5,5 гектара зібрано 18 тонн картоплі, 2 тонни кабачків, 1700 кілограмів огірків, півтори тонни томатів, чимало цибулі, солодкого перцю, зеленого горошку. На черзі — копання моркви, буряків та заготівля квасолі.

Усе зібране зберігають, щоб узимку забезпечити харчуванням дітей у школах та дитсадках. Частину врожаю сушать, заморожують, переробляють на консерви. Військові ЗСУ та 200 переселенців, яких прихистила громада, мали нагоду скуштувати те, що виростили жителі Зорівки, Хрущівки, Лукашівки, Кривоносівки, Мехедівки та інших сіл тергромади. На фронт відвезли більш як по тонні свіжих огірків та кабачків, багато помідорів і перцю.

Активно працюють усі на чолі з головою громади Галиною Галушко. До справи залучають підприємців, жителів сіл, переселенців. Як розповіла начальник одного з відділів виконкому Вікторія Пестич, продуктивно на ділянках «Садів Перемоги» у вільний час трудилися працівники виконкому. Окрема подяка працівникам ПП «Агро-Трест» на чолі з Альбіною Дюжаковою. Вони засолили 554 літри огірків та 90 літрів помідорів, законсервували 300 літрів томатного соку, приготували кабачкову ікру та замаринували кабачки.

А допомагає у всьому бригада кухарів, яка працює в Мехедівці. Вона сформувалася після одержання від проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe, Канада) відповідного устаткування. У громаді вважають, що це добрий початок перспективної справи. Вона може стати фундаментом її подальшого розвитку.

Як розповіла голова Золотоніської районної військової адміністрації Ірина Тернова, до «Садів Перемоги» долучилися Вознесенська та Новодмитрівська громади. У Новодмитрівській не тільки вирощують традиційні городні культури, а й на місці розчищених стихійних сміттєзвалищ найближчими днями посадять фруктові дерева.

Усіляка городина, ще й баштан

А в Уманському районі на втілення ініціативи «Сади Перемоги» у квітні об’єднані тергромади одержали з Нідерландів та Польщі високоякісний посадковий матеріал. Люди засадили городиною чимало ділянок, яких досі не використовували.

Фахівці із приватних господарств допомогли аматорам порадами щодо садіння, догляду та збирання різних культур. Приміром, у Буцькій тергромаді всім сільським старостам видали засоби захисту рослин для передачі домогосподарствам — учасникам програми «Сади Перемоги». На запрошення господарів фахівці показали прийоми обробітку ґрунту, догляду за рослинами. За сприяння SURGE, USAIDAgro, Alinea International, ТОВ «Бадваси» та інших міжнародних програм та організацій усіх охочих консультували.

Голова територіальної громади Сергій Залізняк у захваті від результатів: урожай перевершив сподівання. Частину його вже зібрано, збіжжя закладають на тривале зберігання, переробляють. До речі, бучани навчилися вирощувати на присадибних ділянках кавуни. І хоч із Херсонщини через навалу окупантів

цієї осені не вдалося доставити солодкої продукції, тут є ягоди, які важать більш як 15 кілограмів!

Бульба у грядці — зима в достатку

У Степанцях, за 15 кілометрів від Канева, головну ставку зробили на картоплю. Як розповів відповідальний за реалізацію проєкту Анатолій Нечипоренко, його успіху сприяли вдало обрана ділянка на лузі поблизу села Полствин. Благодійний фонд «МХП — Громаді» надав 3250 кг садивного матеріалу. Ґрунт належно удобрили, тож сходи були дружними. А збирання врожаю та перевезення його в овочесховища перетворилося на свято. На допомогу приїхали представники всіх 20 сіл територіальної громади — 60 осіб. Хтось пожартував, мовляв, картоплю копати — не руками махати. А староста Полствинського старостинського округу Оксана Савенко сама працювала на збиранні врожаю й залучила весь сільський адмінперсонал.

Завезено в овочесховища майже 34 тонни продовольчої картоплі для потреб громади та ЗСУ. Селяни довели, що жодні плани ворога не здійсняться. У Степанецькій громаді, як і в інших, люди сповнені рішучості протистояти ворогові й щоденною працею наближати Перемогу.