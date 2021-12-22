Економічні реалії останніх років засвідчують, що підприємства, які недостатньо займаються впровадженням інновацій та реалізацією інвестиційних проєктів у виробництві, поступово втрачають свої позиції у різних важливих аспектах. На комунальному підприємстві «Харківводоканал» інноваційну та інвестиційну діяльність вважають основою розвитку. Тож упроваджують новітні технології, реалізують амбітні проєкти із залученням інвестицій, осучаснюють спецтехніку та обладнання, піклуються про зростання професійності кадрів. Ці питання завжди на порядку денному.«На підприємстві триває реалізація важливого інвестиційного проєкту «Удосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд міста Харкова», — розповідає генеральний директор КП «Харківводоканал» Віталій Панов. — Це спільна інвестиційна програма підприємства та Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Вона передбачає реконструкцію міських очисних споруд за світовими стандартами й утилізацію мулового осаду. До речі, КП «Харківводоканал» — одне з перших в Україні підприємств, яке за допомогою залучення інвестиційних коштів планує розв’язати проблему утилізації мулового осаду».

Реалізація цього важливого проєкту має на меті проведення капітальної реконструкції міських очисних споруд №1 і №2 та вибір оптимального варіанта утилізації мулового осаду. У підсумку це дасть змогу не лише підвищити ефективність роботи очисних споруд, а й розв’язати екологічну проблему. Заплановано істотно заощаджувати ресурси енергоспоживання, адже на спорудах отримуватимуть біогаз, з якого видобуватимуть теплову та електричну енергію для потреб підприємства.

Останніми роками підприємство виконує великий обсяг робіт із заміни технічно зношених трубопроводів холодного водопостачання. У цьому важливому напрямі діяльності активно застосовують сучасні технології та матеріали. Було придбано ефективну бурильну установку, за допомогою якої перекладання водоводів проводять методом горизонтально направленого буріння. Цей прогресивний метод дає змогу виконувати заміну ділянок аварійних мереж без руйнування міської інфраструктури. А ще значною мірою скорочуються витрати на ремонти водопроводів та відновлення дорожнього покриття.

Не менш ефективні технології застосовують і в галузі водовідведення міста. Одна з них стосується належного прочищення каналізаційних колекторів. Для цього придбано сучасну комбіновану гідромашину, що складається із двох установок. За її допомогою відповідні роботи проводять якісно і в стислі терміни. Гідромашина дає змогу істотно підвищити швидкість і якість очищення колекторів, уникнути залучення додаткової спецтехніки на виконання таких робіт. До речі, іноді цей механізм — єдиний доступний засіб очищення каналізаційних колекторів.

На підприємстві традиційно підтримують тісні зв’язки з науковцями, особливо з Харківським національним університетом будівництва та архітектури і Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М. Бекетова.

Спільними зусиллями триває інтенсивна підготовча робота до майбутнього капітального ремонту і відновлення тунельних колекторів великого діаметра та оглядових шахт, які було введено в експлуатацію ще понад 40 років тому. Визначають ділянки, які технічно зношені й потребують якнайшвидшого відновлення. Віталій Панов зазначив, що підприємство спільно з Харківським національним університетом будівництва та архітектури розробляє ефективні технологічні рішення для відновлення об’єктів каналізаційного господарства. На його тверде переконання, це один із найважливіших напрямів у житлово-комунальному господарстві міста. Тому слід спільними зусиллями, зокрема й із залученням інвесторів, оперативно розв’язувати ці вкрай важливі завдання.

У Харківводоканалі справедливо вважають, що без висококваліфікованих спеціалістів із сучасним мисленням, власною точкою зору та глибокими знаннями ніяк не обійтися. Саме вони мають впроваджувати в життя амбітні програми розвитку, зокрема й із залученням інвестицій. Так було започатковано спільний проєкт із Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова, щоб співробітники підприємства могли здобути другу профільну вищу освіту за заочно-дистанційною формою навчання. Тож студенти за кошт підприємства мають змогу навчатися за унікальною програмою, яку розроблено спільно з науковцями цього вишу.