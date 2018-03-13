У день народження Кобзаря Президент України Петро Порошенко вручив національні премії імені Тараса Шевченка 2018 року. Щоправда, одна з лауреатів — письменниця Емма Андієвська з поважних особистих причин не змогла бути присутньою на церемонії. Чому? Відповідь на це запитання допитливий читач знайде в розлогому інтерв’ю з нею, яке «Урядовий кур’єр» надрукував 20 січня цього року. Нагадаємо, що в поданні Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка названі книжки її поезій «Щодення: перископи», «Маратонський біг», «Шухлядні краєвиди», «Бездзиґарний час», «Міста-валети». Загалом Емма Андієвська авторка 30 книжок поезій і прози, перекладених багатьма мовами, і понад 9 тисяч картин, окремі з яких є експонатами музеїв та приватних колекцій у різних країнах світу.
Відзнаку з рук Президента України отримали художник Павло Маков за мистецький проект «Втрачений Рай», публіцист Сергій Плохій — за книжку «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності», композитор Вікторія Польова — за хорову симфонію на канонічні тексти «Світлі піснеспіви», представники творчого об’єднання «Вавилон’13» Володимир Тихий, Ярослав Пілунський, Сергій Стеценко та Юрій Грузінов — за цикл документальних фільмів про Майдан 2014 року.
Глава держави наголосив, що доктор історичних наук, директор Українського наукового інституту у Гарвардському університеті Сергій Плохій продовжує справу всесвітньо відомого славіста-мовознавця, історика та критика української літератури Юрія Шевельова. «Це фундаментальне науково-публіцистичне дослідження історії України, видане спочатку англійською, а згодом українською мовами, уже отримало надзвичайно високу оцінку і на Заході, і у вітчизняному науковому середовищі», — сказав він.
На думку музикознавців, композиції Вікторії Польової — одні з кращих у загальній картині сучасної вітчизняної музики. За словами Президента, українська хорова музика поповнилася справжнім шедевром – симфонією на канонічні тексти «Світлі піснеспіви».
У номінації «Візуальне мистецтво» більшість голосів члени комітету віддали відомому художнику, твори якого постійно експонують в престижних галереях світу, — Павлу Макову. «Метафоричний, з багатьма змістами і значеннями, «Втрачений рай» — це пересторога митця, що можна загубити Батьківщину, якщо вчасно не об’єднатися», — зазначив Президент держави.
Та особливо Петро Порошенко відзначив роботу творчого об’єднання «Вавилон’13». «Ви з ризиком для власного життя фільмували переломні події в історії України, ловили на камеру моменти героїзму українців. Я хотів висловити вам, друзі, і всьому творчому об’єднанню «Вавилон’13» вдячність і за мужність, і за високий професіоналізм», — звернувся він до режисера Володимира Тихого та операторів і співавторів фільмів Юрія Грузінова, Ярослава Пілунського і Сергія Стеценка.
(Із текстом Указу Президента можна ознайомитися тут)
ЦИФРИ
У 2018 році розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 240 тисяч гривень кожна. На здобуття високої державної нагороди претендувало майже 70 номінантів.
Відділ гуманітарних проблем
«Урядового кур’єра»