Ідеться не лише про саму бригаду територіальної оборони, а й про ще кілька батальйонів, формування яких в області завершується. Олександр Щербина, начальник штабу бригади тероборони області, який у ці напружені дні знайшов час поспілкуватися з журналістами, зазначив, що люди стали частіше звертатися — йдуть у лави територіальної оборони із власної ініціативи. За словами військового, нині на часі укладання контрактів на службу у військовому резерві. Ця процедура навіть спростилася, визначено необхідний перелік документів. Але обмеження все-таки існують, адже для проходження служби є певні критерії.

Не тільки колишні військові, а й цивільні

— На мою думку, резерв — це потужна складова наших військових частин. Вона знадобиться під час розгортання (звичайно, краще б ми працювали в режимі мирного часу). Охочих долучитися звертається дедалі більше, хочу наперед їм подякувати за патріотичну позицію. Вони зобов’язуються прибути до нас у якнайшвидший термін після оголошення сигналу на розгортання чи формування військових частин. Ще такі громадяни беруть участь у зборових та підготовчих заходах. Цими днями, наприклад, прийшли дві жінки поважного віку й кажуть: «Ми хочемо навчитися військової справи, щоб обороняти своє місто». Їх також беремо на облік і періодично залучатимемо до навчань. Чимало заходів заплановано на тих територіях, де дислокуються військові підрозділи. Фактично підготовкою охоплено всю область.

Олександр Щербина переконаний, що підрозділ варто розвивати за найкращими зразками країн Заходу, в яких територіальна оборона — потужна складова війська. Наприклад, увесь Ізраїль за кілька годин може перетворитися на добре організований військовий табір. У таких умовах ворог десять разів подумає, чи нападати. Мрія Олександра Щербини — досягти і в Україні такого потенціалу.

— Є люди, які охоче служили б, але мають певні проблеми зі станом здоров’я. На цей час питання в Міністерстві оборони вирішено — підготовлено проєкт наказу, тож людям, які обмежено придатні до військової служби, планують дозволити проходити службу в частинах територіальної оборони.

— Що саме цікавить тих, хто звертається у ваш підрозділ?

— Багатьох цікавить, як потрапити на службу, порядок її проходження в територіальній обороні та створення добровольчих формувань. Вступити до лав тер­оборони можуть не лише українці з військовим стажем, а й цивільні.

Вишкіл — на першому місці

— Скільки плануєте набрати резервістів?

— Відсоток, який визначило для нас військове керівництво, вже набрали, але якогось обмеження немає. Зможемо залучити до цього всіх охочих. На мою думку, захищати державу має вміти кожен громадянин. Ті, хто підписав контракт, проходять вишкіл, знають, до якого підрозділу йдуть, спілкуються з колегами та набувають досвіду у складі підрозділів. Так формується розуміння поставлених завдань.

Більше уваги військові приділяють тим, хто приписаний для укомплектування військових частин.

— Спершу маємо навчити їх, — пояснює начальник штабу бригади. — А в перспективі охопити навчанням усіх охочих. Зважте, що ми лише два місяці як створилися. Окремо йдеться про добровольчі формування територіальних громад — вони мають виконувати заходи в межах громади. Нині військове керівництво визначається, скільки їх має бути і як їх утворювати. Постановами Кабінету Міністрів визначено, які завдання покладено на штаби тероборони, як створюються й функціонують добровольчі формування у тергромадах, навіть порядок застосування ними зброї. Тож паралельно з розвитком нормативно-правової бази триває робота на місцях.

— Чи виконують нині підрозділи тероборони якісь оперативні завдання?

— Головне завдання тепер — підбір і навчання людей. Якщо виникне необхідність, виконуватимемо поставлені завдання. Маємо певний час на збір, озброєння, підготовку. Відповідно до розподілу, як і поліція чи Нацгвардія, виконуватимемо завдання. План дій у разі агресії чи інших подій існує.

Усе йде за планом

— Як напруження на кордоні з Російською Федера­цією впливає на вашу роботу?

— Гарячковості немає, о 18-й годині, після закінчення робочого дня, йдемо додому, залишається працювати лише чергова служба. Планомірно проводимо набір людей, адже хочемо залучити якнайбільше резервістів. Вони мають знати, в разі чого куди йти, що брати, які завдання виконувати. Забезпечення обмундируванням та іншими необхідними засобами відбувається здебільшого за рахунок Збройних сил. Для всіх, зарахованих у штат, є відповідне обмундирування, оснащення. Обл­держадміністрація надає допомогу в обладнанні місць розміщення. Два підрозділи вже передислокувалися. Решта обладнує місця зберігання зброї та боєприпасів, виконує поточні ремонти приміщень. Торік з обласного бюджету було надано приблизно 900 тисяч гривень, й це дало змогу забезпечити підрозділ оргтехнікою на 70 відсотків. Забезпечено перші етапи формування підрозділу, що потребувало великої кількості документації. Нині штат зріс фактично уп’ятнадцятеро, тож заплановано значно більшу суму на забезпечення наших потреб. Наші пропозиції на рівні області врахували. Якщо до забезпечення долучаться органи місцевого самоврядування, цей процес буде набагато ефективніший і пройде швидше.

Цими днями в облдерж­адміністрації відбулося розширене засідання щодо цього питання: всі аспекти роз’яснили представникам територіальних громад. Є порозуміння, всі погоджуються: якщо баритися зі створенням територіальної оборони, то може виявитися запізно.

Надійно зберігати зброю

Як стало відомо, Черкаська бригада територіальної оборони просить у міської влади обласного центру автомобіль, а також приміщення для зберігання зброї. З таким запитом до міськради у вівторок звернувся представник командування бригади територіальної оборони Сергій Яковенко. За його словами, Міністерство оборони готове надати черкаському батальйону зброю, проте зараз її ніде тримати. Приміщення, які відвели для підрозділів тероборони, в аварійному стані й не придатні для цього. Депутати міської ради проголосували за відповідне доручення.

Фахівці підрозділу пояснили, що потрапити у територіальну оборону просто, слід зателефонувати й отримати роз’яснення. Другий шлях — звернутися до територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки (колишні військові комісаріати). Вони є в кожному районі (і в колишніх адміністративних центрах районів також). Там перевірять, чи стоїть людина на військовому обліку, нададуть перелік необхідних документів, потім направляють у частини територіальної оборони, де командир поспілкується з людиною, визначить рівень її придатності для певної посади. Потім за потреби може бути медична комісія й підписання контракту. Якщо ж хтось хоче лише приписатися до певних частин територіальної оборони, не підписуючи контракту, діяти потрібно аналогічно, фахівці все роз’яснять. У подальшому на резервістів чекатимуть збори та навчання, а за потреби — курси перепідготовки, заходи єдиного стрілецького дня та інші. Діє гаряча лінія бригади територіальної оборони, саме так відбувається роз’яснювальна робота.