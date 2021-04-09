17 березня цього року набрав чинності Указ Президента України «Про Положення про закордонні дипломатичні установи України».

За словами очільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби, одним з ключових нововведень є створення нового формату послів із резиденцією в Києві. Тобто посольство фізично знаходиться в Україні та забезпечує присутність нашої держави в іноземній країні дистанційно, виконуючи практично всі ті самі функції, що й фізично розташована у країні перебування. Майбутнє дипломатичної установи — за компактними, мобільними підрозділами, які здатні швидко та ефективно виконувати поставлені завдання.

Про звернення громадян, що стосуються роботи дипломатичних установ, повідомили редакції газети «Урядовий кур’єр» в Урядовому контактному центрі.

Так, протягом 2020 року на урядову «гарячу лінію» надійшло понад 2 тисячі звернень з питань діяльності дипломатичних установ. З початку 2021 року — майже 300 звернень.

Переважно зверталися жителі Дніпропетровської, Донецької, Київської, Харківської, Львівської, Одеської областей та міста Києва.

Громадяни просили допомоги у поверненні в Україну, отриманні візових документів, а також скаржилися на неналежну роботу окремих працівників консульських установ. Також люди зверталися у разі виникнення надзвичайних ситуацій, що сталися з ними за кордоном (пограбування туристів, взяття в полон моряків, затримання громадян правоохоронцями країни перебування тощо).

Заявники просили надати роз’яснення норм законодавства, передусім стосовно порядку перетину державного кордону та порядку в’їзду та перебування в іноземних державах.

Протягом січня — березня цього року громадяни цікавилися насамперед питаннями консульського обліку; порядком виїзду на територію Росії та Білорусі; набуття громадянства України за народженням; контактною інформацією.

Ось деякі приклади звернень.

На урядову «гарячу лінію» 16 лютого 2021 року звернулася киянка зі скаргою на роботу Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні. Жінка повідомила, що вона і її мати щодня з 1 по 6 лютого телефонували до консульства з проханням отримати доручення від матері на ім’я заявниці.

Заявниці було особисто відмовлено, водночас, за її словами, на сайті Консульства зазначена інформація: якщо ви не можете записатися на прийом, то послуга не здійснюється.

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що задля безпеки відвідувачів та співробітників закордонні дипломатичні установи України здійснюють прийом відвідувачів з обов’язковим урахуванням чинних карантинних обмежень країн перебування, у випадку Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні — з урахуванням карантинних обмежень, введених Урядом ФРН, які ґрунтуються на актуальній епідеміологічній ситуації в країні.

Про екстрене припинення прийому відвідувачів, спричинене боротьбою з поширенням SARS-CoV-2, установа своєчасно розмістила попередження на офіційній вебсторінці, а також заблокувала можливість онлайн-запису до 7 березня включно (на весь час дії введеного урядом ФРН локдауну).

Заявник з Кам’янець-Подільського району Хмельницької області просив надати роз’яснення, на яких підставах взяття на консульський облік є платним. Суть питання: у вересні 2020 року він звертався до Посольства України у Чеській Республіці (м. Прага) з метою прийняття на консульський облік. За цю послугу взяли плату у розмірі 1000 крон.

У відповіді Міністерства закордонних справ зазначається, що питання стягнення консульського збору регулюються Положенням про консульський збір, затвердженим наказом Міністерства закордонних справ України від 23.04.2018 року №182, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.05.2018 року за №610/32062.

Відповідно до пункту 5 розділу І Тарифи консульського збору в доларах США та євро, що справляється за вчинення консульських дій закордонними дипломатичними установами України (Додаток 2 до Положення), за прийняття на консульський облік справляється консульський збір у розмірі 18 євро.

Водночас, пунктом 11 Положення передбачено, що у разі вчинення консульської дії в терміновому порядку консульський збір справляється у подвійному розмірі, якщо інше не передбачено законодавством України. У випадку прийняття на консульський облік 18 х 2 = 36 євро.

Зателефонувавши у грудні 2020 року на номер 1545 урядової «гарячої лінії», жителька Київської області попросила допомоги у поверненні доньки в Україну. Її донька (2016 року народження) з червня 2019 року перебуває в Грузії у тітки за нотаріальною довіреністю стосовно відпочинку. За словами заявниці, 10 травня 2020 року дитину повинні були привезти до матері. Проте, Посольство України в Грузії повідомило Службу у справах дітей міста, де проживає заявниця, що тітка дитини невиїзна, оскільки є вагітною.

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що за інформацією Посольства України в Грузії співробітники дипустанови зв’язалися з сестрою померлого батька малолітньої доньки заявниці. За словами родички — громадянки Грузії, вона готова повернути дитину в Україну, однак у зв’язку з вагітністю сама зробити це не в змозі.

За інформацією авіакомпанії, згідно з існуючими правилами, надання послуг із супроводження неповнолітніх дітей можливе лише по досягненню ними 5-річного віку. Тобто, малолітню доньку під час перельоту має обов’язково супроводжувати конкретна особа. За інформацією Посольства, заявниця летіти до Грузії за своєю донькою відмовилася і запропонувала для цього свого брата. Враховуючи зазначене, після досягнення домовленості між родичами щодо придбання авіаквитків та визначення особи, яка буде супроводжувати малолітню дитину, Посольство оформить доньці заявниці посвідчення на повернення в Україну.

Жителька Біляївського району Одеської області просила надати роз’яснення щодо роботи системи електронної реєстрації на прийом громадян в Посольстві України в Італійській Республіці.

У відповіді Міністерства закордонних справ зазначається, що з метою оптимізації роботи в закордонних дипломатичних установах України запроваджено онлайн-реєстрацію на вчинення консульських дій. Запис на прийом в Посольстві України в Італійській Республіці здійснюється заявниками самостійно через сайт Посольства: https://italy.mfa.gov.ua/

З огляду на те, що паспортний напрям роботи є одним з найбільш інтенсивних та запитуваних з боку громадян України, вільні місця в електронній системі заповнюються швидко. Кількість громадян, які висловили намір оновити свої паспортні документи після поновлення консульського прийому громадян, суттєво збільшилась та продовжує зростати.

Посольству України в Італійській Республіці доручено зв’язатися з заявницею та запропонувати шляхи вирішення ситуації.

ДОВІДКОВО: Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall https://test.ukc.gov.ua/webrtc/test.html

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) —

+38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби —

(044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю —1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua