Прем’єр-міністр Олексій Гончарук побував із робочою поїздкою в Запорізькій області. Враженнями здебільшого, на жаль, не дуже позитивними він поділився з українцями на своїй сторінці у фейсбуці. Передусім він окреслив проблему з розбудовою інфраструктури в Запоріжжі.

Будували — не побудували

«Сьогодні в Запоріжжі. Місто з великим потенціалом, але занедбане неефективним менеджментом. За прикладами далеко ходити не треба. Сьогодні я був на запорізькому мосту. Символ корупції та невиконаних обіцянок чиновників. Міст почали будувати в 2004 році! 15 років (!!!). І не побудували.

За цей час в Україні змінилось п’ять президентів, відбулось дві революції.

Це якийсь треш! Я вже не кажу, що за цей час вартість проєкту зросла від 5 до 16,2 мільярда гривень.

Ми в ці ігри гратись не будемо! На прикладі траси Запоріжжя — Маріуполь наша команда показала, що якісно та швидко будувати реально! Це точно в наших силах.

З цим мостом буде так само. Влітку тут вже був Президент Володимир Зеленський. Після цієї поїздки ми знайшли 30 мільйонів на проєктну документацію, відкоригували проєкт, пройшли експертизу. У нас вже є 1,2 мільярда гривень для початку робіт. Зараз активно готуємо тендерну документацію.

Всі говорять, що одну сторону робити — це 2—3 роки. Ми впевнені: зробимо за рік-півтора. А весь міст збудуємо за 2—3 роки.

Якість робіт та строки будуть контролюватись жорстко. Цей об’єкт під моїм особистим керівництвом!»

Під час робочої наради Прем’єр зазначив, що на добудову мостових переходів через річку Дніпро в Запоріжжі в проєкті державного бюджету на 2020 рік передбачено 500 мільйонів гривень, повідомляє Укрінформ.

«Важливо так провести тендер, аби прийшла максимальна кількість підрядників. Цього року на мости закладено 750 мільйонів гривень. У бюджеті на наступний рік окремим рядком 500 мільйонів гривень заклали плюс гроші дорожнього фонду. Гроші на добудову мостів у Запоріжжі ми знайдемо. Цей об’єкт під моїм особистим контролем», — наголосив Олексій Гончарук.

За його словами, тендер на визначення підрядної організації, яка добудовуватиме мостові переходи в Запоріжжі, має відбутися так, щоб участь у ньому взяли якомога більше іноземних компаній. «Хто дешевше запропонує, той і будуватиме надалі», — запевнив глава уряду, додавши, що мости у Запоріжжі — це показові об’єкти для уряду й стратегічні — для всієї країни.

Автошляхи буде розвантажено

Звернув увагу Прем’єр і на перевантажені дороги області, про що свідчить ще один його допис у соцмережі: «Рух перезавантажених фур в обхід пунктів вагового контролю, особливо вночі, час припинити! Така ситуація в Запорізькій області стала нормою. Це неприпустиме навантаження на дороги.

В області ухвалили рішення, що управління Нацполіції та запорізьке управління Укртрансбезпеки мають цілодобово перевіряти всі вантажівки, які проїжджатимуть дорогами.

В результаті — відвертий саботаж з боку Запорізького управління Укртрансбезпеки. Там відмовились виходити на роботу в нічний час. І тепер всі перевантажені фури перевозять вантажі вночі, тим самим знищуючи дороги».

Очільник уряду повідомив, що для виправлення ситуації він доручив «голові Національній поліції в Запорізькій області Миколі Лушпієнку обмежити рух фур не призначеними для них дорогами. А в.о. голови управління Укртрансбезпеки в Запорізькій області Євгену Гненному — налагодити зв’язок з Нацполіцією та забезпечити функціонування пунктів вагового контролю цілодобово».

А ще, за словами Олексія Гончарука, держава розглядає можливість передачі в концесію українських аеропортів і морських портів, що дасть змогу залучити для їхнього розвитку кошти приватного бізнесу.

«Як це може виглядати? Наприклад, держава будує злітно-посадкову смугу, а бізнес будує термінал та іншу інфраструктуру. Така сама логіка і для портів, коли держава виконує днопоглиблювальні роботи, а термінали та іншу інфраструктуру, необхідну для перевантаження, — бізнес», — зазначив Олексій Гончарук.

Він додав: питання, передавати чи ні в концесію запорізький аеропорт, ухвалюватимуть за участі громади міста.

На нараді обговорено питання необхідності проведення очисних заходів у Молочному лимані, щоб запобігти потенційній екологічній катастрофі в регіоні Азовського моря.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»