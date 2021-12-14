Реконструкція Бортницької станції аерації — незмінна тема спекуляцій у ЗМІ, адже викривлення фактів та спотворення інформації щодо цього проєкту дає змогу маніпулювати суспільною думкою. Не загубитися серед фейків та чуток можна, лише довіряючи інформації з офіційних джерел. Щоб усі зацікавлені могли дізнатися про реальний стан справ із перших вуст, на найпопулярніші запитання щодо реконструкції БСА відповів заступник генерального директора Київводоканалу з капітального будівництва та інвестицій — директор дирекції з реконструкції БСА Олег ЛИСЮК.

— Спочатку коротко нагадаймо, що це за проєкт і чим він важливий.

— Реконструкція БСА — це унікальний проєкт. Бортницька станція аерації приймає на очистку стоки всього Києва, а також кількох прилеглих міст-супутників. Це один із найбільших у Європі комплексів з очистки стічних вод, але нині очисні споруди вже критично зношені. Крім того, склад стічних вод за останні роки дуже змінився, зокрема в кілька разів зріс вміст фосфатів. На таке наявні технологічні схеми не було розраховано взагалі. Після реконструкції ми зможемо забезпечити високий рівень очищення стоків, що відповідатиме світовим стандартам. Оскільки після очистки стічні води повертаються назад у Дніпро, з якого споживає воду більшість міст, цей проєкт надважливий не тільки для Києва, а й у масштабах усієї України.

— Стан споруд непокоїть уже досить давно. Чому стільки часу нічого не робили, та й нині все відбувається так повільно?

— Це саме одне з тих запитань, яке періодично виникає в ЗМІ, активістів, громадських діячів, «експертів», депутатів, РНБО та інших політичних діячів і яким нам намагаються дорікати. Адже ніхто не бачить усіх обсягів підготовчої роботи, яку вже давно проводять на підприємстві.

Працювати над проєктом реконструкції БСА і пошуком джерел фінансування ми почали ще в 2012 році. І тут саме фінансування стало найбільшою проблемою, адже реконструкція такого масштабного об’єкта потребує величезних коштів, яких немає ані в бюджеті, ні тим паче у підприємства. Єдиним виходом став міжнародний кредит, і нам дуже пощастило, що Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) погодилося нам його надати. Тож у 2015 році було підписано кредитну угоду між JICA та Кабінетом Міністрів України на надання кредиту для реалізації проєкту реконструкції. Кредитні кошти нададуть на спеціальних умовах економічного співробітництва (STEP), тобто як пільговий «зв’язаний кредит», а саме:

- 0,1% річних;

- 40 років на повернення кредиту;

- 10 років пільгового періоду з оплати тіла кредиту;

- 30% загальної вартості будівельного контракту мають становити товари та послуги, які постачають з Японії;

- генеральний підрядник має бути представлений тільки компанією з Японії;

- консультанта обирають із переліку японських компаній, наданих Кредитором, його завдання — підготовка, проведення, супровід усіх процедур, зокрема процедура обрання генерального підрядника та контроль за всіма будівельними роботами на майданчику в період будівництва.

Ще раз підкреслю, що це масштабний проєкт, тому тільки на підготовку проєктної та тендерної документації пішло три роки. Знадобилося чимало часу на погодження всіх документів і на державному, і на міжнародному рівнях. В період з 2015 по 2019 рік було прийнято 20 нормативно-правових актів , які дозволять реалізувати проєкт повною мірою під визначені кредитним договором умови. Київводоканал за цей час не тільки підготував необхідні документи, а й виконав усі підготовчі роботи — облаштував будівельний майданчик площею 35 га, забезпечив вивезення 125 тисяч кубометрів мулу з полів.

— А що відбувається нині? Коли нарешті розпочнуть роботи?

— У нас був досить складний етап вибору генпідрядної організації. По-перше, ми маємо діяти згідно з правилами JICA стосовно проведення тендерних процедур, що в свою чергу вимагають тривалого часу для проєктів такого масштабу. По-друге, ми мали враховувати основні вимоги кредитної угоди, підписаної з японською стороною. Як вже зазначив, за умовами договору генерального підрядника має представити компанія з Японії, також 30% від загальної вартості будівельного контракту мають становити товари та послуги, які постачають з цієї ж країни. Крім того, роботу ускладнила епідемічна ситуація, пов’язана з поширенням COVID-19.

Під час першого тендера, який проводили у 2019 році, пропозицію подав тільки один учасник (група японських компаній). За підсумками технічної оцінки японського консультанта її було визнано такою, що не відповідає критеріям тендерної документації. Підсумки проведеного оцінювання було погоджено JICA, і як наслідок пропозицію претендента було відхилено. При цьому фінансову частину було повернуто учасникові нерозкритою.

За підсумками повторних торгів, що були розпочаті в 2020 році, технічна пропозиція учасника набрала необхідну кількість балів, але вартість цінової пропозиції під час її відкриття значно перевищила як бюджет проєкту, затверджений японською та українською сторонами, так і загальну суму кредиту для його реалізації. З огляду на таке значне перевищення вартості, зважаючи на необхідність якнайшвидшої реалізації проєкту, ми за погодженням із JICA розпочали цінові переговори з учасником процедури закупівлі робіт, щоб знизити вартість поданої пропозиції.

Нагадаю, що кредитні кошти, надані JICA, необхідно буде повертати з тарифу. Тому ми не можемо допустити невиправдане перевищення цін, адже все це потім ляже на плечі споживачів.

Переговори розпочали наприкінці червня 2021 року, і тут знову виникла затримка, оскільки учасник був не готовий до вирішення цінових питань у частині надання або обґрунтування власних цін або приведення їх до середньоринкових.

Переговори тривають майже п’ять місяців, і учасник добровільно погодився на участь у них, проте жодних змін у ціні пропозиції з боку учасника не відбулося.

Принагідно маю зауважити, що під час розрахунків вартості проєкту, що був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України №450 від 23 квітня 2014 року (ред. зі змінами, внесеними в 2019 році), вартість частки робіт та обладнання, що мають закуповувати за кордоном, було враховано у відповідній іноземній валюті. Отже, з огляду на коливання курсів таких валют до місцевої (гривні) та навіть беручи до уваги вплив інфляційних процесів за цей період, сума кредитних коштів для реалізації робіт із проєкту залишається актуальною.

Тож з огляду на відмову японського учасника у зниженні поданої ціни пропозиції шляхом приведення цін на роботи, матеріали та обладнання до ринкових, Київводоканал має наміри поінформувати всі зацікавлені органи та звернутися до уряду України із проханням ініціації питання перед Японським агентством міжнародного співробітництва та урядом Японії у разі необхідності щодо внесення низки змін (у частині модифікації спеціальних умов економічного співробітництва — STEP) для забезпечення конкурентних умов тендерних процедур із проєкту, у тому числі можливості залучення українських компаній як підрядних організацій, що дасть змогу реалізувати проєкт за значно нижчою вартістю порівняно з ціною поточної пропозиції.

Між українською та японською сторонами відбувається постійний діалог щодо можливих подальших кроків, адже всі зацікавлені в якнайшвидшому визначенні генпідрядної організації та підписанні контракту щодо проєкту в межах коштів, передбачених відповідною кредитною угодою без зміни обсягів робіт.

Тож говорити про фактичний початок робіт зможемо лише після проведення відповідних перемовин з урядом України та прийняття відповідних рішень для забезпечення конкурентного вибору генерального підрядника та зрештою початку робіт, що, маємо надію, станеться найближчим часом.

— Напевно, ще одне з найпопулярніших запитань: а що в цей час відбувається з грошима, які надала Японія?

— Так, ми постійно чуємо ці обурливі звинувачення в тому, що гроші розкрадають, але правда в тому, що відповідно до умов угоди між українським та японським урядами, кошти на будівництво почнуть надходити лише після підписання контракту на генеральний підряд. Тож усі «занепокоєні» нецільовим використанням коштів можуть не хвилюватися: гроші лежать в японському банку в повній безпеці.

— Пропонуємо ще раз нагадати, що ми отримаємо після реконструкції Бортницької станції аерації.

— Як уже згадував, по-перше, після реконструкції буде істотно вдосконалено очистку стічних вод та знижено концентрацію шкідливих сполук у водах, що повертаються у Дніпро, а це поліпшить стан природного середовища не тільки нашого міста, а й річки Дніпро.

По-друге, буде повністю розв’язано проблему з неприємними запахами в лівобережних районах Києва, адже саме на це найбільше скаржаться жителі. Споруди та обладнання, які є джерелами смороду, накриють та обладнають незалежною вентиляцією. Буде встановлено систему дезодорації повітря з використанням фільтрів з активованим вугіллям, встановлено систему очищення димових газів на спорудах термоутилізації осаду.

По-третє, проєкт реконструкції передбачає впровадження технологій оброблення та утилізації осаду, що дозволить припинити скидання осаду на зовнішні мулові поля, які є нині переповненими. Площа БСА зменшиться, що дасть змогу збільшити відстань від станції до житлової забудови, а ось надійність станції зросте, щоб забезпечити потреби міста з урахуванням його розвитку, дасть змогу приймати стоки і від більшої кількості міст-супутників.

— Наостанок хотілося б з’ясувати ще одне питання. Знаємо, що в Київводоканалу є ще один об’єкт, на якому триває реконструкція, і ці роботи часто плутають із реконструкцією БСА. Розкажіть про це.

— Так, цей об’єкт — це насосна станція першого підйому (НСПП БСА). Це окремий важливий об’єкт у системі відведення стоків Києва, вона призначена для перекачування всіх каналізаційних стоків на очисні споруди Бортницької станції аерації. З кінця 2018 року на об’єкті проводять реконструкцію, що фінансується за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів. Саме на НСПП БСА як підрядної організації певний час працював АТ «Київметробуд», а після розірвання договору залишок будівельних робіт виконуватиме ТОВ «УкрметалБуд». Уже виконано 63% від всього необхідного об’єму робіт. Підкреслю, що цей проєкт не пов’язаний з реалізацією проєкту реконструкції БСА, що має фінансуватися за рахунок коштів японського

уряду.

— Тож де представникам ЗМІ та всім охочим шукати достовірну інформацію про реконструкцію БСА?

— Наголошую, що вся інформація про реконструкцію Бортницької станції аерації є у відкритому доступі на сайті Київводоканалу за посиланням https://www.vodokanal.kiev.ua/history-bsa, а також важливі події висвітлюються в новинах. А журналістів закликаю з будь-яких питань звертатись до нас з офіційними запитами, щоб потім у своїх сюжетах і статтях оперувати лише перевіреною інформацією.