Полтавщина активно долучилася до державної програми будівництва житла для внутрішніх переселенців, згідно з якою до кінця цього року в країні планують спорудити 30 тисяч квартир. У матеріалі «Дах над головою і робота будуть обов’язково» («УК» №106 за 11 травня) ми повідомляли про плани полтавців збудувати в обласному центрі певну кількість квартир. І про те, що міська влада Полтави підшукує для цього відповідну земельну ділянку.

На цей час уже відомо, що у відповідь на звернення обласної військової адміністрації керівництво обласного центру запропонувало не одну, а одразу кілька ділянок. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

— На сьогодні ми запропонували Офісу Президента три ділянки. Є домовленість із містом, що воно нам відводить наступного тижня після рішення сесії 11,5 гектара. Після надання 30 відсотків коштів будівництво займе не більш як шість місяців.

«Напівфабрикати» не придбаватимуть

Якщо кошти буде надано, ми плануємо завершити будинки до кінця цього року, щоб люди взимку жили в цих приміщеннях.

Загалом ми говорили, що це має бути 100 000 квадратних метрів на 2000 осіб. Представники Офісу Президента передовсім рекомендували будувати в обласних центрах. Житло коштує 24 000 гривень за квадратний метр. У ці кошти має входити не тільки будівництво, а й ремонт, мінімальна кількість меблів: кухня, санвузли, ліжка тощо.

На Полтавщині запрацювала програма викупу квартир для переселенців у вже зведених новобудовах. І тут несподівано виникла проблема. Річ у тім, що довгобудів у районах вистачає. Проте не всі вони відповідають стандартним вимогам. Наприклад, Полтавській ОВА запропонували придбати недобудований п’ятиповерховий житловий будинок на 80 квартир загальною площею 3883 квадратні метри у місті Заводське Миргородського (раніше Лохвицького) району.

За словами тамтешнього жителя голови громадської організації «Місто Сула» Віталія Карножицького, цю п’ятиповерхівку почали будувати 2016 року. Проте через деякий час через фінансові труднощі забудовника роботи зупинили. Нині готовність будівлі становить 74 відсотки: є дах, вікна, штукатурка, водовідведення. Залишилося виконати опорядження всередині квартир і встановити індивідуальне опалення.

Цей будинок, за оцінками експертів, коштує 30 мільйонів гривень, і на його добудову та впорядкування потрібно витратити приблизно таку саму суму. Тому в ОВА сказали, що такий «напівфабрикат» не братимуть і запропонували власникові завершити будівництво самостійно. А вже після цього обіцяють викупити облаштовані квартири в будинку за рахунок державного бюджету.

«Обласна військова адміністрація не займається будівництвом приватного житла й облаштуванням. Якщо забудовник все це зробить, ми подамо дані про цей будинок і зможемо там викупити нове житло», — сказав начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Проте зазначають: якби будівля була у довершенішому стані, її б відразу придбали. У Заводському на цей час мешкає близько 2000 переселенців, частина з них — у гуртожитках, м’яко кажучи, не найкращих умовах. Отже, нові квартири тут будуть затребувані.

Комунпослуги стануть дешевшими

За словами Дмитра Луніна, область загалом готова придбати 500 уже облаштованих квартир у готових нових будинках. На цей час забудовники подали заявки на 150 таких помешкань.

Переселенці зможуть жити у викуплених та збудованих державним коштом квартирах тимчасово, до настання миру. Потім ті з них, хто матиме змогу, повернуться у власні домівки. А у звільнених квартирах поселяться сім’ї військових і учасників бойових дій.

«Спочатку житло надаватимуть переселенцям. За категоріями я поки що не можу сказати, бо ще немає визначення, які категорії туди заселятимуться насамперед. Але це житло їм буде надано тимчасово, доки на їхніх територіях не буде наведено лад у будинках, у яких вони жили, куди можна буде переїхати. Після цього звільнене житло передаватимуть людям, які стоять у черзі: військовим, їхнім родинам, родинам загиблих військових, афганців тощо», — зазначив очільник Полтавської обласної військової адміністрації.

Доки влада розв’язує житлову проблему внутрішніх переселенців, їм тимчасовий дах над головою надають полтавці. Уже більш ніж 9,3 тисячі приватних домовласників прихистили понад 32 тисячі переміщених осіб.

За словами Дмитра Луніна, обласна адміністрація всю відповідну інформацію зібрала й передала профільному міністерству. Власники житла можуть тепер розраховувати на гарантовану компенсацію від держави — по 450 гривень на місяць за кожного переселенця для оплати комунальних платежів. До речі, таку компенсацію за своїх тимчасових постояльців отримають усі українці, які допомогли їм із помешканнями.

Щоб запропонувати своє житло для проживання внутрішньо переміщеним особам і отримати 450 гривень, необхідно: подати заяву до органу місцевого самоврядування за місцем проживання або через сайт prykhystok.gov.ua про готовність прийняти в себе переселенців; під час поселення переміщених осіб подати відповідну заяву до органу місцевого самоврядування; до 5 числа кожного наступного місяця інформувати ОМС про кількість днів та кількість переселенців, які у них проживають. Компенсацію треба отримати до 20 числа.