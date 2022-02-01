Нинішня зима надає нам змогу відчути весь її норов, а працівники Тернопільського художнього музею запросили насолодитися сюжетами цієї пори року на полотнах. Експозицію так і назвали: «Зимова феєрія». І справді кожен репрезентований художній твір — своєрідне дійство, де зимова казка постала у всій красі.

Організатори виставки підібрали для показу 29 творів. Це здебільшого зимові пейзажі, картини на різдвяну тематику із зображенням гуртів колядників, вертепів. Написано полотна в різні роки, навіть у різні епохи, з використанням різних жанрів і колористики. Серед авторів цих робіт видатні та малознані, а то зовсім нині ще не відомі, не всі вони походять з Тернополя чи області. Тобто палітра вийшла яскрава і розмаїта.

Холодне сонце

Заступниця директора музею Ольга Ваврик каже, що тернопільському художникові Ярославу Василику холодна пора року давала натхнення для творчості. За фахом він був інженером-конструктором, але з пензлем і фарбами ніколи не розлучався. Малював навіть не мастихіном, а звичайним ножем. Виробив власний мистецький почерк, пейзаж і портрет стали улюбленими в його живописній техніці.

«Ярослав Василик був надзвичайно тонким колористом, мав широкий експресивний мазок», — розповідає Ольга Ваврик. Він подарував музеєві майже 30 власних картин.

А ось полотен славетного краянина народного художника України Івана Марчука музей має лише три. Один із творів — «Сходить чар-місяць» виставлено в постійній експозиції. Дві інші час від часу з’являються на різних виставках. Ось і нині можна оглянути картину «У скансені взимку» раннього Марчука. Це яскравий пейзаж, де багато холодного сонця. Виконано роботу в його власному стилі «пльонтанізм».

Любов до рідного, природи була притаманна й ще одному видатному художникові з Тернопільщини — Іванові Хворостецькому. Він народився й завершив свій земний шлях у Почаєві, хоч доля водила його багатьма містами й краями. Хворостецького називали майстром ліричного пейзажу. Картини митця з 1915 року з’являлися на виставках, а полотно «Пралі» навіть показали на бієнале у Венеції. Нині ж у Тернопільському художньому музеї експонують «Зимовий пейзаж», який Іван Хворостецький написав наприкінці 1940-х.

Заметіль Заметіль на картині й у житті

«Зимова феєрія» зібрала полотна кількох художників з діаспори. Живописець, архітектор, реставратор Діонізій Шолдра вперше білий світ побачив у Тернополі. 1944 року він залишив Батьківщину, тривалий час прожив у США. Звідти повернувся на рідну землю, щойно Україна відновила державну незалежність. І аж до смерті завідував реставраційною майстернею в Тернопільському обласному художньому музеї. Подарував закладу 40 власних живописних робіт.

Свого часу на проживання до США виїхала художниця Елаїда Нейман, яка працювала в царині станкового малярства. На виставці в Тернополі можна оглянути її «Зимовий пейзаж». Представленій роботі притаманна, за словами Ольги Ваврик, експресивна манера виконання та насиченість кольорів.

Варто зупинитися й постояти в задумі біля картини Людмили Христинич-Папаянідіс «Разом у заметіль». Людмила походить із Тернополя, а нині живе у Греції. Дивишся на її картину, й здається, що зображена пара не просто потрапила у сніговій, а хуртовинить життя закоханих.

Пейзажі художниці Світлани Шинкаренко барвисті. Її улюблені техніки — монотипія та малювання на бересті, в неї витончені акварелі, велика увага до деталей. На виставці організатори показали графічну роботу Світлани Шинкаренко, яку цього року обрали для новорічно-різдвяної листівки. Уже кілька років поспіль музей випускає поліграфічну продукцію з картинами зі своїх сховищ і так популяризує себе. Минулими роками випустили листівки з «Вертепом» Михайла Дирбавки, «Щасливим Різдвом» Олесі Гудими, тепер ці полотна теж з’явилися на «Зимовій феєрії».

Цього року вирішили репрезентувати роботи не лише професійних художників, а й аматорів. Якось один з мистецьких заходів відбувся за участю студентів Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу ім. Олександра Барвінського. Учасниця цієї виставки Христина Гедзела подарувала музеєві роботу «Різдво», застосувавши техніку батика.

Милуюся реалістичним полотном «Зимовий сонячний день». Художник ніби сфотографував мальовничий зимовий краєвид, а не намалював. Хатинка, дорога, все навколо в білому снігу, синявою й білизною виблискують сонячного зимового дня гори й небо. Ялини тішать смарагдовістю, а численні густі кущі додають світло-коричневих барв. Автор цієї картини невідомий. Наталія Піщев, провідна наукова співробітниця обласного художнього музею, розповідає, що цю картину виставили вперше, а з’явилася вона в музеї торік, коли Волинська митниця передала закладу дев’ять творів художників з Нідерландів. Нині музейники їх досліджують. На картині «Зимовий сонячний день» є підпис, отже незабаром, напевно, дізнаємося ім’я її автора.

«Зимова феєрія» й справді запропонувала тернополянам і гостям дивовижу морозної та сніжної пори року.