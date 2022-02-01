Нинішня зима надає нам  змогу відчути весь її норов, а працівники Тернопільського художнього музею запросили насолодитися сюжетами цієї пори року на полотнах. Експозицію так і назвали: «Зимова феєрія». І справді кожен репрезентований художній твір — своєрідне дійство, де зимова казка постала у всій красі.

Організатори виставки підібрали для показу 29 творів. Це здебільшого зимові пейзажі, картини на різдвяну тематику із зображенням гуртів колядників, вертепів. Написано полотна в різні роки, навіть у різні епохи, з використанням різних жанрів і колористики. Серед авторів цих робіт видатні та малознані, а то зовсім нині ще не відомі, не всі вони походять з Тернополя чи області. Тобто палітра вийшла яскрава і розмаїта.

Провідна наукова співробітниця Наталія Піщев і заступниця директора Тернопільського художнього музею Ольга Ваврик ознайомлюють із картиною Елаїди Нейман «Зимовий пейзаж». Фото автора

Холодне сонце 

Заступниця директора музею Ольга Ваврик каже, що тернопільському художникові Ярославу Василику холодна пора року давала натхнення для творчості. За фахом він був інженером-конструктором, але з пензлем і фарбами ніколи не розлучався. Малював навіть не мастихіном, а звичайним ножем. Виробив власний мистецький почерк, пейзаж і портрет стали улюбленими в його живописній техніці.

«Ярослав Василик був надзвичайно тонким колористом, мав широкий експресивний мазок», — розповідає Ольга Ваврик. Він подарував музеєві майже 30 власних картин.

А ось полотен славетного краянина народного художника України Івана Марчука музей має лише три. Один із творів — «Сходить чар-місяць» виставлено в постійній експозиції. Дві інші час від часу з’являються на різних виставках. Ось і нині можна оглянути  картину «У скансені взимку» раннього Марчука. Це яскравий пейзаж, де багато холодного сонця. Виконано роботу в його власному стилі «пльонтанізм».

Любов до рідного, природи була притаманна й ще одному видатному художникові з Тернопільщини — Іванові Хворостецькому. Він народився й завершив свій земний шлях у Почаєві, хоч доля водила його багатьма містами й краями. Хворостецького називали майстром ліричного пейзажу. Картини митця з 1915 року з’являлися на виставках, а  полотно «Пралі» навіть показали на бієнале у Венеції. Нині ж у Тернопільському художньому музеї експонують «Зимовий пейзаж», який Іван Хворостецький написав наприкінці 1940-х. 

Ярослав Василик. «Новий Світ»Заметіль на картині й у житті

«Зимова феєрія» зібрала полотна кількох художників з діаспори. Живописець, архітектор, реставратор Діонізій Шолдра вперше білий світ побачив у Тернополі. 1944 року він залишив Батьківщину, тривалий час прожив у США. Звідти повернувся на рідну землю,  щойно Україна відновила державну незалежність. І аж до смерті завідував реставраційною майстернею в Тернопільському обласному художньому музеї. Подарував закладу 40 власних живописних робіт.

Свого часу на проживання до США виїхала художниця Елаїда Нейман, яка працювала в царині станкового малярства. На виставці в Тернополі можна оглянути її «Зимовий пейзаж». Представленій роботі притаманна, за словами Ольги Ваврик, експресивна манера виконання та насиченість кольорів.

Варто зупинитися й постояти в задумі біля картини Людмили Христинич-Папаянідіс «Разом у заметіль». Людмила походить із Тернополя, а нині живе у Греції. Дивишся на її картину, й здається, що зображена пара не просто потрапила у сніговій, а хуртовинить життя закоханих.

Пейзажі художниці Світлани Шинкаренко барвисті. Її улюблені техніки — монотипія та малювання на бересті, в неї витончені акварелі, велика увага до деталей. На виставці організатори показали графічну роботу Світлани Шинкаренко, яку цього року обрали для новорічно-різдвяної листівки. Уже кілька років поспіль музей випускає поліграфічну продукцію з картинами зі своїх сховищ і так популяризує себе. Минулими роками випустили листівки з «Вертепом» Михайла Дирбавки, «Щасливим Різдвом» Олесі Гудими, тепер ці полотна теж з’явилися на «Зимовій феєрії».  

Цього року вирішили репрезентувати роботи не лише професійних художників, а й аматорів. Якось один з мистецьких заходів відбувся за участю студентів Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу ім. Олександра Барвінського. Учасниця цієї виставки Христина Гедзела подарувала музеєві роботу  «Різдво», застосувавши техніку батика.

Милуюся реалістичним полотном «Зимовий сонячний день». Художник ніби сфотографував мальовничий зимовий краєвид, а не намалював. Хатинка, дорога, все навколо в білому снігу, синявою й білизною виблискують сонячного зимового дня гори й небо. Ялини тішать смарагдовістю, а численні густі кущі додають світло-коричневих барв. Автор цієї картини невідомий. Наталія Піщев, провідна наукова співробітниця обласного художнього музею, розповідає, що цю картину виставили вперше, а з’явилася вона в музеї торік, коли Волинська митниця передала закладу дев’ять творів художників з Нідерландів. Нині музейники їх досліджують. На картині «Зимовий сонячний день» є підпис, отже незабаром, напевно, дізнаємося ім’я її автора.

«Зимова феєрія» й справді запропонувала тернополянам і гостям дивовижу морозної та сніжної пори року.