Наша газета неодноразово зверталося до теми банкінг-шахрайств в інтернеті. Сьогодні ми хотіли освіжити цю тему та розповісти, про що застерігає кіберполіція України.

Останнім часом хакери-шахраї викрадають гроші фізичних осіб, зламуючи акаунти їхніх друзів у соціальних мережах.

За якою схемою вони працюють?

Вони вам не друзі

Після зламу відповідної сторінки такі нечесні люди починають писати від імені вашого друга і просять позичити гроші. Часто такі «друзі» пропонують перерахувати гроші на банківську картку і вказують її номер.

Часто люди перераховують гроші. Проте потрібно одразу телефонувати друзям і питати в них, чи справді це було їхнє прохання в соцмережі.

Але є поради, як захистити свої акаунти від таких дій шахраїв.

Так, як зазначають кіберполіцейські, треба всюди використовувати так звану двофакторну автентифікацію.

Для входу до акаунту, крім логіну, треба встановити код підтвердження, який надходитиме на телефон чи електронну пошту. Не зайвим буде створення різних складних паролів, які відрізнятимуться для кожної окремої соціальної мережі. Не треба заходити у свій акаунт із чужих пристроїв.

У жодному разі не треба пересилати свої фото та відео чи копії документів через інтернет, адже в цьому разі вони стануть легкою здобиччю зловмисників. На сторінках соцмереж, де ви активні, можна налаштувати сервіс різних обмежень для видимості інформації. Так її бачитимуть лише ваші справжні друзі, а не всі.

Очевидне-популярне

Варто ще нагади схеми платіжного шахрайства, які набули особливої популярності останнім часом.

Передовсім розважальне шахрайство. Тобто коли гроші або реквізити банківської картки виманюють під різними приводами. Наприклад, коли ви бронюєте житло чи берете автомобіль в оренду, купуєте квитки в театр, кіно чи на концерти.

Є вид шахрайства у процесі працевлаштування. Тоді шахраї виманюють кошти та реквізити вашої банківської картки або паспортні дані.

Далі у цьому переліку йдуть шахрайські сайти та портали, які дуже добре замасковано під сайти банків, фінансових та торговельних компаній. Зловмисники виманюють гроші, реквізити карток, різні ключі доступу та паролі.

Наступне — відоме телефонне шахрайство. Тоді шахраї, телефонуючи до людей, виманюють в них під час розмови номери банківських карт, паролі тощо.

Особливий вид — перевипуск сім-карток. Проводять дистанційну зміну сім-картки без відома її власника, щоб вивести кошти з його банківського рахунку. Це робиться для оформлення без відома власника карти різних кредитів, які переписують на його ім’я.

Співробітники кіберполіції зазначають, що останнім часом з’явилися нові види шахрайства, зокрема переадресація. Нині вигадано спосіб, як отримати доступ до вхідних дзвінків та повідомлень. Впливаючи психологічно на жертву, зловмисники змушують її набирати на телефоні певну послідовність символів.

Голосове меню також опинилось у фаворі боротьби. Зловмисники використовують поради банків, щоб завоювати довіру громадян. Не слід передавати коди підтвердження, які надходять до вас у різних повідомленнях від банків.

Наступний вид шахрайства — віддалений доступ. Шахраї телефонують від імені співробітника банку і просять встановити на вашому телефоні програму віддаленого доступу. Це прохання вони пояснюють тим, що, мовляв, пристрій заражено певним вірусом. Коли клієнт встановлює такий доступ, зловмисники виводять кошти.

Ефективний спосіб змусити жертву дуже швидко все виконувати — так званий безпечний рахунок. Шахраї застерігають жертву про небезпеку. Приміром, до вас дзвонить співробітник банку і каже, що ваш рахунок заблоковано і треба діяти негайно. Начебто порятунком буде перерахування коштів на новий «безпечний» рахунок. І гроші надходять шахраям.

Поширені і схеми із працевлаштуванням. Наприклад, кадрове агентство обіцяє вам багато пропозицій. Але пропонує для початку, щоб ви надіслали копію паспорта. Зрозуміло, що надалі вони використовуватимуть такі дані з корисливою метою.

Отже, слід бути дуже обережним і не надавати свої дані будь-кому.