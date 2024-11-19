Тепер українці, які шукають роботу, зможуть стати в електронну чергу, знайти потрібну вакансію чи отримати ваучер на навчання від Державної служби зайнятості в своєму смартфоні. Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки урядів Польщі та Німеччини на запит від Міністерства економіки та Державної служби зайнятості розробила мобільний застосунок для пошукачів роботи. Застосунок доступний вApp StoreтаGoogle Play. Підтримуючи цю ініціативу, ПРООН і партнери прагнуть сприяти комплексній цифровізації державних послуг в Україні та зменшити навантаження на центри зайнятості.

2023-го Державна служба зайнятості надала послуги 665 тисячам українців, а цього року вже 548 тисяч людей скористалися сервісами служби. Із запровадженням мобільного застосунку очікують, що навантаження на фізичні центри зайнятості зменшиться, а кількість користувачів зростатиме завдяки зручному функціоналу.

Мобільний застосунок орієнтований на потреби пошукачів роботи. Після авторизації з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Bank ID, Дія.Підпис або в гостьовому режимі користувач потрапляє на єдиний портал вакансій, де може переглядати доступні вакансії. У застосунку також передбачено можливість подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання або пройти онлайн-курс від Державної служби зайнятості. Крім цього, мобільний застосунок дає змогу спілкуватися з кар’єрними радниками, запланувати зустріч із потенційним роботодавцем, отримати необхідну довідку чи записатися в електронну чергу. Скористатися застосунком зможуть і українці за кордоном. Нині функції застосунку повністю орієнтовано на потреби пошукачів роботи. Наступним етапом реалізації цієї ініціативи стане розроблення відповідного функціоналу для роботодавців.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденковідзначила стратегічну важливість розвитку ринку праці. «Сподіваємося, що цей застосунок допоможе якомога більшій кількості людей знайти роботу, поліпшити свої знання та навички чи опанувати новий фах. Нині структурне безробіття — одна із ключових проблем бізнесу. Тому разом з упровадженням програм навчання та перенавчання, компенсацій за працевлаштування та інших ми цифровізуємо процеси. Для нас важливо, щоб послугами Державної служби зайнятості можна було скористатися онлайн кількома кліками — швидко і зручно», — прокоментувала пані Свириденко.

Директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтякнаголосила на важливості комплексного підходу до подолання викликів у працевлаштуванні.

«Ми прагнемо спростити комунікацію на ринку праці та застосувати сучасніші підходи до наших послуг.Наразі в застосунку сервіси для фізичних осіб, згодом будуть і для роботодавців. Цифровізація державних послуг у працевлаштуванні наближає нас до створення ще якіснішого сервісу для всіх громадян», — зазначила пані Жовтяк.

Постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільєзауважив, що ПРООН підтримує комплексний процес цифровізації державних послуг в Україні, завдяки чому вони стають ще прозорішими та доступнішими для всіх.

«Завдяки щедрій підтримці наших партнерів та плідній співпраці із профільними міністерствами й державними службами ми оперативно реагуємо на актуальні потреби та виклики у працевлаштуванні в Україні. Створення мобільного застосунку для Державної служби зайнятості — безсумнівний крок уперед. Упевнені, що цей застосунок полегшить пошук роботи для тисяч українців», — сказав пан Сільє.

Джерело: Міністерство економіки