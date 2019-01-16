Президент Петро Порошенко взяв участь у подячному молебні за отримання Томоса про автокефалію та утворення Православної церкви України в Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку. Це відбулося під час його робочої поїздки у Волинську область. Перед святковою літургією, яку відправив почесний патріарх Київський і всієї України Філарет, до собору врочисто внесли Томос про автокефалію Православної церкви України.

Президент привітав усіх вірян зі святами та з отриманням Томоса про автокефалію. «333 роки українська церква була під московським ярмом. І Божою волею і благословенням нині це московське ярмо з українського народу, православних і церкви знято. Про це засвідчує цей історичний документ», — наголосив глава держави, додавши, що нині віряни мають змогу побачити Томос на Волині.

Про що саме йдеться в цьому документі? Його зміст став доступним нам після того, як перекладений українською текст оприлюднив Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Зміст цього документа обґрунтовує рішення про надання Томоса Українській православній церкві: «Отож, оскільки благочестива та Богом бережена земля України укріплена і звеличена вищим промислом та отримала повну політичну незалежність, державні та церковні керівники якої вже майже тридцять років палко просять її церковного самоврядування та пліч-о-пліч з народом і суголосно з давніми його проханнями, свого часу зверненими до святішого Апостольського Константинопольського Престолу…» Тож політична незалежність та прохання державних діячів нарешті отримали відгук і схвальну відповідь.

Церква є горою, міцною і стійкою

«Ви приступили до гори Сіонської… і до Церкви первородних» (Євр. 12:22–23), блаженний серед народів апостол Павло говорить усім вірним; і справді, Церква є горою, тому міцною і стійкою, непорушною та непохитною. Хоча одним стадом та одним тілом Христовим є і називається Церквою Божою, яка повсюди має сповідання православної віри, спільність в таїнствах у Дусі Святому та непорушність апостольського спадкоємства і канонічного порядку…» — так починається текст Томоса.

Далі ж зауважується: «… але ще від апостольських часів складається з Церков, розташованих на землях і країнах, внутрішньо самоврядованих власними пастирями та вчителями, і служителями Євангелія Христового, тобто кожного місця єпископами, з причин не лише історичного значення міст і країн у світі, але й внаслідок особливих пастирських необхідностей у них».

Тож передусім у тексті наголошено, що відтепер уся Православна церква, яка перебуває в межах незалежної України, стає канонічно автокефальною, незалежною і самоврядною.

Також тут зафіксовано юрисдикцію Православної церкви України: вона обмежується територією нашої держави. І роз’яснено, що саме тому ПЦУ не може ставити єпископів або засновувати парафії за межами України. А вже наявні парафії відтепер підкоряються Вселенському патріархату.

Важливо і прописано, що справи церкви в Україні вестимуть «вільно й у Святому Дусі та безперешкодно, без будь-якого іншого зовнішнього впливу», а внутрішньоцерковне управління «розглядається, судиться та визначається виключно» предстоятелем ПЦУ і Священним Синодом.

А ще, відповідно до тексту Томоса, Українська православна церква визнає головою Святійший апостольський і патріарший Вселенський престол.

Нові зобов’язання

Томос, як зазначено в тексті, зобов’язує Українську православну церкву брати участь у важливих міжправославних нарадах: «Таким чином Православна церква України через свого Першого чи канонічного місцеблюстителя Київського престолу, зобов’язана брати участь у важливих канонічних, догматичних та інших питаннях у міжправославних нарадах, які збираються час від часу, за священним звичаєм, від початків усталеним Отцями».

А також чітко фіксує, що предстоятелю ПЦУ для вирішення важливих церковних питань «слід» звертатися до Вселенського престолу по авторитетну думку: «Для вирішення значних питань церковного, догматичного та канонічного характеру слід Блаженнішому митрополиту Київському і всієї України, від імені Священного Синоду своєї Церкви звертатися до нашого Святішого патріаршого і Вселенського престолу, прагнучи від нього авторитетної думки та твердого взаєморозуміння, причому права Вселенського престолу на Екзархат в Україні та священні ставропігії зберігаються неприменшеними».

Підписаний Томос також називає Православну церкву України «духовною донькою» Вселенського патріархату, який, своєю чергою, закликає всі світові православні церкви визнати українську автокефалію: «До того ж цим підписаним Патріаршим і Синодальним томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi православнi церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України», як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ».

Зберігатимуть Президент і предстоятель

У документі визначено, що Томос надається на збереження предстоятелю Православної церкви України Епіфанію та Президентові Петру Порошенку.

«Таким чином вирішене і розсуджене і в радості сповіщене вам від Шанованого центру православ’я було соборно затверджено, для постійного збереження видається цей Патріарший і Синодальний томос, написаний і підписаний в кодексі Великої Христової Константинопольської Церкви, вручений в точній та ідентичній копії Блаженнішому предстоятелю Святішої Церкви України, кір Епіфанію і його Високоповажності президенту країни пану Петру Порошенку, для вічного доказу та постійного представлення», — йдеться в тексті Томосу.

Дата на документі — «Року дві тисячі дев’ятнадцятого, місяця січня, 6 числа, індиктiона 12». Його підписали Вселенський патріарх Варфоломій та 12 митрополитів.

Нагадаємо, що 6 січня 2019 року після божественної літургії грамоту передали предстоятелю ПЦУ. Наступного дня Томос розмістили в Софії Київській, де 15 грудня 2018 року Об’єднавчим собором було засновано єдину помісну Православну церкву України.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»