У День працівників дипломатичної служби керівники держави відзначили цьогорічні досягнення та окреслили цілі на майбутнє

Під час урочистостей у День працівників дипломатичної служби України Президент Володимир Зеленський привітав вітчизняних дипломатів, працівників Міністерства закордонних справ із професійним святом. Президент зазначив, що цьогоріч на міжнародній арені Україна досягла таких речей, які ще на початку року здавалися майже недосяжними, а головний політичний підсумок року — початок переговорів про членство нашої держави в Євросоюзі.

«Це було справді дуже непросто, м’яко кажучи. Багато хто у світі думав, що Україна приречена завжди залежати від старих уявлень про геополітику та сфери впливу в Європі. Але ми змінили це», — зазначив Володимир Зеленський.

Головним оборонним підсумком Президент назвав посилення ППО України, головним стратегічним — роботу з імплементації української формули миру, важливим інституційним — зближення з НАТО на майданчику Ради Україна — НАТО, а також у створенні нової архітектури безпекових гарантій у межах вільнюської декларації Групи семи.

За словами глави держави, географія української зовнішньої політики тепер охоплює всі континенти. Зокрема, відбувається розширення присутності України на африканському континенті, а на традиційних напрямах співпраці досягнуто історично найбільш змістовних відносин.

Попереду багато роботи

«Дуже важливо, що українська позиція тепер представлена й розуміється в усіх найбільш впливових міжнародних організаціях. Усе це хороші результати. Але найкращі ще попереду», — переконаний він.

Президент окреслив зовнішньополітичні цілі нашої держави на наступний рік. Серед пріоритетів — робота задля посилення оборонної підтримки України.

«Нам потрібно більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається. Україна переможе», — наголосив глава держави. Крім того, має тривати активна співпраця з Євросоюзом, а саме напрацювання переговорної рамки та початок повної інтеграції з ЄС в усіх сферах.

Володимир Зеленський наголосив і на важливості максимального наповнення змістом кожної оборонної коаліції в межах формату «Рамштайн» та інших форматах, які посилюють можливості наших воїнів та стійкість держави. Так само постійно мають посилюватися санкції щодо росії за війну проти України, переконаний Президент. Він відзначив важливість спільної роботи з партнерами щодо пошуку, замороження та конфіскації російських активів на користь України.

«Це справедливо, щоб активи держави-агресора працювали на захист від держави-агресора, і ваше завдання — забезпечити готовність світу це підтримати. Як це було впродовж усіх цих місяців, цих 12 потужних пакетів», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави звернув увагу на питання розвитку та збільшення кількості програм довгострокової підтримки України, які є однією із запорук стійкості нашої держави під час війни.

Окремо Президент акцентував на розвитку оборонного виробництва.

«Кожен з вас, хто може допомогти Україні збільшити виробництво зброї, снарядів, техніки, ППО в Україні або відповідну кооперацію з партнерами, повинен це забезпечити», — наголосив він.

Володимир Зеленський відзначив важливість забезпечення продовження морського експорту та реалізації гуманітарної програми «Зерно з України», розвитку співпраці із країнами Латинської Америки, Африки, арабськими та азійськими країнами загалом.

За словами Президента, на різних рівнях має тривати робота щодо євроатлантичної інтеграції України.

«Щодо НАТО це непросто. І нам потрібен ключ до рішення про Альянс для України. Цей ключ потрібно шукати не лише у високих політичних кабінетах. Треба переконувати суспільства так, як ми змогли зробити на самому початку війни щодо об’єднання навколо України. Переконувати серця людей», — наголосив він.

Представники і представниці України також мають приділяти максимальну увагу роботі щодо української формули миру, зазначив глава держави.

«І, звичайно, українська дипломатія має бути й надалі надійним захисником для громадян України в усіх частинах світу, хоч би де були українці. Наші люди мають бути впевнені в тому, що Україна допоможе. Завжди, — сказав глава держави. — Мільйони українців і українок тут, в Україні, захищаючи нашу державу, проявляють найкраще, що взагалі буває в людях, у людському характері, в людських серцях. Це честь — представляти у світі таких людей, такий народ, таку сміливість. І я прошу вас завжди пам’ятати про це», — додав Президент, звертаючись до українських дипломатів.

Вітчизняна дипломатія стане сучаснішою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба від імені всієї дипломатичної служби подякував главі держави за постійну підтримку та щоразу вищу планку, яку вся дипломатична команда бере в інтересах України.

«Це те, що надихає, допомагає рухатися вперед і захищати нашу країну. Це слова від усього колективу, від усієї дипломатичної служби і тут, і за кордоном. Дякуємо за теплі слова, нові настанови, нову планку, про яку ми всі почули», — сказав міністр.— Це велика честь — представляти цей народ-герой і цю країну-легенду Україну».

За вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, плідну дипломатичну діяльність і високий професіоналізм глава держави вручив орден «За заслуги» ІІ ступеня заступникові міністра закордонних справ України Миколі Точицькому, орден «За заслуги» ІІІ ступеня — віцепрем’єр-міністрові з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанішиній та орден Княгині Ольги ІІІ ступеня — заступниці директора Департаменту МЗС Світлані Хачатурян.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що подав до Верховної Ради законопроєкт про зміни до Закону «Про дипломатичну службу», який має зробити українську дипломатію сучаснішою та дієвішою.

«Сьогодні я подав у Верховну Раду України проєкт змін до Закону «Про дипломатичну службу». Нові норми зроблять систему української дипломатії більш сучасною та дадуть їй змогу бути дієвішою», — повідомив глава держави, зустрічаючись із дипломатами в Києві.

За словами Президента, законодавча ініціатива передбачає посилення ролі Міністерства закордонних справ, закріплює інститут Спеціального представника України. Крім того, на законодавчому рівні відкривається сфера кібердипломатії та відповідних відносин з нашими партнерами, а також стає повноцінним інститут горизонтальної ротації.

«І це ще далеко не все, передбачене відповідним законопроєктом. Завдяки зокрема й цьому закону у всіх вас буде більше інструментів, щоб реалізувати наші зовнішньополітичні цілі наступного року», — додав Володимир Зеленський.

П’ять напрямів економічної роботи

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час урочистостей з нагоди відзначення Дня працівників дипломатичної служби подякував дипломатам за зусилля у зміцненні проукраїнської коаліції у світі, щодо залучення фінансових ресурсів, притягнення агресора до відповідальності та прогресу в нашій європейській та євроатлантичній інтеграції.

«Під час торішньої нашої зустрічі ми багато говорили про п’ять основних напрямів економічної дипломатії: акумулювання макрофінансової допомоги від партнерів, отримання допомоги на відбудову, стимулювання іноземних інвестицій та створення механізмів страхування інвестиційних ризиків, просування українських товарів на світові ринки, санкційна політика. Щиро хочу подякувати за результати, які ми бачимо щодня. І саме ці виклики залишаються актуальними й у 2024 році», — зазначив Прем’єр-міністр.

Очільник уряду зауважив, що війна поставила й нові завдання, зокрема гуманітарне розмінування, залучення допомоги для потреб фортифікаційного захисту, конфіскація російських активів.

«Дякую Міністерству закордонних справ та кожному українському дипломатові за всі зусилля, які ви докладаєте для нашої перемоги. Вірю, що разом ми зможемо більше. Бажаю вам енергії, сил, натхнення та оптимізму для того, щоб 2024 рік був для України успішним, результативним і переможним», — наголосив Денис Шмигаль.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ