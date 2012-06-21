Новий транспортний Ан-178 розробки ДП «Антонов» продемонструють на військовому параді з нагоди Дня Незалежності серед новинок українського оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в оборонному секторі.
«На параді військової техніки на Хрещатику з нагоди Дня Незалежності України покажуть також і новий транспортний Ан-178», – повідомило джерело.
Це буде перший публічний показ Ан-178 в Україні на заході такого рівня.
«В Україні Ан-178 демонстрували тільки фахівцям. Широка аудиторія українців побачить новий транспортник на військовому параді вперше», – йдеться в повідомленні.
Раніше Ан-178 демонстрували на міжнародних авіакосмічних виставках Le Bourget 2015 (Франція) та Farnborough-2018 (Великобританія).
Ан-178 створюють на заміну Ан-12 і, за оцінками фахівців, у деяких регіонах він може стати сучасною заміною франко-німецькому С-160. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, зокрема великовантажні морські контейнери 1С.
Як інформують деякі ЗМІ, у військовому параді на Хрещатику цього року очікується презентація нових зразків озброєння та військової техніки, створених українським ОПК. Серед них називали ракетне й артилерійське озброєння: ОТРК «Сапсан», високоточна система залпового вогню «Вільха», автоматизована система залпового вогню «Верба», 155-мм САУ «Богдана».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»