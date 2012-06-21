Десять нових видів співучих птахів були виявлені на трьох віддалених індонезійських островах. Цей новий вид птахів, виявлений у такому невеликому географічному районі за більш ніж 100 років.

У світі налічується майже 11 000 відомих видів птахів. У 1946 році біолог-еволюціоніст Ернст Майр передбачив, що навряд чи залишилося понад 100 видів невідомих птахів, і до 1990-х років він мав рацію, кажуть дослідники в журналі Science.

Команда під керівництвом Френка Райндта з Відділення біологічних наук Національного університету Сінгапуру досліджувала острови Таліабу, Пеленг і Батудака біля східного узбережжя Сулавесі в надії знайти нові види птахів.

Три острови, які вчені називають «втраченим світом в Уоллас», були обрані через глибину океану, який їх омиває. Це говорить про те, що навіть коли рівень моря був набагато нижчим, навряд чи був сухопутний міст, що з'єднує їх з іншими островами.

«Ця особливість робить ці острови багатообіцяючими кандидатами, де збереглися ендемічні види, яких немає в інших місцях на Землі», – сказав Френк Рейндт Newsweek. «Ці острови також опинилися серед тих, які рідше відвідували колекціонери в 19-му на початку 20-го століть, що дозволяє припустити, що неописані види все ще можуть тут зберегтися».

Вчені провели шість тижнів на островах і за цей час виявили п'ять нових видів співучих птахів і п'ять нових підвидів.

«Історія відкриттів нових видів птахів за останні 50 років навчила нас тому, що, хоча існує безліч неописаних видів, рідко можна знайти кілька з них в одному й тому ж місці», – каже вчений.

Серед нових видів яскраво забарвлені птахи, такі як мізомела Таліабу і ловець мух джунглів, а також птахи з більш приглушеним оперенням, такими як очеретянка Таліабу і коник Таліабу – фаворит Рейндта.

«Маленький, коричневий і непомітний для непрофесіонала, а відмінна риса цього птаха – крікетоподібна вокалізація», – пояснив вчений.

Райндт розповів, що вони планують продовжити розвідувальні роботи в Індонезії і планують подальші експедиції. Він сказав, що його команда сподівається, що інші біологи відправляться на пошуки нових видів на цих ізольованих островах.

«Птахи – найвідоміші тварини на Землі, тому там обов'язково буде набагато більше жаб, комах і ящірок», – сказав він.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»