Вона може стати найстарішою людиною, що побувала на орбіті

Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Уже 20 липня відбудеться політ засновника Amazon Джеффа Безоса в космос. Проведе цей «захід» його космічна компанія Blue Origin. Саме цей факт дозволив мільярдерові запросити з собою 82-річну американку Уоллі Фанк.

Найбільше вона відома тим, що була серед перших жінок, що пройшли підготовку для космічних польотів. Але, на жаль, їй так і не вдалося покинути Землю, пише The New York Times. Пов'язано це з тим, що NASA і Конгрес США в кінцевому підсумку вирішили відмовитися від залучення жінок до космічних польотів.

Лише через понад двадцять років, в 1983-му, інша дівчина-астронавт Саллі Райд все ж змогла здійснити політ у космос.

Що цікаво, за підсумком Уоллі Фанк може стати найстарішою людиною, що побувала в космосі.