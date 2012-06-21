Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського в липні обслужив 351 тис. пасажирів, що на 59,4% більше, ніж в липні 2017 року. Найпопулярніші міжнародні напрямки в липні 2018 року – Анталія (Туреччина), Шарм-ель-Шейх (Єгипет), Мінськ (Білорусь), Варшава (Польща), Анкара (Туреччина), Батумі (Грузія), Тіват (Чорногорія), внутрішні – Одеса, Запоріжжя, Львів.
Кількість рейсів у січні-липні 2018 року склала 16 834 на приліт і виліт, що на 38% більше аналогічного періоду 2017 року. З них міжнародних рейсів – 14 182, внутрішніх – 2 652. Найпопулярніші міжнародні напрямки з початку 2018 року – Мінськ (Білорусь), Дубай (ОАЕ), Анталія (Туреччина), Анкара (Туреччина), Варшава (Польща), Рим (Італія), Будапешт (Угорщина), внутрішні – Одеса, Запоріжжя, Львів.