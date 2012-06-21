Минулої п’ятниці небо над Ужгородом розрізав гул пасажирського літака, якого тут не чули майже три роки. Як заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, який зустрічав борт на летовищі, відтепер польоти за маршрутом Київ — Ужгород — Київ відбуватимуться регулярно.
— Ми виконали перший рейс за дорученням Президента, — сказав міністр після приземлення літака і додав: — Вітаємо, Ужгород!
Привітання було дуже доречним, бо для відновлення польотів доклали неймовірно багато зусиль, а також чималі кошти. З обласного бюджету (міжнародний аеропорт Ужгород — комунальне підприємство, перебуває на балансі обласної ради) за попередні три роки надано майже 40 мільйонів гривень. Реконструйовано злітну смугу, придбано сучасне навігаційне обладнання, за погодженням з Украерорухом виконано євросертифікаційні норми, що дадуть змогу здійснювати пасажирські перевезення.
Рейси літаком Як-40 виконуватиме авіакомпанія «Мотор Січ», яка раніше працювала в цьому аеропорту. Поки що їх робитимуть раз на тиждень — щоп’ятниці. Квитки коштуватимуть близько 2 тисяч гривень, але якщо буде достатня завантаженість, їхня вартість може бути й нижчою.
Ужгородський аеропорт з огляду на вигідне розташування на заході країни має перспективи інтегруватися в європейську мережу авіаперевезень.